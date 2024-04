Todas las EPS de Colombia podrían ser intervenidas por incumplimientos financieros: “El sistema está desfinanciado”

La Superintendencia Nacional de Salud ha intervenido tres EPS para evitar su liquidación - crédito Supersalud

Ya son tres las EPS que han sido intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud en 2024 por incumplimientos financieros y por las quejas y reclamos que han presentado los afiliados: Sanitas, Nueva EPS y EPS Servicio Occidental de Salud (S.O.S), del Valle del Cauca. De acuerdo con la entidad, las intervenciones buscan evitar una futura liquidación y, además, los servicios seguirán prestándose sin problema.

Sin embargo, desde varios sectores han manifestado preocupación por el futuro de las entidades promotoras de salud y las garantías para los usuarios. “La intervención es una medida final que no trae recursos adicionales y que, al contrario de lo que nosotros hemos vivido con las pasadas intervenciones, es que hay unos atrasos y una distribución diferente de los recursos”, precisó la secretaria de Salud del Valle del Cauca, María Cristina Lesmes, en conversación con W Radio.

De acuerdo con la funcionaria, las EPS intervenidas en realidad no tienen manera de mejorar su situación financiera bajo esa medida, establecida para una vigencia de un año, ya que, al parecer, el Gobierno nacional no destina más recursos para su funcionamiento.

La EPS S.O.S fue intervenida por incumplimientos financieros y por las quejas y reclamos de los afiliados - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE y @Eps_Sos/X

La directora de la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos (Acesi), Olga Lucía Zuluaga, también advirtió que las decisiones tomadas por la superintendencia son problemáticas e, históricamente, han evidenciado falencias que terminan afectando a los afiliados.

“Las intervenciones siempre son traumáticas y generan temor: las anteriores de otros gobiernos no han sido satisfactorias y han generado mucho traumatismo, pero, no podemos continuar así. No podemos desconocer que cada vez tenemos mayor cartera, que los usuarios están más afectados por la no entrega de medicamentos, citas y otras barreras. Sí es necesario tomar decisiones y parte de las decisiones empiezan en casa”, explicó Zuluaga, en conversación con La República.

Las intervenciones a distintas EPS han evidenciado falencias y traumatismos en la prestación de los servicios - crédito Karina Ausecha Penagos/Colprensa

En ese sentido, María Cristina Lesmes aseguró que las decisiones que ha venido tomando la Superintendencia Nacional de Salud podrían afectar a todas las entidades promotoras de salud de Colombia. “Todas las EPS del país están en riesgo de ser intervenidas porque ninguna puede cumplir con los indicadores financieros, porque el sistema está desfinanciado, porque los insumos en salud se encarecieron después de la pandemia, porque nuestra judicialización de la salud incrementa los gastos, todo esto se debe corregir”, precisó la funcionaria.

¿Cuál es la situación en el Valle del Cauca?

El estado del sistema de salud en el Valle del Cauca genera una alerta debido a que el 70% de los vallecaucanos están afiliados a entidades promotoras de salud que ahora están intervenidas. Además, según la secretaria de Salud, se le debe $2 billones a la red público-privada, que ahora, con la intervención a la EPS S.O.S, presentarán mayores dificultades para prestar los servicios.

El 70% de los vallecaucanos están afiliados a entidades promotoras de salud que ahora están intervenidas - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Como ejemplo de la falta de efectividad de esta medida, puso sobre la mesa el caso de Emssanar, una EPS que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud y que hasta el momento no ha presentado mejoras financieras. De hecho, la intervención forzosa administrativa sobre esta entidad fue prorrogada hasta el 31 de mayo de 2024, es decir, por un año más que ya está próximo a vencerse.

“¿Qué está pensando el Gobierno para dentro de un mes largo con Emssanar?, que le debe al departamento del Valle del Cauca una cifra cercana al billón de pesos, ¿la va a liquidar? Si liquidan Emssanar con la deuda de un billón de pesos, significa que nuestra red entra en crisis absoluta”, cuestionó la secretaria de Salud en la entrevista con la emisora.

A pesar de que las intervenciones no han parecido funcionar, el caso de Famisanar ha sido diferente. Según informó Caracol Radio, esta EPS ha presentado mejoras en el número de peticiones, quejas y reclamos que recibe; disminuyeron en un 13% desde que fue intervenida. Lo mismo pasó con las tutelas, que se redujeron en un 25%.