Alejandro Estrada le dejó el camino libre a Nataly Umaña: sigue de paseo mientras ella está en casa

El actor dejó el camino libre para que su expareja recogiera sus cosas de la casa donde vivían - crédito @alejoestrada/Instagram

Nataly Umaña no tuvo el apoyo de sus seguidores –y los de Melfi–, pues se convirtió en la sexta eliminada de La casa de los famosos Colombia, con apenas un 11,1% de los votos. La ibaguereña de 38 años generó toda una polémica en redes sociales, debido a la infidelidad que protagonizó al estar casada con Alejandro Estrada y haberle sido infiel durante la competencia.

De acuerdo con la actriz, la producción del reality la mantuvo por unos días en el hotel en el que se hospedaron antes de la competencia, sin ganas de querer coger su celular. En diferentes entrevistas, Umaña pidió excusas a su expareja por haber cedido en el juego y caer en los coqueteos del panameño.

La actriz fue recibida afectuosamente por sus perros y gatos, en ausencia de su esposo, Alejandro Estrada -crédito @natalyumanaa/Instagram

En la tarde del miércoles 27 de marzo, la famosa compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se podía apreciar cómo fue su llegada a la casa en la que convivió con Alejandro Estrada. En las imágenes se puede observar cómo fue recibida por sus mascotas, pero varios de sus seguidores se preguntaron si allí se encontraba también el actor o habría evitado cruzarse con ella.

Revisando las últimas publicaciones de Estrada, este se habría desplazado hasta el municipio de Guatapé, Antioquia. En las imágenes el actor enfocó una piscina en la que resaltan algunos inflables, por lo que sus seguidores señalaron que estaría viviendo una nueva etapa con su soltería y lejos del recuerdo con Umaña en la casa que habitaron juntos, pues el día de su eliminación habría reaccionado desde Cartagena.

La actriz se encontró con sus mascotas Mágica, Thiago y con Litana -crédito @natalyumanaa/Instagram

Sin embargo, entre los seguidores de los famosos continúan las especulaciones sobre el futuro de la relación, pues hay quienes siguen afirmando que todo fue parte de una estrategia para impulsar la carrera de Umaña en México. De otra parte, existe la posibilidad que este sea el gancho para que Alejandro Estrada también logre promover su marca de gafas en otros países, así como su faceta en el modelaje.

Nataly Umaña pidió perdón a Alejandro Estrada

Nataly enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando Alejandro Estrada su expareja ingresó a La casa de los famosos Colombia para dar por terminado su matrimonio. Esto llevó a que a la salida del reality se enfrentara a una nueva realidad, lejos del actor y enfrentando los comentarios en su contra.

Recientemente, la ibaguereña estuvo como invitada a hablar en los micrófonos de La Mega Colombia, en donde expuso una verdad que pocos conocían sobre lo ocurrido. De acuerdo con Umaña, las cosas habrían sido diferentes si el protagonista de la infidelidad hubiese sido Alejandro Estrada, por lo que no dudó en pedirle perdón.

La actriz aseguró que las cosas no habrían sido diferentes de haber sido Alejandro Estrada el que protagonizara la infidelidad - crédito @lamegacolombia/Instagram

“Ahí es donde yo digo ¡perdón!... Perdón porque me dejé llevar por el juego que quería vivir en todo su esplendor, sentir, querer lo que quería querer, hablar lo que quería hablar”, explicó inicialmente la actriz.

Y agregó: “Yo no podía pasar por encima de los sentimientos de Alejo y si me preguntas eso, claro yo me pongo al revés y digo ‘obviamente me va a doler’”.

Estas palabras de la actriz de El cartel de los sapos concuerdan con las expresadas en su conversación con Carmelo, personaje de Rigo y que es el presentador digital del reality con los eliminados. Allí, aseguró que Estrada es una persona noble y que: “De todo se trae un aprendizaje, pero sí quiero reconocer que le hice daño a Alejo y que le pido perdón una vez más”.