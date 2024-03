Gustavo Bolívar no cree en la lucha contra las drogas, pero celebró que incautaciones tienen en jaque a los narcos

Gustavo Bolívar también aseguró que nunca se ha incautado tanta coca como en el Gobierno Petro - crédito Joel González/Presidencia

El presidente Gustavo Petro acostumbra, en X, publicar las incautaciones de cocaína que hace la fuerza pública. Se podría decir que casi que a diario hay una publicación registrando un nuevo operativo. El 28 de marzo, hizo eco de la destrucción de 12 laboratorios para el procesamiento de estupefacientes, en Nariño y Putumayo.

El director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que siempre ha sido crítico de la lucha contra las drogas y ha abogado por la regulación, en X, advirtió que, pese a que sigue firme en sus convicciones, celebró los golpes que el Gobierno nacional da, a diario, a los narcotraficantes, que dijo están “en jaque”.

También reparó en que, a su juicio, nunca, en ningún gobierno se ha incautado tanta coca como en el de Gustavo Petro, diciendo que han sido más de mil toneladas.

“Siempre he sostenido que el narcotráfico no se acaba si no se regulan las drogas a nivel global. He sido escéptico de la guerra contra las drogas porque aunque se combata, la demanda sigue intacta. Sin embargo los golpes diarios que el gob Petro les está asestando, tienen a los narcos colombianos en jaque. Nunca, ningún gobierno los había golpeado tanto. Son más de mil toneladas incautadas desde la llegada de Gustavo Petro”.

El director del DPS ponderó la incautación de drogas en lo que va del Gobierno Petro, pese a que dice que no cree en la lucha contra el narcotráfico - crédito @GustavoBolivar/X

Después se despachó contra los partidos de derechas en Colombia, que, según él, señalan al presidente de narcotraficante, pues anotó que las cifras de incautaciones demuestran lo contrario y lanzando una pregunta a los anteriores gobiernos, que aseguró no han atacado al narcotráfico en la misma magnitud que el Gobierno Petro.

“Aún así la derecha ridícula y ya sin credibilidad le viven diciendo narcotraficante al presidente. En ese sentido, ¿qué vienen a ser los gobiernos que no han atacado al narco en esa magnitud? (sic)”, escribió el director del DPS, en X.

Según los datos de las fuerzas militares, cerca de 100 toneladas han sido incautadas, en los primeros dos meses de 2024 - crédito Armada de Colombia

Según el Reporte Anual sobre Estrategias para el Control Internacional de los Narcóticos, de 2024, del Departamento de Estado de Estados Unidos, pondera los operativos de interdicción realizados por la Policía y el Ejército, que han impedido que cientos de toneladas de cocaína entren a Estados Unidos, pues hubo, en 2023, un incremento del 10%, en la incautación con más 842 toneladas de clorhidrato de cocaína, frente a la cifra de 2022 (766 toneladas).

Casi 100 toneladas de drogas han sido incautadas, en los primeros meses de 2024

El ministro Iván Velásquez, a la salida de la Cumbre de la Convivencia, Seguridad y Justicia con departamentos y ciudades intermediarias, anunció cuál será la meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2024 - crédito Ministerio de Defensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, el 8 de marzo, anunció que la meta de erradicación de cultivos ilícitos para 2024 es de 10.000 hectáreas, esto representa una disminución del 50%, frente a la meta de 2023, cuando era de 20.000 hectáreas. Meta que se sobrepasó, según el ministro de Defensa, pues se habrían erradicado 28.000 hectáreas durante el año anterior.

También advirtió que, solo con las cifras de las Fuerzas Militares, que reveló el comandante de estas, el general Helder Giraldo, en los dos primeros meses se han incautado 92 toneladas de cocaína, que sumadas a las de la Policía, podría llegar a las 100 toneladas.

“En cuanto a la represión, dirigido a la incautación, la destrucción de laboratorios, la persecución de los bienes y las 92 toneladas de cocaína que se han incautado en los dos primeros meses del año, corresponde a lo incautado por Fuerzas Militares, no tengo preciso el dato, pero esto no incluye lo que ha incautado la Policía Nacional, lo que indica que han sido más 100 toneladas incautadas en estos dos primeros meses del año”.