¿Es falso?, esto aclaró la Policía sobre caso de Copito, el perro abandonado

Un vehículo acelera dejando atrás a un perro en Ibagué, levantando una ola de indignación en redes sociales este Jueves Santo crédito: @ColombiaOscura / X

Un incidente de presunto abandono animal en Ibagué, específicamente en el barrio Belén, ha desencadenado una ola de indignación en redes sociales tras la difusión de un video en el que se observa a un perro blanco de tamaño mediano persiguiendo desesperadamente a los que parecen ser sus dueños, que se alejaban en un vehículo a alta velocidad. El episodio tuvo lugar durante la tarde del Jueves Santo, frente al Museo del Tolima.

El video, compartido inicialmente por Stella Borda en Facebook, muestra al can intentando alcanzar el carro de color rojo, matrícula KRR-349, que arrancó precisamente cuando se les preguntó a sus ocupantes si el animal les pertenecía. A pesar de admitir que sí era su perro, optaron por acelerar, dejando atrás al animal que no logró seguirles el ritmo y eventualmente los perdió de vista, pese a eso, la Policía de Ibagué salió a desmentir esta información.

Este acto ha sido ampliamente condenado por la comunidad en línea, quienes exigen que se tomen medidas contra los individuos responsables del vehículo. Según la Ley 1774 de 2016 en Colombia, este tipo de comportamientos puede considerarse como maltrato animal, sancionado con multas significativas e inclusive penas de cárcel.

El acto de abandono animal en plena calle de Ibagué frente al Museo del Tolima despierta la furia de ciudadanos, exigiendo medidas legales - crédito @ColombiaOscura / X

La Ley 1774 de 2016 define el maltrato animal como cualquier acción que cause la muerte, lesiones graves o dañe severamente la salud e integridad física de un animal doméstico o silvestre vertebrado. Bajo esta ley, el abandono también queda categorizado como una forma de maltrato, lo cual hace a los responsables de este lamentable incidente sujetos a consecuencias legales serias.

La reacción del público no se ha hecho esperar, demostrando un rechazo categórico hacia el abandono animal y convocando a la responsabilidad de los dueños de mascotas. Resaltan la existencia de fundaciones y organizaciones dispuestas a ofrecer ayuda en caso de que alguien no pueda continuar cuidando de su mascota, en lugar de optar por el abandono en las calles.

Este triste suceso subraya la importancia de un trato digno y responsable hacia los animales, recordando a la sociedad la necesidad de proteger a los seres más vulnerables entre nosotros y respetar las leyes diseñadas para su bienestar. La difusión del video y la subsecuente indignación ciudadana son un claro recordatorio de la creciente condena social hacia el maltrato animal y la importancia de la educación y conciencia comunitaria en la promoción del cuidado y respeto por todas las formas de vida.

Policía Metropolitana de Ibagué verifica bienestar de Copito tras denuncias

La Metropolitana de Ibagué tomó acciones ante denuncias ciudadanas, verificando y asegurando el bienestar de “Copito”, un can que había sido reportado en estado de abandono. La operación de control se desplegó luego de que se divulgara un video que sugería un posible estado de descuido del animal.

“Teniendo en cuenta el requerimiento que ha hecho la ciudadanía por diferentes medios es parte de la Metropolitana de Ibagué desarrollar estas actividades de verificación y control donde ya pudimos ubicar al camino conocido como Copito y hacer la verificación de su hogar y sus dueños teniendo en cuenta que el día anterior se publicó un vídeo donde al parecer el perro se veía que estaba quedando en un estado abandono a la cual al realizar la verificación se pudo evidenciar que el vehículo que sale en dicho vídeo estaba cumpliendo con un favor al llevar ciertas personas de su familia hacía acto de religioso en lo cual, el perrito corrió hacia ellos ya el perro se encuentra aquí con sus dueños y su familia”, dijo la Policía Metropolitana de Ibagué.

Además, la policía dio la recomendación de tener cuidado con lo que se publica en redes sociales.

“... cuando el semáforo fue a cambiar, que fuimos a dar la vuelta, mi cuñado pues, al ver que no había tanto trancón ni nada, es cuando fue cuando la señora nos salió y él dio la vuelta, cogimos el perro, lo metimos al carro lo trajimos y nos fuimos para un entierro de un vecino que había muerto, pero Copito en cuenta está bien el perro está bien, no le falta nada la comida la tiene, está gordo miren, no lo pueden alcanzar”, dijo la dueña de copita en conversaciones con la Policía Nacional.