Quién era Narciso Beleño: desde Gustavo Petro hasta Naciones Unidas pidieron investigar el asesinato del líder social

Narciso Beleño, líder social asesinado en Bolívar - crédito Fedeagromisbol

La Organización de las Naciones Unidas y el presidente Gustavo Petro piden encontrar a los responsables de la muerte de Narciso Beleño, un líder campesino que dedicó su vida a trabajar por el bienestar y la paz de las comunidades, apoyando con acciones concretas a las víctimas.

El líder social de 62 años fue asesinado en la noche del domingo 21 de abril, cuando entraba a su casa, en el barrio El Recreo, zona urbana del municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Fue interceptado por hombres armados que le propinaron cuatro disparos, lo que le provocó la muerte instantáneamente.

Beleño era presidente de la Federeación Agrominera del Sur de Bolívar (Fedeagromisbol) y había denunciado en varias ocasiones la presencia de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como clan del Golfo, en el corregimiento San Agustín, del municipio Arenal, donde invadieron algunas casas de pobladores y se llevaron a algunos habitantes de la zona

“Con indescriptible dolor denunciamos el asesinato de nuestro compañero, líder y representante, Narciso Beleño. Esta es una pérdida enorme de una persona que siempre dio todo por este proceso y por el derecho a la vida y la permanencia de sus habitantes. Pedimos verdad y justicia”, expresó Fedeagromisbol.

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro expresó: “Le hemos fallado a Narciso Beleño. Tenía y tiene razón. No habrá paz mientras haya exclusión. Se me pide que no luche tanto por la igualdad, pero lo que hay es que ser más eficaces y tener menos miedo. Luchar contra la exclusión es esencial en una verdadera democracia”.

El presidente Gustavo Petro lamentó la muerte de Narciso Beleño - crédito captura de pantalla

Y en otro trino pidió investigar la muerte del líder campesino: “Los asesinos de Narciso Beleño deben ser descubiertos. Un campesino que impulsaba la reforma agraria en el sur de Bolívar. Un campesinado que tenga tierra es el cimiento más fuerte de la Paz en Colombia”.

Gustavo Petro pidió descubrir a los asesinos de Narciso Beleño - crédito captura de pantalla

Incluso, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, comentó a través de la misma red social: “Es una enorme pérdida para el proceso de organización social del Sur De Bolívar el asesinato de Narciso Beleño. Con mayor razón debemos activar la Mesa de Interlocución, para lograr una mayor presencia institucional y dar respuesta a las problemáticas territoriales y sociales”.

La ministra Jhenifer Mojica también lamentó la muerte de Narciso Beleño - crédito captura de pantalla

Narciso Beleño era reconocido por su fuerte lucha por los derechos de las comunidades campesinas y la preservación de la serranía de San Lucas, que actualmente está siendo disputada por grupos armados como el clan del Golfo y el ELN. Era un líder campesino y agrominero del sur de Bolívar que promovía la reforma agraria, la restitución de tierras y la protección de las zonas de reserva.

El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) en el Magdalena Medio, Rafael Figueroa Rincón, también lamentó la muerte del líder social: “En los últimos 25 años, quienes conocimos a Narciso, reconocimos su humildad, su esfuerzo por encabezar, por posicionar las reivindicaciones y las necesidades de la población campesina y agrominera del Sur de Bolívar. Especialmente, en los temas relacionados con la reforma rural y la restitución de las tierras: Narciso fue uno de sus grandes impulsores, promotor de los recursos naturales y de la explotación de los mismos de manera sostenible”, expresó.

Agregó que la URT expresa su pesar por el homicidio de Narciso Beleño, comprometiéndose nuevamente con la defensa de los derechos humanos, la promoción de una vida digna y el fomento de la paz integral.

Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas publicó en su cuenta oficial de X: “Llamamos a las autoridades a investigar, juzgar y sancionar a los responsables de este homicidio y el de las demás personas defensoras asesinadas. Nos solidarizamos con la familia de Narciso y Fedeagromisbol y continuamos siguiendo este crimen y la situación en Sur de Bolívar”.

La ONU condenó la muerte de Narciso Beleño - crédito captura de pantalla