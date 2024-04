Paula Andrea Betancur rompió el llanto al contar proceso para ser mamá a los 47 años: “Es una bendición”

Paula Andrea Betancur tuvo a Fátima, su cuarta hija, cuando tenía 47 años - crédito Instagram

Paula Andrea Betancur sorprendió a comienzos de 2020 cuando anunció que iba a ser mamá por cuarta vez. A sus 47 años (actualmente tiene 51), la exreina de belleza decidió tener fe nuevamente y traer una vida más al mundo: su primogénita con su pareja actual Luis Miguel Zabaleta.

Después de un largo tiempo de experimentación a través de varios procedimientos médicos, la pareja consiguió concebir. La celebridad narró cómo fue el paso a paso para alcanzar su meta. “Tenía el temor de siempre que una mujer después de los 40 ya no puede, que es muy difícil, que es un riesgo, entonces intentamos por inseminación o por captación de óvulos y no de manera natural”, comenzó narrando en entrevista para La red.

También indicó que cada veinte días estaban inyectando sus óvulos y haciéndole a cada uno el tratamiento necesario, que era una “aspiración de óvulos, porque la idea era tener muchos óvulos para congelar y pues así progresivamente íbamos embarazándonos”, pero aun así “la respuesta fue que genéticamente ya nada. No nos sentimos cómodos, buscamos otros centros, pero nunca perdimos la fe, yo hacía ayunos, íbamos a misa, yo iba a misa todos los días”.

Luis Miguel Zabaleta y Paula Andrea Betancur tuvieron a su primera hija mediante los más complejos procedimientos médicos - Instagram

Las malas noticias no pararon. “Es un proceso doloroso, volvimos a hacer todo y yo estaba con una sobrecarga y le dije al doctor: ‘Yo quiero parar, yo físicamente ya no me siento bien’. Después de mucho tiempo, me comencé a sentir muy mal”.

Sin embargo, el malestar, en esa oportunidad, no fue un motivo de preocupación, sino todo lo contrario. “Llamo a mi endocrino y me dice: ‘¿Paula, no será que estás embarazada?”, a lo que ella ya decepcionada le respondió que no era posible.

No obstante, el profesional insistió diciéndole que era la única teoría posible, teniendo en cuenta la sintomatología, así que le hizo, caso, se hizo las pruebas y salieron positivas finalmente. Al hacerle las ecografías, siguió teniendo el acompañamiento necesario hasta que su hija nació.

Paula Andrea Betancur contó recientemente cómo fue ser mamá después de los 40 - crédito @paulaandreabetancur/Instagram

“Me llama el doctor y me dice: ‘es una niña absolutamente sana’”, contó entre lágrimas, agregando que “Fátima es una bendición porque ahí está demostrado que la misericordia de Dios es grande, los milagros existen cuando tenemos fe y creemos en él”.

Así las cosas, Fátima es la única hija que Paula Andrea tiene con Luis Miguel Zabaleta. Por otro, mientras que con Juan Carlos Villegas, su pareja anterior, tuvo a sus otros tres hijos; Salomé, Simón y Mateo.

¿Quién es Paula Andrea Betancur?

Paula Andrea Betancur y Luis Miguel Zabaleta son una de las parejas más conocidas de la farándula colombiana - crédito @paulaandreabetancur/Instagram

Paula Andrea Betancur, destacada figura colombiana, nació el 9 de febrero de 1972, en Antioquia. Su salto a la fama se produjo en 1992 al ser coronada Señorita Colombia, un título que la catapultó a la escena internacional. Este logro no solo marcó el inicio de su carrera en el modelaje, sino que también la convirtió en un referente de la belleza colombiana. Su participación en el Concurso Nacional de Belleza demostró su gracia, carisma y belleza, atributos que la llevaron a destacarse tanto en Colombia como en el exterior.

Más allá del modelaje, Betancur ha mostrado su versatilidad al incursionar en el ámbito de la actuación, participando en diversas producciones de televisión en su país natal. Esta faceta como actriz le permitió consolidar un perfil multifacético, demostrando su talento en diferentes campos del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Paula Andrea Betancur se ha mantenido vigente, evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias. Su legado trasciende el modelaje, constituyéndose como una inspiración para nuevas generaciones. Su figura sigue siendo emblemática en el mundo de la moda y la belleza en Colombia, donde es recordada no solo por su título, sino por su contribución al espectáculo y la cultura popular colombiana.