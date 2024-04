Shakira tendría novio y se confirmarían rumores recientes: fue vista en Nueva York con “su hombre”

Shakira causó sensación en las calles de Nueva York al ser vista en compañía de un famoso actor - crédito @shakira/Instagram

Shakira ha dado de qué hablar desde su separación con Gerard Piqué, ocurrida a mediados de 2022. “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, se leyó en un comunicado en ese momento.

Después de las escuetas declaraciones no hubo mucha información acerca de las razones que habrían llevado a la pareja a romper. Sin embargo, la prensa internacional sugirió que el exfutbolista había sido infiel con una joven publicista llamada Clara Chía, la cual hoy por hoy es su novia.

Pero mientras la vida amorosa del catalán es un libro abierto, la de Shakira es todo un misterio. A la cantante se le ha visto en compañía de muchas celebridades, de las que se ha dicho que podría tener algo, pero que todo ha sido descartado al poco tiempo.

Shakira podría estar en un nuevo romance - crédito @shakira/Instagram

El primero en brindarle su acompañamiento después de la separación fue Tom Cruise. Ambos fueron juntos a una carrera de la Fórmula 1 en Estados Unidos, lo cual llamó la atención de todos los paparazis. Lo mismo ocurrió al aparecer en público con Jimmy Butler (basquetbolista de los Miami Heats de la NBA) o de Sir Lewis Hamilton (piloto de McLaren).

No obstante, ninguno de esos encuentros pasó de una salida de amigos, no hubo besos, ni comportamientos de coquetería entre las estrellas. Aun así, recientemente ha aparecido otro nombre sobre la mesa, que ha puesto a hablar a los medios en todo el mundo. Se trata del joven actor británico Lucien Laviscount, quien ya había hecho parte de la promoción de una de las canciones del nuevo álbum de la barranquillera, Las mujeres ya no lloran.

Lucien Laviscount, estrella de "Emily en París", protagoniza junto a Shakira en el videoclip de "Puntería" -crédito @shakira/Instagram

¿Quién es Lucien Laviscount?

Lucien Laviscount, actor británico nacido el 9 de junio de 1992 en Burnley, Lancashire, Inglaterra, ha emergido como un talento prominente tanto en la televisión como en el cine. Inició su carrera en el ámbito actoral a una edad temprana, participando en series de televisión británicas como Grange Hill y Coronation Street, donde demostró su capacidad para encarnar una amplia gama de personajes y emociones.

Con el paso del tiempo, Laviscount consolidó su carrera en la industria, ganando reconocimiento internacional por su papel de Alexander Cabot en la serie de televisión Katy Keene, un spin-off de Riverdale o por salir en Emily en París. Su habilidad para capturar la esencia de sus personajes, junto con su carisma y presencia en pantalla, ha captado la atención de audiencias y críticos por igual.

Además de su trabajo en la televisión, Laviscount ha participado en varias películas como Scream Queens, demostrando su versatilidad como actor. Con un futuro prometedor, sigue buscando roles que desafíen sus habilidades y le permitan crecer dentro de la industria del entretenimiento.

Lucien es ejemplo de perseverancia y talento, inspirando a jóvenes actores y ganándose el respeto y la admiración de colegas y seguidores alrededor del mundo. Su carrera en ascenso augura éxitos futuros tanto en la pantalla grande como en la pequeña.

Cabe mencionar que el oriundo del Reino Unido tiene 31 años. Es decir, es 16 años menor que Shakira.

Lucien Laviscount y Shakira fueron vistos juntos en Nueva York - crédito DailyMail vía X

La información de un posible romance entre ellos surgió por una nota del DailyMail, en la que se publicó una foto de ambos juntos en Nueva York.

“Shakira está desesperada por enamorarse, pero sus amigos están preocupados porque Lucien ha ido ascendiendo lentamente en la escala de celebridades mientras sale con mujeres que eran todas menos famosas que Shakira”, comentó el artículo expuesto por el informativo inglés.

Pero la noticia no quedó ahí, sino que una fuente cercana a la artista agregó en el texto que “no ha superado a su ex y los que la rodean saben que Lucien es solamente un rebote”.