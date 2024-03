Colombiano ‘regateó’ una multa de tránsito en España y se hizo viral: “¿Me la deja en 30?”

Quedarse sin combistible en plena vía es motivo de comparendo, no solo en España sino también en Colombia - crédito redes sociales

En España, un ciudadano colombiano generó una peculiar situación tras quedarse sin gasolina en una autopista, incidente que es considerado una imprudencia y es sancionado con una multa según las leyes de tránsito del país. La “colombianada”, que fue captada en vídeo y se propagó ampliamente en distintas plataformas digitales, mostró al migrante intentando negociar el monto de la sanción con las autoridades.

Pese a que no se conoce exactamente donde ocurrieron los hechos, de acuerdo con la normativa vigente en España, el quedarse sin combustible en plena vía representa no solo un peligro por la posibilidad de ocasionar siniestros, sino que también obstruye el tráfico, mermando la seguridad y fluidez vehicular. “Por no echar combustible, puede usted provocar un accidente; de hecho, se ha quedado en un sitio muy malo”, le indicaba el agente al hombre.

Seguidamente, en el material audiovisual, se observa cómo los agentes de tránsito comunican al infractor y su acompañante, presumiblemente su pareja, que deben abonar una multa de 80 euros, la cual podría reducirse a 40, los cuales deben ser cancelados de inmediato debido a que la persona que cometió la infracción es un extranjero.

Entre risas y un ambiente inesperado, ciudadanos colombianos logran reunir el importe exigido por la policía tras cometer una infracción tránsito - crédito redes sociales

Pese a que el colombiano y la mujer que lo acompañaba pidieron que se le permitiera saldar el comparendo al día siguiente, los agentes les negaron esa posibilidad. Sin embargo, ante la falta de fondos para cubrir el importe exigido, el hombre recurrió a la famosa técnica del ‘regateo’ que no es más que una estrategia de negociación común, aunque inapropiada en este contexto, que consiste en pedir una rebaja al costo de algún producto o servicio, o en este caso una penalización: “¿No me la pueden dejar en 30?”

El hecho causó gracia y asombro en los funcionarios, quienes le aclararon que el monto de las multas es determinado por la ley y no está sujeto a negociación: “No, por Dios, esto no funciona así. El importe de la sanción no la fija el agente, la fija el Reglamento General de Circulación”; sumado a eso, el colombiano le pidió dinero prestado a otra mujer que se encontraba en el momento y que sería quien estaba graba el audiovisual: “¿me puede prestar 6 euros?” lo que terminó de provocar risas entre los presentes.

Finalmente, los colombianos lograron recolectar los 40 euros exigidos por el tránsito español, puesto que si no se pagaba la sanción, el vehículo sería inmovilizado, lo que por fortuna no sucedió. El episodio concluyó con una nota de humor, cuando el hombre le pidió un abrazo a uno de los agentes, gesto que fue recibido con risas.

La peculiar conversación entre un migrante colombiano y la policía española se viraliza tras intentar reducir el coste de una sanción de manera inaudita - crédito redes sociales

El suceso también captó la atención de usuarios en redes sociales. Algunos expresaron su divertimento ante el ingenio del individuo, mientras que otros criticaron su acción, etiquetándola como un intento de evasión de responsabilidades. Cabe añadir que otro aspecto sorprendió a los internautas tuvo que ver con el hecho de que el recuado de las sanciones lo hiciera directamente la policía, lo que dio paso a varios interrogantes.

“Le puedo dar un abrazo por ponerme una multa de 40€ no más por 166.400 pesos colombianos ya entiendo porque los europeos nos llaman tercer mundistas. Aunque tenemos lo la empatía latina, eso vale oro aquí y en China”; “¡Una vergüenza esa gente! De chistosos no tienen nada! tramposos”; “Aquí en Colombia darle el dinero al agente es sinónimo de soborno”; “Se me hace super extraño que la policía sea quien reciba el dinero de la multa, no sabía la posibilidad que sea común eso en otros paises, creo que abre las puertas a la corrupción”, son algunos de los comentarios que se leen.