A Luisa Fernanda W le ofrecieron estar en ‘La casa de los famosos Colombia’: por qué rechazó la invitación

La influencer paisa y cantante Luisa Fernanda W, a través de sus redes sociales, compartió que tomó la decisión de no participar en el reality La casa de los famosos, y reveló las razones detrás de esta elección.

La empresaria recalcó su compromiso y responsabilidad con sus hijos pequeños como factores determinantes para tomar la decisión de rechazar la oferta. “Yo decidí no ir porque tengo a los niños muy chiquitos y son muchos meses. La verdad, no me sentía tranquila si iba a un reality de este tipo”, explicó la creadora de contenido.

La pareja de Pipe Bueno no pudo participar del formato por su inquietud de dejar a su familia por un periodo prolongado. Esta declaración no solo dejo en claro que su rol como madre es prioridad, sino también su visión sobre la experiencia de los reality, la cual considera más adecuada para personas solteras. “Además, yo tengo una teoría y es que uno debe ir a estos realities estando soltero y soltera no estoy”, añadió la influencer.

La creadora de contenido reveló que había recibido invitaciones tanto para La casa de los famosos Colombia como para el mismo proyecto de la cadena Telemundo. Sin embargo, evalúa la posibilidad de participar en futuros proyectos junto a su pareja, el cantante Pipe Bueno, expresando que, de decidirse, preferiría hacerlo en compañía. “Pero podríamos ir juntos”, afirmó el cantante y la influencer agregó: “Que nos metan a uno próximo, juntos”, dejando abierta la posibilidad de una futura colaboración en este tipo de formatos.

En medio de estas declaraciones, Luisa Fernanda W también aprovechó para mostrar su apoyo a su cuñado Miguel Bueno, que actualmente participa en La casa de los famosos Colombia. “¡Vamos cuñado! Aquí vamos a estar apoyándote un montón, eres el mejor” escribió la paisa sobre su cuñado, invitando a sus seguidores a brindarle apoyo en el reality.

“(...) Esperamos el apoyo de todos ustedes, vayan a votar para que mi hermano entre en esos primeros 4 integrantes… Que se active toda la gente seguidora de mi música, que también conocen a mi hermano y denle la oportunidad de que entre a esta casa y sé que, seguramente, los va a enamorar con su forma de ser. Tiene un corazón hermoso”, añadió Pipe Bueno mostrando el apoyo hacía su hermano menor.

¿Qué es lo que enamora a Luisa Fernanda W de Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno son una de las parejas más famosas del entretenimiento colombiano. Los cantantes tienen un hogar conformado con dos hijos y se encuentran planes de boda después de haberse comprometido en Dubai.

La creadora de contenido reveló en diálogo con Infobae Colombia cómo ha sido su relación en pareja y qué se enamoró del artista del género popular: “A mí algo que me enamora cada día de Pipe es que, de verdad, es un hombre muy juicioso, él todo el tiempo en la casa escuchando su música, estudiando, organizando sus presentaciones”.

“Me encanta ver como Pipe se entrega a sus hijos. Es un padre de tiempo completo, siempre está para Máximo y Domenic, ellos son su prioridad. Obviamente, él es quien pasa más tiempo fuera de la casa por el tema de sus conciertos y presentaciones, pero siempre se asegura que ellos tengan todo antes de salir”, agregó la colombiana.

La empresaria también confesó cómo hace para mantener la llama de la pasión viva con su prometido, a pesar de sus compromisos laborales y la crianza de sus hijos: “Somos muy recursivos, tratamos de tener nuestros espacios en la noche, pero si el día se presta no se desaprovecha la oportunidad, eso va”.