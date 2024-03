Karen Sevillano se peleó con ‘El jefe’ de la ‘La casa de los famosos’: podría ser sancionada o, inclusive, eliminada

Karen Sevillano se despachó contra El Jefe - crédito @lcfc24.7 / Tiktok

Karen Sevillano se ha caracterizado por ser una de las participantes más controversiales de La casa de famosos Colombia, pues su personalidad ha generado amistades como la que tiene con La Segura, pero incomodidad en otros como Bola 8, Martha Isabel Bolaños y Julián Trujillo.

Sin embargo, su carácter ha llegado a traspasar fronteras, hasta tener encuentros con ‘El jefe’, el máximo líder de la casa estudio y el que toma las decisiones más trascendentales en el reality. Esto no ha sido un problema para Sevillano que, recientemente, lo confrontó sin medir las repercusiones que esto podría generar.

La influencer caleña podría estar en problemas por su actitud con El Jefe -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Todo inició cuando Sevillano se encontraba recostada en su cama, aparentemente dormida; posteriormente, su siesta fue interrumpida por los alaridos de El jefe, que reprochaba que hubiera participantes aún sin arreglarse y durmiendo.

“Atención famosos: quiero recordarles que estas no son horas para dormir en una casa decente. Y ya que están todos despiertos, por favor, ¡alístense, arréglense!, que hoy la gala comienza más temprano y no quisiera que Colombia los viera así”, expresó El jefe por medio de los altavoces de la casa.

Karen Sevillano no respondía de forma correcta a El Jefe -crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

Al ver que Sevillano no se mosqueaba, El jefe decidió hacer un llamado personalizado a la creadora de contenido: “Buenos días, Karen. Karen. Estás en un reality, linda”.

Ante el llamado desesperado de El jefe, Sevillano entró en furia y contestó visiblemente molesta: “Ahora yo no puedo dormir, como duerme todo el ‘mundazo’ aquí. (...) Siempre que yo estoy dormida me la montan”.

Karen Sevillano ha sido polémica por su personalidad -crédito cortesía/prensa del Canal RCN

En efecto, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, mostrando su postura a favor y en contra de Sevillano y El jefe:

“Lo de Karen y El jefe ya es personal”, “El jefe no puede vivir sin molestar a Karen”, “Parece que estuviera enamorado de Karen”, “Tienen que aprender de Jefe de La Casa de los Famosos de México, él solo hacía un ruido y todos le hacían caso”, “Ella no tiene corona”, y “Al Jefe no se le responde, deberían nominarla”.

Ante el reproche de Sevillano, El jefe le respondió: “Lo que tú quieras, pero necesito que estés despierta”.

La macabra estrategia de Karen Sevillano para sacar a Martha Isabel Bolaños

Martha Isabel Bolaños ha capturado la atención del público por su carácter que le ha llevado más de un pleito, no solo en La casa de los famosos Colombia, sino también en otro recordado reality en el que participó: MasterChef Celebrity Colombia.

La actriz, conocida por emplear estrategias que la han llevado a ser señalada de traición, en especial hacia Daniela Tapia, en el mencionado programa gastronómico, e incluso en una de las versiones de El Desafío, puede ser víctimas de un complot generado por una de sus compañeras de cuarto.

Según una conversación no emitida por Canal RCN, Sevillano sugirió usar la seducción como medio para exponer la supuesta deslealtad de Bolaños, con la intención de obtener ventaja en el juego.

Karen Sevillano reveló la estrategia en contra de Martha Isabel Bolaños - crédito @Casade.los.famosos.colombia / Tiktok

En uno de los momentos que no fueron emitidos al aire por el Canal RCN, Karen le dijo a Diana Ángel, Juan David Zapata, La Segura y Miguel Melfi: “Usted (Melfi) va a seducir a Martha. Entonces cuando usted seduzca a Martha, Martha enceguecida por su Melfi va a dejar al cielo y ya no vamos a ser siete sino ocho. Entonces matamos dos pájaros de un solo tiro, van a nominar a los del cielo, y segundo, demostrá que Martha es desleal y por eso la vamos a sacar”.

La reacción de los seguidores en Internet ante estos hechos ha sido mixta. Mientras algunos interpretan las palabras de Sevillano como sarcasmo, otros contemplan la posibilidad de que, de llevarse a cabo dicha estrategia, podría motivar a considerar la eliminación de Sevillano del concurso.