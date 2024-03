Los retos de ser político y gay en Colombia: “Me señalan de abortista y depravado”

Tras varios años siendo funcionario, en 2022 Juan Daniel Oviedo decidió lanzarse como candidato a la Alcaldía de Bogotá - crédito Montaje Infobae

Entre 2022 y 2023 el Dane informó que el número de personas homosexuales en Colombia es de 471.000, lo que representa el 1.3% de la población mayor de edad; a pesar de esto, los casos de homofobia se siguen registrando.

Para profundizar sobre ello y la incursión de una persona abiertamente gay en la política, el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo reveló a Infobae Colombia cómo ha sido su experiencia y los problemas que ha tenido por estar orgulloso de pertenecer a la comunidad LGTBIQ+.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En primer lugar, Oviedo destacó que lleva menos de dos años haciendo política, lo que aún considera es un mundo diferente a lo que estaba acostumbrado.

“Ha sido una experiencia supremamente abrumadora, yo cumplí 47 años y llevó menos de dos en la política y ahora en ejercicio de oposición dentro del concejo de Bogotá, ha sido un cambio drástico, primero porque eran casi 17 años vinculado con la academia y el aporte técnico al servicio público; en ese ejercicio me declaro tristemente afortunado, porque nunca sentí las barreras alrededor de la población LGTBIQ+”.

Resaltando su experiencia en el Dane, Oviedo afirmó que desde el inicio sabía que su incursión en la política sería algo difícil, lo que reafirmó desde las estadísticas.

“Nunca tuve ningún inconveniente por mi orientación, pero cuando me meto a la política ya estoy en un tema más sensible y las estadísticas lo confirman, se señala que 27 de cada 100 personas no están dispuestas a votar por una persona por su orientación sexual, en 2019 eran 37 de cada 100 personas, en su momento nos enfrentamos a un escenario donde una cuarta parte de la población no quiere saber de Oviedo porque Oviedo es gay”.

Juan Daniel Oviedo habló de las barreras que existen en la política para las personas homosexuales - crédito @JDOviedoA/X

Sumado a esto, también expuso que algunas personas opinan que defender los derechos de esta comunidad es ser activista y lo han criticado por ello.

“Frente a esa estadística, el ejercicio de la política tiene un prejuicio en contra del activismo, cuando en realidad el activismo es lo que uno tiene que hacer. Es difícil cuando uno tiene una orientación diversa, cuando empiezo a hablar de los derechos de la población LGTBIQ+ dicen que me volví activista, pero esas son las causas que uno puede emprender, es una oportunidad como persona de la comunidad para favorecer la inclusión de la comunidad”.

Oviedo recordó que siendo director del Dane fue protagonista de un escándalo por participar de la marcha del orgullo, acción por la que fue tildado de “pro aborto” y “depravado”, añadiendo que más de una persona pensó que hasta ese momento no había “salido del closet”.

“Cuando yo llegue a Colombia no sentí la necesidad de hablar de eso, siempre tuve cosas por hacer, pero en 2022 lo tome como una oportunidad para sumar a la gente de la comunidad para cerrar la incursión de la medición de la identidad de género en el Dane. Eso generó controversia y yo no puedo negar como hombre gay que me siento orgulloso de pertenecer a la comunidad”.

En 2023 asistió nuevamente a la marcha, pero esta vez para manifestar su orgullo,

“Yo estuve con Sebastián (su pareja) y llega la derecha de Colombia con un ataque a señalarme de abortista, de depravado, que podía esperar la gente de un alcalde que fuera a las marchas del orgullo, eso demuestra que en la arena política la homosexualidad es un tema demasiado sensible”.

Juan Daniel Oviedo quedó en segundo lugar en las Elecciones Regionales 2023 cuando aspiró a la Alcaldía de Bogotá - crédito EFE/ Carlos Ortega

“El año pasado, cuando me entrevistaban si la homosexualidad se hace o uno nace, todavía la gente piensa que la orientación sexual se moldea, lo cual es falso. Todavía hay padres de familia que piensan que la cultura puede influir en sus hijos y esas campañas de “con mis hijos no se meta” son riesgosas, no defiendo la ideología de género, porque es un tema de realidad, bastantes tensiones tenemos que cargar para que nos enfrentemos a una sociedad que nos discrimina, hay un prejuicio frente a la predeterminación cultural y esas campañas son una barrera, porque en realidad esto no es una enfermedad”, declaró Juan Daniel Oviedo sobre la realidad de las personas homosexuales en Colombia.

Sobre su campaña para ser alcalde de Bogotá, Oviedo remarcó que lo más díficil fue hablar de seguridad, ya que en la capital se tiene la percepción de que eso es un tema para hombres con familia.

“Todavía somos menos del 1.8% de la población de Colombia, pero necesitamos no ser discriminados por la orientación sexual… El tono de la campaña de Bogotá estuvo muy polarizada y también porque Lara, el general Vargas, Molano, hablando de la seguridad como machos; muchas señoras no eran capaces de decir que yo les caía bien, porque el tema de la seguridad me iba a quedar grande por mi sexualidad, en Colombia todavía creen que la seguridad es de machitos”.

Juan Daniel Oviedo afirmó que recibió ataques homofóbicos durante la campaña por la Alcaldía de Bogotá - crédito Por toda con Bogotá

Oviedo remarcó que no considera que la religión sea parte del problema, ya que afirmó que ha tenido buena relación con personas católicas y cristianas y aseguró que es más un “machismo” en la política.

“Hoy en día, la juventud tiene más arraigado de que la política debe hablar claramente… Con la religión no tuve ese problema, hable con monseñor Medina, el padre Chucho en Monserrate me dio la bendición, mis compañeros en el concejo son del partido Mira y nos entendemos bien, lo que yo creo es que en la política hay un estereotipo machista, sin participación debida de mujeres y no es tanto la religión, sino desde el machismo en la política y con las mujeres pasa algo más grave que conmigo”.

Por último, el concejal de Bogotá remarcó que casos como el suyo o el de Claudia López le han ayudado a entender que los estereotipos cada vez son menos.

“Ese voto informado ha crecido, uno de los logros que me llevó fue tener esa conversación con la juventud y entender que el paradigma de la juventud con la que yo crecí, que era apática, está cambiando, tenemos jóvenes más críticos”