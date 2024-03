Jhonny Rivera reveló la sorpresa que siempre ha querido darle a una fan: “Es algo bonito”

Jhonny Rivera contó uno de sus mayores sueños y dijo que ya trabaja en cumplirlo - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera se ha vuelto más famoso que nunca desde julio del 2023, cuando se oficializó que estaba en una relación romántica con Jenny López, quien había trabajado en su agrupación y que se disponía a comenzar una carrera como solista. La diferencia de edad de treinta años entre ambos llamó la atención de la audiencia.

A pesar de las críticas, cada uno de ellos han defendido su romance a capa y espada, exponiendo que no están juntos por dinero, solamente por compartirse sus sentimientos.

“Miren, mucha gente le ha tirado mucho hate, señalando que ella es interesada o cosas así, pero la verdad es que yo nunca la compré con nada material. Cuando comenzamos a sentir atracción, el único regalo que hubo fueron unas rosas en una cajita, porque no quería que se malinterpretara lo que sentía por ella y que no lo fueran a tomar mal los papás o ella misma. Todo se ha ido dando y en el momento que menos lo pensamos, me echó mano”, aclaró el risaraldense.

Jhonny Rivera, cantante de música popular colombiano, habló de su fanaticada, con la que tiene mucho contacto por redes sociales - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Por otro lado, el artista de música popular ha aprovechado que los reflectores están sobre él para referirse a otros asuntos, como aquellos que tienen que ver con su trayectoria como profesional frente a los más de tres millones de seguidores que acumula en Instagram.

Por ejemplo, en las últimas horas contó cuál es uno de los sueños que tiene con sus fans. A través de historias que publicó en la mencionada red social, dejó en claro que lo haría muy feliz poder llegar de sorpresa a una fiesta de 15 años, pero también expuso los motivos por los que eso no ha sido posible.

Jhonny Rivera quisiera homenajear a las familias que le siguen, específicamente en fechas especiales - crédito @jhonnyrivera/Instagram

“A mí me gustaría porque eso es algo bonito, eso es muy gratificante para uno, pero la gente cree que es solo cuestión de dinero, que uno tiene para pagar un tiquete e ir, sino que también es por cuestión de tiempo”, comenzó diciendo el intérprete.

No obstante, hizo saber que ya le han hecho varias propuestas para hacer real el hecho, pero que algunos detalles, como los que enumeró, lo han complicado. Sin embargo, agregó que “si es posible, se puede volar a cantarle a la quinceañera”.

“No es solo cuestión de dinero, que si tengo o no tengo para un tiquete. Si yo estoy en Bogotá o la fiesta es en Pasto o si después que yo pregunto qué día es me doy cuenta que justo ese día canto, no se puede. Se ha podido muy rara vez, pero me gustaría y creo que vamos a organizar un evento para quinceañeras masivo. Tenemos que coordinar todo eso con mi equipo de trabajo”, aseveró el pereirano.

Jhonny Rivera se ha consolidado como un ícono multigeneracional de la música popular

Jhonny Rivera es un reconocido cantante colombiano, destacado por su carrera en la música popular. Nacido en Pereira, Risaralda, su trayectoria artística comenzó de manera informal, pero con el tiempo ganó gran popularidad en Colombia y otros países de habla hispana. Sus letras, que a menudo exploran temas como el amor, el desamor y la vida cotidiana, han resonado profundamente en el corazón de sus seguidores.

Jhonny Rivera, cantante de música popular, tiene más de dos décadas de carrera - crédito Colprensa

Desde su primer éxito, Rivera ha sabido mantenerse relevante en la industria musical, adaptándose a los cambios y explorando nuevos sonidos, pero siempre fiel a su esencia de música popular. Ha lanzado varios álbumes y sencillos que han escalado posiciones importantes en las listas de música en Colombia y América Latina.

Además de su carrera musical, Jhonny Rivera también ha incursionado en el mundo empresarial y en diferentes proyectos sociales, mostrando su faceta como emprendedor y su compromiso con diversas causas benéficas. Su popularidad no solo se mide en términos de ventas de discos y conciertos, sino también en su fuerte presencia en redes sociales, donde comparte momentos de su vida personal y profesional con millones de seguidores.

La historia de Jhonny Rivera es un testimonio del impacto de la música popular, no solo como expresión artística sino también como medio para conectar emocionalmente con un amplio público. Su legado continúa influenciando a nuevas generaciones de artistas dentro del género popular.