Restaurantes y bares de Medellín preocupados por las medidas tomadas por la Alcaldía para atacar el abuso y la prostitución: podrían perderse 2.000 empleos

Hay preocupación entre el gremio de comerciantes de Medellín (Antioquia), luego de que el alcalde Federico ‘Fico’ Gutiérrez expidiera un decreto con el que se restringe la actividad de locales comerciales, bares, licoreras y en general sitios de rumba hasta la 1 de la mañana, durante un mes.

La determinación hace parte de la respuesta que tomó la alcaldía distrital para prevenir el delito de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en Medellín, luego del escándalo que suscitó el pasado jueves 28 de marzo el caso de un estadounidense de 36 años, identificado como Timothy Alan Livingston, quien ingresó a dos menores de edad al hotel Gotham, para presuntamente abusar de ellas.

En los decretos, firmados el lunes 1 de abril, la administración distrital también suspendió durante un periodo de seis meses, la oferta y búsqueda de servicios sexuales u actividades relacionadas en espacios públicos como el parque El Poblado, el parque Lleras, Provenza y áreas cercanas.

“Lo que hacemos es tomar medidas provisionales para mitigar estas alteraciones extraordinarias de seguridad relacionadas con la explotación sexual”, dijo Gutiérrez al referirse a las medidas.

“Hoy toda esa zona está controlada por estructuras criminales como ‘La Terraza’, ‘La Raya’, ‘Robledo’ y otra organización. Lo que hay es una red de trata de personas. Tenemos que controlar y recuperar la zona. Son medidas excepcionales”, agregó el mandatario local.

De acuerdo con el burgomaestre, el objetivo del decreto es regular y anticiparse a las acciones de aquellos que se dedican a la explotación sexual de individuos que ejercen la prostitución, así como a aquellos que solicitan o demandan servicios sexuales a personas que son víctimas de explotación sexual.

Gremios piden “no castigar a los establecimientos”

Aunque con la medida la Alcaldía de Medellín busca contrarrestar la explotación sexual por parte de turistas en la ciudad, gremios como la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica (Acodres) expresaron su preocupación por los efectos económicos que esto podría representarles, hablando específicamente de la restricción horaria a los locales.

“Como gremio hemos participado en soluciones para contener el turismo sexual. Acordamos no permitir el ingreso de personas que hacen parte de estas prácticas. Como ya ha funcionado, lo lógico sería socializar estas buenas prácticas en Medellín y no castigar a los establecimientos que no son parte de la polémica”, indicó el presidente de Acodres, Guillermo Gómez, en diálogo con Red + Noticias.

La preocupación, según el líder gremial, se enmarca en que el 2024 no ha sido un buen año para el gremio, puesto que sus ventas han registrado una caída considerable, a lo que se le suma el alto costo de los insumos.

“Toda la presión de costos, no solamente de insumos, sino también de servicios públicos, ha generado que se incrementen los precios en los menús, por lo que una restricción horaria terminaría por perjudicar al gremio”, aseveró Gómez al citado canal de noticias.

Pero el gremio de los restauranteros no fue el único que se mostró preocupado por la medida, el presidente de Asobares Antioquia, Juan Pablo Valenzuela, rechazó el decreto expedido por la alcaldía de Medellín y, en diálogo con el diario El Colombiano, calificó la medida como “desproporcionada”, pues aseguró que el expendio y consumo de licor no tiene relación alguna con la explotación sexual.

Al igual que el presidente de Acodres, Valenzuela expresó al rotativo en mención “que aunque la medida es temporal, podría desencadenar una crisis en la generación de empleo”, por lo que hizo un llamado al alcalde Federico Gutiérrez a replantear la decisión.

Hasta el momento, el alcalde de Medellín no se ha pronunciado frente a las preocupaciones expresadas por el gremio de restaurantes y bares.