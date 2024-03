Capturaron a dos colombianos en Puerto Rico: ofrecían servicios odontológicos sin licencia

A los colombianos les fijaron una fianza de USD200.000, que no pudieron pagar y estar en prisión; les fueron imputados varios delitos, como fraude y práctica médica sin licencia - crédito Colprensa

En el municipio Mayagüez (Puerto Rico), fueron capturados y acusados de practicar ilegalmente medicina dental a dos ciudadanos colombianos, el 28 de marzo. El arresto se dio en el consultorio odontológico Colombia Smile Desing.

Los colombinos responden a los nombres de Johan Eduardo Posse Torres (43 años) y Santiago Andrés García Briñas (27 años) y fueron detenidos por agentes del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, con apoyo de Administración Federal de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Colegio de Cirujanos Dentistas de la isla.

El operativo se desarrolló en el centro odontológico, en la calle Sr. José E. Arrarás de Magayüez, allí se incautaron medicamentos y equipos administrativos que eran utilizados por los colombianos y por Rufino Soto Román, que sería, según información de EFE y Telemundo, el líder del grupo que prestaban servicios odontológicos sin estar autorizados por las autoridades sanitarias de Puerto Rico.

La investigación de las autoridades logró determinar que estas personas coordinaban las citas odontológicas por medio de distintas plataformas, facilitando prestar servicios odontológicos, como rediseños de sonrisa, sin permiso y sin cumplir los protocolos de salubridad.

El operativo de captura fue coordinado por el Negociado de la Policía y el Departamento de Justicia, con la participación de DEA y el Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico - crédito EFE

De acuerdo con Telemundo, Posse Torres, habría llegado a inicios de marzo de 2024 a Puerto Rico, era el odontólogo, mientras que García Briñas, era el que administraba el centro odontológico clandestino y llegó a la isla, en enero de 2024. Ninguno de los dos se conocía anteriormente.

El doctor Miguel Alvarado, presidente del Colegio de Cirujanos Dentistas de Puerto Rico, advirtió, según lo citan en Telemundo que en no había, en el consultorio, una autoclave —el aparato con el que se esterilizan los instrumentos odontológicos— y reparó en que “todos los instrumentos los tenían en un vasito con un líquido, esto es totalmente anti control de infecciones; un dentista que practica la odontología vela porque no se transporten, de un paciente a otro, el herpes, la hepatitis, el VIH, que las bacterias de la boca no se transporten y no se propaguen de una forma inadecuada, porque pueden causar la muerte, una mujer embarazada puede abortar, un paciente con problemas cardiacos le puede dar endocarditis bacteriana y puede llegar a la muerte una persona”.

Los colombianos fueron acusados de fraude, practicar la cirugía dental sin licencia y dispensar medicamentos de receta sin ser farmacéutico y sin contar con la licencia, certificación o autorización correspondiente - crédito Murad Sezer/REUTERS

Las fiscales Jahnny Rodríguez Malavé y Rosa Molina Pérez de la División de Delitos Económicos les imputaron, a Posse Torres y García Briñas, los delitos de fraude, practicar la cirugía dental sin licencia y dispensar medicamentos de receta sin ser farmacéutico y sin contar con la licencia, certificación o autorización correspondiente, según están tipificados en el Código Penal de Puerto Rico y la Ley 247 de 2004 y la Ley 75 de 1925.

Luego de la captura, el secretario de Justicia Domingo Emanuelli Hernández agradeció “la labor de todos los agentes estatales y federales que colaboraron para que la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia pudiera procesar estos delitos. Sobre todo, resalto el esfuerzo y apoyo del Colegio de Cirujanos Dentistas en la investigación”.

Por su parte, la juez Margarita Gaudier, del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, emitió una orden de captura en contra Soto Román, al que imputaron en ausencia, y le impuso una fianza de un millón de dólares, mientras que la de los colombianos quedó fijada en USD200.000. El 10 de abril de 2024, se realizará la audiencia preliminar.