Culotauro fue el séptimo participante en abandonar ‘La casa de los famosos Colombia’

El comediante no alcanzó el apoyo suficiente de sus seguidores y dejó varios corazones rotos en la competencia - crédito Canal RCN

El 31 de marzo, 50 días después de haber iniciado la competencia en La casa de los famosos Colombia por el jugoso premio de 400 millones de pesos, se presentó una nueva gala de eliminación en la que Sandra Muñoz, Juan David Zapata, Omar Murillo, Culotauro y Alfredo Redes eran los opcionados para abandonar el juego.

En los primeros minutos de transmisión Isabella Santiago recibió la visita de su hermana, que llevó una fotografía para que la actriz venezolana tuviera un recuerdo de la familia que la espera. Asimismo, la joven no dudó en dejarles algunos mensajes a personajes como Martha Isabel Bolaños, Mafe Walker y Julián Trujillo, por el apoyo que le han dado a la famosa dentro de la competencia.

“Eres una gran mujer, eres admirable. Mi mami te manda a decir que te ama muchísimo, que estás bien, que todos en la casa estamos bien. Te amamos, te apoyamos, te queremos muchísimo [...] No permitas que ningún mal comentario te afecte ni te debilite en tu juego”, fueron las palabras de la hermana de Isabella Santiago.

Así estuvo el posicionamiento

Los ánimos estaban tensos, previo a la Gala de Posicionamiento en la que los famosos expusieron frente a los cinco nominados las razones por las cuales uno de ellos debería abandonar la casa estudio. Cabe recordar que, de no llevarse a cabo una ceremonia limpia durante 30 segundos, el jefe podría imponer alguna sanción en contra de los participantes.

La primera en exponer sus razones fue Isabella Santiago, que terminó su semana de liderazgo hablando con Culotauro. La actriz venezolana señaló que sintió que hubo falta de confianza al momento de expresar el día en el que cada uno presentó en una carta los sentimientos que tenían escondidos. El siguiente en recibir un voto fue Omar Murillo, la encargada del posicionamiento frente al actor fue Ornella Sierra, que aseguró no era nada personal y que esperaba él retornara a la casa estudio.

Los televidentes podrán elegir a sus favoritos por la página web, un código QR y la plataforma Vix - crédito Canal RCN

Karen Sevillano se despachó en contra de Bola 8, por utilizar el tema de las minorías para generar contenido y material dentro de la casa, algo con lo que la vallecaucana no está de acuerdo. Otros que expusieron sus razones en contra del actor fueron La Segura y Diana Ángel, que tampoco están conformes con la forma en la que Murillo ha llevado la competencia.

Sandra Muñoz recibió dos votos de parte de Mafe Walker y Miguel Melfi, que dejaron claro que hay ciertos comportamientos de la actriz en los que le hace falta tener un toque de humildad para continuar en la competencia.

Así quedaron los porcentajes de los salvados

Juan David Zapata fue el tercer salvado por el público y se queda una semana más en competencia - crédito Canal RCN

El primer famoso en regresar a la competencia fue Omar Murillo, con un 24,8% de los votos de los seguidores del programa. Con el 20,50% de los votos, el segundo competidor en volver a la competencia de convivencia fue Alfredo Redes. Los siguientes en reingresar a la casa estudio fueron Juan David Zapata con un 18,40% de los votos y Sandra Muñoz con 18,32% se quedan una semana más en la competencia.

El séptimo eliminado de la competencia fue Culotauro, con apenas un 17% de los votos.

Sentimientos a flor de piel

La séptima semana en La casa de los famosos Colombia tuvo a los participantes bastante sensibles, pues mientras que unos cuantos se decepcionaron de sus parejas y amigos, otros reafirmaron sus enemistades e incluso casaron nuevas peleas.

Así lo expresó el joven modelo en conversación con Miguel Melfi y Karen Sevillano - crédito @canalrcn/Instagram

Por un lado Diana Ángel abrió su corazón y entre lágrimas aceptó haberse afectado al intentar mantener una relación con su compañero de juego Culotauro con el que en un principio acordó tener una amistad con derechos que pasó rápidamente del amor al odio ya que en el momento en el que ambos decidieron tomar distancia, Camilo Díaz se lo tomó tan apecho que logró lastimar el corazón de la actriz. “No sabía que distanciarnos significaría odiarnos. La embarré porque ahora extraño a ese parcero y resultó que no podemos ser amigos porque decidimos alejarnos. Definitivamente el amor es muy esquivo, amar es difícil”, comentó la también cantautora que le compuso una canción a su relación dentro de la casa.

