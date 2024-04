Líder de La Pestilencia habló de su participación en el Festival PazRock, en la plaza de Bolívar: “No te imaginas cuántas letras he hecho yo pensando en esa plaza”

Para Dilson Díaz, que la Pestilencia toque en la Plaza de Bolívar es muy significativo teniendo en cuenta el mensaje de las canciones de la banda - crédito Ministerio de Cultura / La Pestilencia

La Plaza de Bolívar en Bogotá será el lugar de encuentro para la primera edición del festival PazRock este 12 de abril, un evento musical que se posiciona como una plataforma para la promoción de la paz a través de diversos géneros musicales que incluyen el rock y ritmos tradicionales de regiones como Tumaco y Montes de María. El acceso al evento será gratuito para todos los individuos mayores de 14 años, extendiéndose desde el mediodía hasta las 11:00 p.m.

En el panorama del rock colombiano, La Pestilencia se destaca no solo por su música, sino también por el mensaje contundente que ha llevado a lo largo de los años, además de ser una de las bandas que compartirá el escenario de este festival. En conversaciones con Infobae Colombia, Dilson Díaz, vocalista de la banda, compartió sus reflexiones sobre la situación sociopolítica del país y lo que significa que esta banda que trasciende géneros y partidos políticos.

Dilson destaca que el compromiso de La Pestilencia no se limita a la crítica política superficial, sino que profundiza en la necesidad de un cambio gestado desde la sociedad misma, hecho que se pone relevante en estos escenarios de cultura. Esta visión se refleja en la música de la banda, que ha sido un vehículo para comentar y criticar la situación del país a lo largo de las décadas.

Dentro de nuestra conversación, Dilson menciona que no se puede tener un concierto sin los clásicos de la Pestilencia, “es imposible no tocar temas que se han vuelto himnos en Colombia, como Soldado Mutilado, Les Vale Huevo o Nada me Obliga, que por ejemplo es el tema más acogió personas sin importar su generación”.

Además, mencionó que los asistentes escucharan canciones desde el primer álbum, La muerte... un compromiso de todos, y que “no será un popurrí, van a ser las canciones completas en su versión normal, como tienen que ser”.

La banda, con 35 años de trayectoria, se prepara para un evento relevante: un concierto en la Plaza de Bolívar, cargado de simbolismo y expectativa. Este concierto no es solo una presentación musical, sino un acto de reivindicación social y cultural. “Va a ser muy emotivo,” anticipa Dilson, señalando la importancia del evento como un encuentro colectivo donde los valores de tolerancia, apoyo mutuo y construcción de país serán protagonistas.

“Tenemos mucha expectativa, vamos a tocar en la Plaza de Bolívar. No te imaginas cuántas letras he hecho yo pensando en esa plaza, pensando en la cantidad de candidatos que han estado ahí, que están presos, que han sido asesinados, que han sido nefastos para el país, que quizás han aportado algo, ¿me entiendes?, voy a tocar en el lugar de los hechos, afirma Dilson emocionado, además manifestando que canciones como Voten por mi tendrán un significado diferente en ese lugar.

Este festival busca fomentar la reflexión sobre la violencia en todas sus formas, empleando la música y el arte como medios para generar un impacto social y cultural profundo.

Entre las agrupaciones confirmadas para esta primera edición se encuentran Verito Asprilla, Plu con Pla, Bullenrap, La Muchacha, el Propio Junte, Wonderfox, La Chancha Muda, Kchiporros, Panteón Rococó, Gillman, Las Poker, A.N.I.M.A.L., The Casualties y La Pestilencia. PazRock, según lo expresado por su director artístico conocido como Chucky, se distingue de otros conciertos por su aproximación única al tema de la paz, promoviendo la convivencia y el entendimiento a través de un diálogo intercultural entre artistas nacionales e internacionales.

“Debemos cuidarnos los unos a los otros. Si va a haber pogo y alguien se cae, por favor, parar y ayudarlo. Tenemos que seguir construyendo país y estando ahí parados, es donde tenemos que dar ejemplo, que llegue a un grado de tolerancia, de entendernos”, cierra Dilson, pidiendo respeto a los asistentes de este festival.

Desde el organizador de este evento, el Ministerio de las Culturas, artes y Saberes, se insta a los asistentes a evitar el uso de indumentaria referente a equipos de fútbol y no se permitirá el ingreso de bengalas o cualquier tipo de objetos que puedan considerarse peligrosos. Durante el evento, se anunciará la sede de la próxima edición de PazRock, prometiendo continuar con esta importante iniciativa de paz y arte en el futuro.