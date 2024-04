Elogian a participante del ‘Desafío XX’ por su parecido con Henry Cavill

El Desafío XX tiene un participante que lo comparan con Superman - crédito @eldesafiocaracol / Instagram

El primero de abril inició oficialmente el Desafío XX, que promete envolver a los televidentes con las diferentes pruebas y las personalidades de los 32 concursantes, que se enfrentan por un premio de $800 millones.

El reality de pruebas físicas y mentales extremas tuvo un buen arranque en el rating, demostrando la acogida de este formato por parte de los televidentes. De acuerdo con datos de la firma Kantar Ibope Media, el comportamiento del Desafío fue el siguiente: primero de abril (12,03); 2 de abril (11,00) y 3 de abril (11,95), manteniéndose durante estos tres días en el primer lugar del ranking.

Este programa se ha caracterizado por exponer los cuerpos atléticos de los concursantes, pues, debido a las pruebas, la ropa cómoda pero ajustada no falta en la competencia.

A propósito, uno de los participantes ha llamado la atención, no solo por su esbelta figura, sino por su belleza, que hasta lo comparan con el actor de una de las versiones de la película Superman, Henry Cavill. Se trata de Vittorio Doglioni, un caleño de 29 años que no precisamente comenzó pisando fuerte por su destreza, sino por su aspecto físico.

Vittorio es ingeniero civil de profesión y ha resaltado por su aspecto atlético - crédito @vittoriodoglioni / Instagram

Doglioni, que es ingeniero civil de profesión, dijo a los micrófonos de Caracol Televisión que se considera una persona sociable, conversadora y creativa.

Los comentarios en sus redes sociales no se han hecho esperar, elogiando la belleza que irradia el concursante vallecaucano:

“Ve peluchote ojalá que ganes oís...”, “Muy rico todo”, “No culpo a campanita JAJAJAJAJA”, “El mejorrrr de todosssss love you mi vittoooooooo”,”Onlyfans hahaha por favor”, “A dejar el nombre del valle arriba”, “Buena esa VITTORIOOOOOO”, “SOS. Una buena representación pal valle”, “Pues yo me enamoré 😍😍”, “El Dios Griego del desafío!!”,“Wowww quien te veeeee (sic)”, son algunos de los comentarios dejados en la cuenta de Instagram del concursante.

Vittorio Doglioni ha llamado la atención por su parecido con Henry Cavill - crédito @vittoriodoglioni / Instagram

Al parecer, Vittorio llamó la atención de uno de los participantes, que se ha caracterizado por su simpatía y carisma. Se trata de Campanita.

A pesar de que están en equipos diferentes, en el segundo capítulo hubo un cruce de palabras que fueron escuchadas por la gran mayoría de los participantes.

La casa de Omega y Gamma se encuentran relativamente cerca, por lo que Campanita lo aprovechó para gritar y saludar a algunos de los participantes del equipo contrario. “Yo quiero saludar a Vittorio”, fueron las palabras a grito herido de Campanita.

Sin sonrojarse, Vittorio no solo se reportó y contestó el saludo, sino que le lanzó una frase a Campanita, que podría representar una “chanza”, pero también el inicio de un inesperado romance: “Aquí estoy. ¡Campanita! ¿Campanita, vas a cumplir los deseos de Peter Pan?”, dijo entre risas. Campanita, por su parte, cerró la conversación, diciendo lo siguiente: “Todo lo que tú desees. Solo quería desearte una feliz noche”.

Andrea Serna se sorprendió por la cantidad de premios que entregarán el ‘Desafío XX’

Andrea Serna, junto a María Fernanda Aristizábal, son las presentadora estelares del Desafío XX, que celebra sus dos décadas de estar al aire.

En entrevista con La Red, de Caracol Televisión, la presentadora vallecaucana reveló los jugosos premios que ofrecerá el programa como premio mayor y como incentivos durante la competencia.

“Eso también está interesantísimo porque no solo son esos 800 millones de pesos que se entregan al final sino que a lo largo de toda la temporada es una cantidad, o sea todo el tiempo estamos hablando de millones y millones y millones y también son montos que ellos no se esperan”, expresó Serna.

Andrea Serna dijo que los premiso del Desafío XX nunca los había visto - crédito @mafearistizabalu/Instagram

La también modelo añadió que los incentivos que entregará el Desafío XX, no le habían tocado en otras ediciones del reality: “No solamente montos que a veces parece obvio que están en la competencia, no, que aparecen como sorpresivamente entonces la cantidad de plata que está en juego no me había tocado en otro Desafío”.