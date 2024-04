Emmanuel Restrepo, Carmelo en ‘Rigo’, dijo qué es lo peor de ser famoso: “Ataca mi autoestima”

Emmanuel Restrepo contó cuál es su peor sufrimiento como famoso - crédito Canal RCN

Emmanuel Restrepo ha tenido un 2024 de lujo gracias a su papel de Carmelo Rendón en Rigo. Aunque ha sido un personaje destacado, también se ha apoyado en el movimiento que el Canal RCN ha creado en su alrededor.

En redes sociales oficiales del canal, Emmanuel es el que interactúa con los seguidores en las historias. Asimismo, fue escogido para ser el anfitrión (host) digital de La casa de los famosos Colombia, lo que lo ha mantenido cerca del foco de los reflectores.

Su fama ha aumentado rápidamente y de manera exponencial, lo cual no ha sido totalmente color de rosa para él. El actor expuso que el ser reconocido también ha hecho que su autoestima tambalee en más de una ocasión, por sentirse abrumado por un aspecto en específico, que destacó en una entrevista.

“Dar una entrevista es muy difícil para mí; me pongo hípernervioso, inseguro; no puedo escudarme en ningún personaje, sino que toca ser uno, y eso es muy gonorrea”, comenzó diciendo el joven artista en diálogo para el programa nocturno, Yo, José Gabriel.

Asimismo, no se detuvo ahí sino que dijo que conceder las entrevistas no es el final de sus sufrimientos, sino que “¡ahora verla!, ¡Verla! Ver la entrevista al aire, es otra cosa: ¡es peor! Es imposible no preguntarse siempre ‘¿Por qué respondí eso?’, darse duro por el físico, por lo que hago con mis gestos, pensé que hablé excesivamente, que no me gustó”.

Por otro lado, explicó que en esos momentos es como si la persona frente a las cámaras fuera y “cada una de sus palabras contrarrestan mi propia autoestima en una lucha inmensa, propia, que no sería igual de exitosa sin ustedes: los amigos, la familia, y lo más lindo aún, el montón de personas que no me conocen físicamente y aún así creen más en mí que yo mismo”, concluyó.

¿Quién es Emmanuel Restrepo?

Emmanuel Restrepo es un actor colombiano reconocido por su versatilidad y carisma en la industria del entretenimiento. Nacido en Colombia, desde joven mostró una fuerte inclinación hacia las artes escénicas, lo que lo llevó a formarse en una de las academias de actuación más prestigiosas del país. Su talento natural y su dedicación lo han posicionado como uno de los actores emergentes más prometedores de su generación.

A lo largo de su carrera, Restrepo ha participado en diversas producciones, tanto en el teatro como en la televisión y el cine, como la serie de Netflix, La primera vez, que lo catapultó a la fama.

Su capacidad para encarnar una amplia gama de personajes le ha ganado el reconocimiento de directores y compañeros de profesión, así como el cariño del público. Entre sus roles más destacados se incluyen interpretaciones en telenovelas populares y películas que han sido aclamadas en festivales internacionales, como son los casos de Esta vez, Malta o ?¿Recuerdas?.

Además de su trabajo frente a la cámara, Emmanuel es conocido por su compromiso con proyectos sociales, utilizando su plataforma y visibilidad para promover causas beneficiosas, reafirmando así su impacto más allá del mundo del entretenimiento.

Su pasión por la actuación y su continua búsqueda de nuevos desafíos lo mantienen en un constante estado de crecimiento artístico. Emmanuel Restrepo continúa explorando diferentes facetas de su profesión, aspirando a dejar una huella imborrable en la escena cultural colombiana e internacional con Rigo.

A su vez, ha sido fiel defensor de su orientación sexual, “Crecí en una población en donde era mal visto ser gay, la gente aparentaba ser sana y normal. Llegué a Bogotá a los 19 años y me di cuenta que aquí todo era mucho más abierto y normalizado, así decidí llamar a mis papás y contarles”, relató en su momento.