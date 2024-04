Airbnb firmó acuerdo con la Alcaldía de Medellín para combatir la explotación sexual: esto pasará con la plataforma

Alcaldía de Medellín y Airbnb firmaron acuerdos para combatir la explotación sexual - crédito Reuters

Después del escándalo que suscitó el jueves 28 de marzo el caso de un estadounidense de 36 años, identificado como Timothy Alan Livingston, el cual ingresó a dos menores de edad a un hotel en Medellín (Antioquia), para presuntamente abusar de ellas, la alcaldía distrital decidió tomar nuevas medidas en la ciudad.

Para combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en la capital antioqueña y promover un turismo responsable, sostenible y familiar, el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez anunció que firmaron un acuerdo con Airbnb, la plataforma de renta de alojamientos turísticos.

El acuerdo se materializó luego de que el lunes 1 de abril la administración distrital firmara dos decretos con los que se limitó el horario de actividad de los establecimientos comerciales como bares, licoreras y otros lugares de entretenimiento nocturno, y se prohibió la oferta y búsqueda de servicios sexuales o actividades relacionadas.

En Medellín, la Alcaldía prohibió la oferta de servicios sexuales - crédito Europa Press

Explicando que Medellín atrae a un millón y medio de visitantes anualmente, con la mitad de ellos provenientes del extranjero, el alcalde Federico Gutiérrez expresó que el objetivo de los acuerdos firmados con Airbnb es “continuar expandiéndose” en materia turística, aunque con un enfoque renovado en el tipo de turismo que se busca promover.

“Queremos turismo de valor agregado (...) no queremos y no toleramos a aquellos que vienen a temas como la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, condenamos eso. No queremos ese turismo que venga a ver a nuestras mujeres como una mercancía, que vengan al tema de drogas”, declaró el mandatario local.

¿Qué contempla el acuerdo?

El acuerdo entre la Alcaldía de Medellín y Airbnb contempla compartir información agregada y anonimizada - crédito Reuters

El alcalde explicó que el acuerdo firmado establece cuatro áreas de colaboración, las cuales incluyen la manera en que las partes podrán compartir información agregada y anonimizada, así como métricas generales con fines estadísticos.

“Esa información es muy importante para entender qué clase de turista llega a Medellín y qué hace en la ciudad. Esto será un insumo fundamental para la nueva Secretaría de Turismo”, indicó el burgomaestre.

El acuerdo así mismo contempla el entrenamiento de los anfitriones de la plataforma con el propósito de prevenir y combatir la trata de personas y la explotación. Además, de que se enfocará en informar a los anfitriones sobre los derechos establecidos en la Ley de Turismo para evitar la ocurrencia de estos casos.

El acuerdo entre la Alcaldía de Medellín y Airbnb incluye la capacitación de los policías - crédito @CaiVirtual/X

Así mismo, incluye la capacitación de las autoridades policiales y judiciales de Medellín, así como la facilitación del intercambio de información, la investigación y el proceso judicial, para así evitar que se repitan casos como los de Timothy Allan Livingston, que después de haber sido detenido luego de ser captado con dos menores de edad en un hotel en Medellín, fue dejado en libertad, lo que facilitó que pudiera huir del país.

“Vamos a trabajar de la mano de los administradores de los edificios y conjuntos residenciales para que tengan toda la información. Porque son muchos los actores que tienen responsabilidad en esta problemática”, expresó el alcalde de Medellín, en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo.

Daniela Guzmán, gerente de alianzas globales de confianza y seguridad de Airbnb, por su parte detalló que la compañía ofrece un canal de asistencia vecinal, el cual habilita a los residentes a reportar comportamientos sospechosos en las propiedades cercanas.

“Cuando usan este canal los vecinos pueden informarnos ya sea por llamada telefónica o dejar las quejas por escrito. Este canal es accesible en www.airbnb.com/neighbors”, detalló Guzmán.

Desde Airbnb informaron que cuentan con un canal de asistencia vecinal para reportar cualquier actividad sospechosa - crédito Reuters

El gerente senior de asuntos públicos de Airbnb, Luis Masi, por su parte aseguró que desde la plataforma se “opone” y “condena” los casos de trata y explotación, a la vez que sentenció que la compañía tiene “cero tolerancia” con ese tipo de hechos.

“Este es el comienzo de una estrategia conjunta y estamos comprometidos en la promoción de un turismo sostenible, responsable y familiar”, concluyó Masi.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.