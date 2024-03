Embajada colombiana regañó a congresista de EE. UU. que expresó apoyo a la ofensiva de Milei contra Gustavo Petro

Para la Embajada de Colombia en Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente por los colombianos y "tanto su dignidad como la de su cargo deben ser respetadas”- crédito Lenin Nolly/EFE y Chepa Beltrán/Europa Press

Las recientes declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, en contra de Gustavo Petro en las que lo llamó “asesino terrorista”; siguen dando de qué hablar. Esta vez, la Embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció y rechazó lo dicho por la congresista norteamericana, María Elvira Salazar, al respecto de esta polémica.

La representante a la Cámara por el Partido Republicano también se fue contra el presidente Petro y recordó dicho por ella en mayo de 2022 al afirmar que, en ese momento, cuando aún no era presidente y estaba arriba en las encuestas presidenciales, era un “ladrón, terrorista y marxista”.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Así quedó evidenciado en un video que la misma legisladora compartió en su cuenta de X (antes Twitter):

La congresista María Elvira Salazar ha sido una de las más fieles opositoras del Gobierno de Gustavo Petro y ha arremetido contra el mandatario en más de una ocasión - crédito @MaElviraSalazar/X

Precisamente frente al reciente pronunciamiento de Salazar sobre el presidente y el Gobierno, la Embajada de Colombia en los Estados Unidos le hizo un llamado formal para que, “en el espíritu del respeto mutuo y consideración a la relación entre nuestros países, retorne al nivel del debate constructivo, enriquecedor de la democracia, digno de socios estratégicos y aliados de larga data”, se lee en un comunicado oficial compartido en X.

La Embajada también le reiteró que “el discurso público sobre temas que comprometen la dignidad del cargo de presidente de Colombia debe llevarse a cabo con la debida deferencia, atención y alejado del lenguaje insultante y emocionalmente cargado”.

Finalizó pidiendo respeto por el presidente Gustavo Petro y su cargo, el cual enfatizó, fue elegido democráticamente: “Esta misión diplomática se encuentra disponible para abordar cualquier opinión que desee expresar con respecto a las relaciones exteriores de Colombia. El presidente Gustavo Petro fue elegido democráticamente por los colombianos y tanto su dignidad como la de su cargo deben ser respetadas”.

Para la Embajada de Colombia en Estados Unidos, las declaraciones referentes al presidente de la República deben hacerse con "debida deferencia, atención y alejado del lenguaje insultante y emocionalmente cargado" - crédito @ColombiaEmbUSA/X

La tensión mediática que provocó las declaraciones de Javier Milei contra Gustavo Petro también hicieron que la Cancillería colombiana tomara la decisión de expulsar a diplomáticos de la Embajada de Argentina en el país: “La Cancillería, en nombre del gobierno de Colombia, repudia declaraciones hechas por el señor Javier Milei, presidente de Argentina, en una entrevista al canal CNN en las que se expresa de forma denigrante en contra del primer Mandatario de los colombianos, el respetado señor Gustavo Petro”, se lee en el inicio del comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

De acuerdo con la Cancillería, no es la primera vez que Milei ofende al mandatario colombiano, “afectando las históricas relaciones de hermandad entre Colombia y Argentina”. Agregó que las expresiones del presidente argentino, “han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática”.

Con este comunicado, la Cancillería se refirió a la expulsión de los diplomáticos argentinos del país, por las declaraciones del presidente Javier Milei - crédito @cancilleria/X

Milei también arremetió contra AMLO y Petro le respondió

En la polémica entrevista concedida al periodista Andrés Oppenheimer de CNN, Milei arremetió contra varios de sus homólogos de izquierda en el continente. Allí no solo calificó a Petro como un “asesino terrorista”, sino también a Andrés Manuel López Obrador como un “ignorante”.

El presidente de México no se quedó callado y respondió, enviándole de paso un abrazo a Gustavo Petro para manifestarle su respaldo: “Milei afirmó que soy un “ignorante” porque le llamé “facho conservador”. Está en lo cierto: todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser “comunista” y “representante del Maligno en la tierra”, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”, escribió Amlo en su cuenta de X.

Por su parte, Gustavo Petro agradeció el mensaje de López Obrador y advirtió que la propuesta económica de Javier Milei “puede ser un fracaso anunciado”.

“Gracias Andres Manuel @lopezobrador_ creo que Milei busca destruir, o al menos aplazar el proyecto de la integración latinoamericana. Hoy el pueblo argentino sufre y la pobreza aumenta. (...) su tesis en el mundo que ha visto hoy como el neoliberalismo llevó a agudizar la crisis climática, y a ponernos al borde como especie, de la extinción, no es acertada. El pueblo argentino es el que debe discutir estos asuntos y decidir”, dijo Petro.

Y agregó: “Nosotros a pesar de los insultos, debemos preservar el proyecto de la unidad, en la diversidad, de América Latina y el Caribe”.