Esta misma situación la vivió la modelo manizaleña a quien Juan David Zapata le terminó y siendo 19 años menor que ella la llamó inmadura. Si bien fue de mutuo acuerdo dejar las cosas así hasta que terminara el reality, Sandra asumió que el buen trato entre ellos iba continuar, pero no fue así, por el contrario entraron en un rifirrafe en el que las indirectas causaron incomodidad al punto que se confrontaron. “Pensé que las caricias podían seguir, pero bueno ya me doy cuenta que no hay nada y no estamos para rogarle a nadie”, expresó la también actriz de 46 de años de edad.

No obstante, pese a que cupido abonó la casa acabando con el amor que había dentro de ella, la pasión floreció pues el modelo y empresario paisa Juan David Zapata cayó en la estrategia de Isabella Santiago. Tras compartir el cuarto con la actriz trans, el joven deportista paisa se acercó más de la cuenta a ella y terminó confabulando con ella en una broma que revolucionó la casa, pues fingieron darse un apasionado beso, pero esto no fue más que una broma.

La actriz le dejó un contundente mensaje al joven modelo y aseguró que "las mujeres no somos el payasito de nadie" - crédito @notifamososoficial/Instagram

Al día siguiente el morado de la líder de la semana fue prueba más que suficiente para que los habitantes de la casa comprobaran lo enamoradizo que es su compañero Juanda. Tan solo dos días pasaron desde que finalizó su relación con Sandra Muñoz para caer en los brazos de la actriz venezolana.

Por el lado de las peleas los ánimos también estuvieron bien calientes. Diana Ángel declaró su enemistad directa a Martha Isabel Bolaños, Omar Murillo y Alfredo Redes estuvieron a punto de los golpes, sin embargo este no fue el único concursante en contra de Bola Ochos, pues Culotauro también tuvo una fuerte discusión con el actor vallecaucano.

La cuota de amor en la séptima semana corrió por cuenta de Mafe Walker, que junto con Julián Trujillo presidieron una actividad de conexión intergaláctica en la que los famosos conectaron en la misma frecuencia e inclusive Sandra Muñoz juró haber visto un extraterrestre. La activación energética mereció varios seguidores para la experta en lenguaje alienígena ya que hasta Culotauro buscó de sus servicios.

Una placa numerosa

Esta eliminación contó con prácticamente la mitad de los famosos nominados, puesto que siete de los quinte participantes entraron en el tablero de opcionados a salir de La casa de los famosos Colombia en la séptima semana.

La séptima semana de 'La casa de los famosos Colombia' contó con una placa numerosa de participantes en riesgo de salir - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

Culotauro estrenó la placa y debutó como nominado, pues esta fue la primera vez que el comediante estuvo en riesgo de eliminación y corrió por cuenta de la actriz Nataly Umaña, ya que la sexta eliminada votó por él con un contundente mensaje. “Culotauro es el cáncer de la casa y como todo cáncer toca erradicarlo antes de que haga metástasis y contagie al resto a de habitantes”.

El séptimo cara a cara estuvo menos agitado que los anteriores, pero nuevamente se evidenció que el team infierno fue por la cabeza de Mafe Walker que salió nominada por elección de sus compañeros. Isabella Santiago, líder de la semana dio sorpresas al postular tanto a Omar Murillo como a Alfredo Redes en lo que ella llamó una estrategia con la que buscó que fuera el público quien defina esa contienda entre el actor y el influencer cartagenero.

Juan David Zapata y Sandra Muñoz entraron en la placa por falta de apoyo de la audiencia pues fueron los dos participantes con menos votos. No obstante, el jueves de beneficios sumó un nuevo nominado para un total de siete participantes en riesgo de eliminación. Los dos equipos se enfrentarían para nominar a uno del grupo contrario. Cielo se declaró ganador y el nombre elegido fue el del panameño.

Miguel Melfi ganó la prueba de salvación en la séptima semana de 'La casa de los famosos Colombia' en la que Sandra Muñoz por primera vez llegó al cuarto de eliminación - crédito @lacasadelosfamososcolombia1/Instagram

La prueba de salvación llegó y Miguel Melfi garantizó una semana más en la competencia tras ser el vencedor en la prueba de puntería, mientras que Mafe Walker también se salvó por decisión de la líder de la semana que esta ocasión escogió con el corazón. Cabe resaltar que esta fue la primera vez que Sandra Muñoz llegó al cuarto de eliminación, ya que las tres veces anteriores en las que fue nominada ganó la prueba de salvación.