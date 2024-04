Violencia intrafamiliar y acceso carnal violento: los delitos que le imputarán al diputado de Santander que se niega a renunciar a su curul

Estos son los delitos que le imputarán al diputado de Cambio Radical - crédito Jesús Ariza/X

El diputado Jesús Alfredo Ariza, de Cambio Radical, anunció su renuncia como presidente de la Asamblea departamental luego de que se conociera un video en el que agredía verbalmente a su expareja sentimental quien, además, lo denunció por violencia intrafamiliar y acceso carnal violento.

Ahora, desde el comité de ética del partido Cambio Radical se abrió una investigación contra Ariza por el presunto incumplimiento de la ley, los estatutos del partido y violación al código de ética.

De acuerdo con el documento oficial radicado el primero de abril, Ariza Obregón es investigado entre otras razones por “infringir las normas éticas expresamente señaladas en el código y cualquiera que la moral social y la moral pública reconocen como tales”.

El comité de ética del Partidoanunció que abrió una investigación contra Ariza por el presunto incumplimiento de la ley, los estatutos del partido y violación al código de ética - crédito Colprensa/Freepik

El documento firmado por Laura Mateus, secretaria del Consejo de Control Ético de Cambio Radical, establece también que, “no corresponde a la honestidad y el decoro, o la ética en los Derechos Humanos de gozar en equidad de la libertad y el bienestar. Pero sobre todo, cuando se conocen actuaciones indecorosas o que atenten contra la imagen o plataforma ideológica del partido a través, de los medios de comunicación”.

De esta manera, Jesús Ariza tendrá cinco días hábiles para ejercer su defensa en el marco de la investigación disciplinaria que abrió el Consejo de Control Ético de Cambio Radical, partido en el que milita y ostenta la credencial de Diputado de Santander.

Renuncia del diputado

Jesús Ariza, presidente de la Asamblea de Santander, anunció su renuncia como diputado del departamento, en el contexto de acusaciones severas que lo vinculan con actos de violencia intrafamiliar y consumo de sustancias ilegales.

Esta decisión emerge tras la difusión de un material audiovisual en redes sociales donde se le observa en un altercado con su excompañera sentimental, lo que ha desencadenado una serie de acciones penales en su contra. “He tomado la decisión de renunciar a mi curul de diputado... con el propósito de preservar la dignidad de la Asamblea”, expresó Ariza, subrayando su intención de dedicarse a la defensa de su dignidad personal y profesional.

Las imágenes muestran al exdiputado visiblemente borracho y amenazando con golpear a su excompañera sentimental - crédito Oscarjahir.com/X

Como reacción a las acusaciones, Ariza sostiene que su imagen está siendo blanco de una “campaña de desprestigio”, enfatizando su determinación de recabar pruebas que acrediten su inocencia. “Aclaro que jamás accedí violentamente a la denunciante, tengo pruebas documentales y testimoniales que demuestran que ella accedió voluntariamente...”, afirmó el exdiputado, en un intento de desmentir las acusaciones de violencia.

Además, defendió su posición respecto al consumo de drogas, un tema también presente en la controversia, indicando que su expareja era quien le proporcionaba las sustancias, según se desprende de sus propias declaraciones contenidas en el video viralizado.

Esta serie de eventos no sólo ha conllevado su apartamiento de la arena política, sino que también ha abierto el debate sobre la conducta de los servidores públicos y su impacto en la percepción de la política regional. “¿Usted cree que yo no escuché el carro que se fue? Yo soy un periquero, perico del que me vendió usted...”, se le escucha decir a Ariza en un segmento del video, lo que ha alimentado las especulaciones y críticas hacia su comportamiento.

Contratos firmados

Una serie de contratos firmados por el diputado Ariza -valúados en un total cercano a los 34,9 millones de dólares (USD)- momentos antes de su renuncia como presidente de la asamblea de Santander, ha provocado una controversia significativa. El gobernador Juvenal Díaz ha pedido la dimisión de Ariza del cargo para que “pueda defender con tranquilidad” y no comprometa la integridad de la institución.

Contratos firmados antes de su renuncia - crédito Luisa González/REUTERS

El llamado a la renuncia surge después de que Giovanni Leal, otro diputado, revelara que Ariza firmó cinco contratos con una diferencia de diez minutos entre cada uno en el sistema Secop, justo el último día de marzo, previo a su anunciado retiro efectivo el 1 de abril. A esto se suma una eliminación sospechosa en la plataforma social X, donde Ariza había publicado un comunicado manifestando su intención de renunciar para “preservar la dignidad de la Asamblea y el normal ejercicio de sus atribuciones públicas, y simultáneamente dedicarme a la defensa de mi buen nombre y mi presunción de inocencia”.

“Difícilmente se puede llevar una defensa adecuada al mismo tiempo que se está al frente de tan importante cargo”, explicó Díaz en declaraciones a Noticias Caracol, resaltando el impacto negativo que esta situación tiene en la imagen y funcionamiento de la Asamblea. Este escenario ha llevado a varios miembros de la Asamblea a pedir explicaciones y acciones claras para asegurar la transparencia y el correcto proceder dentro de la entidad.

