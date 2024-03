Así lucían las presentadoras de ‘El Desafío’ hace 12 años: “No saben lo que he estado viviendo últimamente”

Las presentadoras de 'El Desafío' compartieron hace 12 años y así lo recordaron - crédito montaje Infobae/ @Mafearistizabalu y @Andreasernafotos/IG

Este 2024 El Desafío tendrá edición especial por sus 20 años de estar al aire y la presentadora Andrea Serna ya no estará acompañada por la exreina Gabriela Tafur. En esta oportunidad hará parte de las grabaciones del programa de competencia la exseñorita Colombia, María Fernanda Aristizábal.

El reality, que está a pocos días de su lanzamiento, hizo el anuncio de la llegada de la exreina de belleza ya hace un par de meses, pero solo fue recientemente que se compartió con el público la primera imagen oficial de las presentadoras juntas.

A través de sus respectivas redes sociales, tanto Andrea como María Fernanda publicaron la imagen de publicidad en la que indican que el lunes primero de abril empezará la nueva aventura del canal por lo que invitan a las personas a que se agenden con ellas para conocer todos los detalles que trae en esta nueva edición ‘El Desafío’.

Maria Fernanda Aristizábal y Andrea Serna compartieron la primera foto de publicidad de 'El Desafío 2024' - crédito @andreasernafotos/IG

Sin embargo, hubo una publicación que llamó más la atención de los internautas por el contenido extra que tenía en ella, pues la misma María Fernanda fue la encargada de publicar un carrusel con dos fotos en donde además de mostrar la información, decidió sincerarse con sus seguidores sobre lo emocionada qué está de trabajar junto a Andrea.

Y junto con eso, les contó una anécdota del pasado que vivió junto a Serna, pero además lo ilustró con una foto en la que Mafe se ve en su juventud sonriente y como una fanática más al lado de la famosa modelo y presentadora de noticias, Andrea Serna.

“Tenía que compartirles estas dos fotos porque en realidad significan mucho para mí, pues si van a la segunda foto, la historia empieza 12 años atrás con una sonrisa inmensa en mi cara porque Andrea estaba en Armenia presentando un evento y llena de admiración pude pedirle una foto; ese sentimiento no ha cambiado desde entonces”, fueron las primeras palabras que puso en su perfil de Instagram para describir la situación.

Así se veían Andrea Serna y María Fernanda Aristizábal hace 12 años - crédito @Mafearistizabalu/IG

En el mismo texto aprovechó para expresar la emoción que siente por emprender este nuevo camino profesional, y contó cómo le dijeron que podía empezar a aparecer junto a Andrea y la publicidad de ‘El Desafío’ en sus redes sociales.

“Hoy, 12 años después, me despiertan en la mañana con un mensaje que dice: ‘Mafe, aquí te enviamos la primera foto para que hoy puedas publicarla’, y con escalofríos simplemente me dije, ‘qué increíble es el camino de la vida’”.

Finalmente, agradeció por la oportunidad que le llegó a su vida y también por poder trabajar al lado de la mujer que admira desde hace tiempo, pues aún no puede creerlo, pero aseguró que ha sido disciplinada y se ha esforzado por obtenerlo.

“Cuántas sorpresas nos dan los años, la perseverancia, el trabajo, las ganas y qué bondadoso es Dios que me está poniendo en mi presente oportunidades como la de ser la anfitriona de los 20 años del ‘Desafío’ junto a una mujer llena de talento como lo es Andrea Serna. No saben lo que he estado viviendo, últimamente viéndome llena de retos increíbles y llevando a cabo este proyecto, solo puedo decirles que lo que se viene está como para alquilar balcón, como dicen por ahí”, puntualizó la modelo.

María Fernanda Aristizábal contó cómo conoció hace 12 años a Andrea Serna - crédito @Mafearistizabalu/IG

Por su parte, Andrea republicó la fotografía en sus historias de Instagram y compartió la reacción que tuvo al respecto, dejando entre ver que está enternecida por el recuerdo y emocionada porque ahora están trabajando juntas.

“Lo dicho, la vida da muchas vueltas. María Fernanda Aristizábal y yo hace 12 años, quien iba a pensar que tiempo después...”, escribió la presentadora junto a la foto.