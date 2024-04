Magistrada Cristina Lombana propone precluir el caso de Arturo Char por “contradicciones” en los testimonios de Aída Merlano

Magistrada Cristina Lombana propone precluir el caso de Arturo Char por falta de credibilidad en el testimonio de Aida Merlano -crédito redes sociales

La Corte Suprema de Justicia es la encarga del veredicto acerca de la investigación contra el exsenador Arturo Char por supuesta compra de votos, un pleito que ha estado en el ojo público y se ha robado la atención mediática. Sin embrago la nueva magistrada del caso presentó unos argumentos para precluir el caso del exsenador.

La magistrada Cristina Lombana ya fue presentada y es clave en este proceso después de que el magistrado titular Francisco Farfán se apartara del proceso al pedir una licencia no remunerada.

La magistrada Cristina Lombana en su argumento alegó variaciones en testimonios de Aida Merlano - crédito Colprensa

De acuerdo con información publicada en el medio El Cambio, la ponencia de la magistrada propone precluir el caso basándose en la falta de credibilidad y contradicciones en el testimonio de AídaMerlano, excongresista y testigo directa de los hechos. Este giro en el caso sugiere un posible fin a las acusaciones que pesan sobre Char, que había sido previamente encarcelado y luego liberado por habeas corpus.

La implicación de Char en la compra de votos, destacada principalmente por las declaraciones de Merlano, ha sido un tema de gran controversia y debate público. Según revelaciones anteriores, se le acusaba de estar al frente de un esquema de compra de votos en la costa caribe junto con su hermano Alejandro Char y Julio Gerlein Echeverría, con fondos provenientes de diversas empresas de la región. Sin embargo, Lombana cuestiona la consistencia de estas declaraciones, apuntando a variaciones significativas en los testimonios de Merlano frente a diferentes entidades y en los medios, según ella, la política barranquillera se contradice en sus argumentos.

La propuesta de la magistrada Lombana subraya la insuficiencia de pruebas concretas contra Arturo Char -crédito John Paz/ Colprensa

Para la magistrada Lombana, durante su ponencia dada a conocer por el medio citado, hay tres momentos claves de la declaración de Aída Merlano que no “cuadran entre sí”. Las primeras palabras de la excongresista ante la Fiscalía que “se despacha contra los Char y Gerlein”; la segunda declaración fue ante la Corte en donde Merlano se retracta de lo antes dicho en la Fiscalía puesto que no tiene pruebas y el tercer momento fue cuando la barranquillera apareció ante los medios en Venezuela y entregó nuevos elementos que para la magistrada Lombana no están “relacionados con la responsabilidad de Arturo Char en la compra de votos”.

Asimismo, la magistrada también destacó que la denuncia de la exsenadora en la que habla de unas supuestas reuniones con Char, Gerlein y los demás implicados, “carece de sustento probatorio”.

Arturo Char, previamente encarcelado por compra de votos, podría ser exonerado - crédito Colprensa

A pesar de las afirmaciones en el expediente y las evidencias presentadas, la propuesta de la magistrada Lombana subraya la insuficiencia de pruebas concretas que conecten directamente a Arturo Char con la compra de votos, recalcando en la necesidad de un sustento probatorio más sólido para avanzar con el caso. La decisión final de la Corte Suprema de Justicia sobre este controvertido proceso será determinante para los involucrados.

Después de que el medio diera a conocer los argumentos de la magistrada Cristina Lombana en la red social X (antes Twitter) los usuarios se mostraron inconformes del camino que está tomando el caso del exsenador Arturo Char.

El veredicto del caso de Arturo Char estará a cargo de la Corte Suprema de Justicia -crédito redes sociales

“El poder del corrupto y mafioso Clan Char es tan grande, que mientras a la hija de Aída Merlano la justicia de este país la condeno a 13 años de cárcel, al delincuente Arturo Char lo salva de la cárcel la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana”; “El caso de Aída Merlano demostró que existen estructuras complejas que compran votos. A pesar de ello la Magistrada Cristina Lombana “pretende precluir la investigación contra el exsenador Arturo Char por compra de votos””; “La magistrada Cristina Lombana la “calladita” quiere precluir investigación al presunto corrupto Arturo Char, según Aída Merlano es la única testigo y su testimonio es contradictorio, omitiendo los testigos Rafael Rocha y Vicente Rosania”, son algunos comentarios del debate que inició en las redes sociales.