Aida Victoria Merlano reveló el motivo por el qué no vende contenido para adultos: “Eso es un trabajo”

Aunque 2024 inició bien para Aida Victoria Merlano luego de que confirmara que había decidido retomar su relación sentimental con Westcol, en los últimos días ha vuelto a enfrentar serios problemas judiciales. Esto, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera ratificar la pena de 13 años y 10 meses de cárcel en su contra por participar en calidad de cómplice en la fuga de su mamá, la excongresista Aída Merlano de un consultorio en el norte de Bogotá en octubre de 2019.

A lo anterior se le sumó una orden de embargo por parte de la Dian a una suma de dinero que tenía depositado en su cuenta bancaria, algo que la influenciadora denunció, asegurando que no recibió una notificación por parte de la entidad y que tenía todas sus obligaciones fiscales en orden.

Pese a la compleja situación que atraviesa, la barranquillera ha optado por mostrar su mejor cara para no dejarse afectar públicamente por lo sucedido. Prueba de ello es que, con motivo de la Semana Santa, Aida Victoria publicó una historia en su cuenta de Instagram en la que se hizo dos preguntas.

Por un lado, señaló que no entendía por qué Semana Santa el año pasado se celebró en abril y este en marzo. Por otra parte, mostró su inquietud frente al hecho de que “veo a todo el mundo subiendo sus cosas como si nada” para tratarse de la Semana Mayor, motivo por el cual sumó una pequeña encuesta en la que preguntaba a sus seguidores si “subía su cuestión” –en un claro doble sentido– o no.

Acto seguido, parece que cumplió los deseos de su público, porque compartió una foto y un video en los que posaba prácticamente desnuda –únicamente usaba una tanga–, mientras posaba acostada en su cama. “Cordial saludo, ando juiciosa en mi casa. (Anexo pruebas)”, escribió en la publicación de forma provocativa para sus seguidores. Al compartir dicho contenido en sus historias instantáneas, y probablemente adelantándose a sus detractores, escribió “Y recuerda que criticar también es pecado. Oíste?”.

A propósito de esta serie de publicaciones, parece que arreciaron las preguntas sobre por qué no seguía el ejemplo de figuras como Cintia Cossio y abría una cuenta en Onlyfans para vender contenido exclusivo. Al respecto, Aida Victoria explicó sus motivos para no incursionar en el contenido para adultos como negocio, a pesar de que no tiene reparos a la hora de subir fotos y videos sugerentes en sus cuentas oficiales.

“¿Por qué si yo no tengo lío con empelotarme no me creo una paginita? Porque eso es un trabajo, y como cualquier trabajo requiere disciplina y responsabilidad”, dijo la joven inicialmente. “Yo no me pinto en mi vida sacando horarios para algo que yo disfruto. A mí, la verdad, me prende saber que yo hago las cosas porque se me da la gana y no porque me están pagando por eso. Yo hago plata con un montón de cosas y esa no es una de las cosas por las que quiero ganar dinero”, concluyó.

Durante una transmisión en vivo en el canal de Westcol, la joven barranquillera aseguró en frente de su novio que destrozaría sus pertenencias, incluidos equipos de grabación y su vehículo.

“Por ejemplo, ¿sabes yo qué haría si me pegas los cachos? Te parto toda esta mierda”, expresó la creadora de contenido señalando los equipos que utiliza el paisa para sus transmisiones. “Te parto las pantallas, te parto la cámara y te parto los vidrios de la Cadillac y le doy en las puertas (...) te lo juro, si tú me pegaras los cachos yo hiciera eso”, sostuvo,