Nataly Umaña reveló que antes de entrar a ‘La casa de los famosos’ estaba en terapia con Alejandro Estrada: “Lo nuestro ya venía mal”

La actriz ibaguereña reveló cómo se encontraba su matrimonio antes de ingresar al reality del Canal RCN -crédito @natalyumanaa/Instagram

La destacada actriz Nataly Umaña se encuentra en el ojo público después del amorío que inició con Miguel Melfi dentro del programa La casa de los famosos Colombia esto generó que la exparticipante del reality y su esposo Alejandro Estrada terminaran su relación ante miles de televidentes que observan el programa transmitido por el Canal RCN y la app de ViX.

Umaña después de su salida del reality de convivencia reveló que su matrimonio de12 años con el también actor desde tiempo atras había presentado dificultades tanto así que intentaron buscar ayuda profesional para terminar su unión de manera adecuada.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada habían ido a terapia antes de la actriz entrara a ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @lasaladelauraacuna/Instagram

“Lo nuestro ya venía mal y apagado, a él le duele que salga yo sacrificada (...) Nosotros veníamos teniendo terapia de pareja para terminar la relación. No era una terapia para ayudarnos, sino para saber dejarnos de una manera muy bonita, en paz, porque los dos somos los mejores parceros”, expresó la ibaguereña en una entrevista en el programa matutino Buen día Colombia.

La colombiana también habló que fue un error no entrar al reality separada: “Cuando el amor empieza a transformarse y yo a no ser feliz, pues perdón en las casas. No sé qué quieren, ¿qué yo salga a decir mentiras? No. Yo tenía que ser coherente y congruente. Perdón por no haber llegado al ‘reality’ separada, pero Alejo y yo sabíamos que nuestra relación como pareja estaba mal”, agregó la actriz para el medio.

Nataly Umaña reveló que su matrimonio con Alejandro Estrada presentaba problemas desde antes que ella entrara a ‘La casa de los famosos Colombia’ -crédito @alejoestrada/Instagram

No es primera vez que la actriz conocida por participar en producciones como Dejémonos de Vargas, Chichipatos, Por amar sin ley, El cartel y muchas más, habla de la dificultad que estaba presentando su matrimonio de más de 12 años.

“Infortunadamente, ya el amor no lo es todo y no abarca, n logra cubrir y lo hemos intentado mil veces con amor. Y lo más lindo de nuestra relación de 12 años es que nunca había una persona de por medio, un tercero. ¡Nunca! (...) Se volvió una relación tan bonita, tan de amistad. Que eso de pareja… veníamos fallando un montón. Y antes de venirnos acá obvio que estábamos en terapia de pareja”, afirmó la colombiana mientras estaba en el programa del Canal RCN.

Alejandro Estrada le entregó su anillo de matrimonio a Nataly Umaña como símbolo de su ruptura amorosa - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Cuando el Alejandro Estrada entró a La casa de los famosos Colombia para entregarle su anillo de matrimonio a la ibaguereña como símbolo de ruptura de su compromiso, la actriz agradeció todo el tiempo vivido junto a él, además, le pidió perdón por el daño causado, sin embargo, también resaltó que su matrimonio ya venía con problemas.

“Para nadie es un secreto, el hombre más espectacular y caballero, más amoroso, más fiel y leal… era una relación tan bonita que precisamente por eso nunca la terminamos porque siempre era como vamos a luchar, pero las cosas cada vez más iban cayendo y sé que es muy difícil que alguien me vuelva a amar como él me ama tan bonito. Él no era feliz conmigo y yo no puedo ser egoísta… el man merece ser feliz y yo también”, indicó la ibaguereña en medio de lagrimas dentro del reality.

Nataly Umaña y Alejandro Estrada habrían tenido problemas en su convivencia - crédito cortesía Talento nacional

Asimismo, Nataly Umaña durante una entrevista en el programa de YouTube de la presentadora Laura Acuña, llamado La sala de Laura Acuña, confesó que la convivencia con Alejandro Estrada no era como al principio de su matrimonio.

“Es lógico que cuando vives y convives con alguien, cuando pasas tanto tiempo con ese alguien, te das cuenta que ese desorden mental que tiene, también lo tiene físico, también está presente en demás factores, entonces ya deja de ser chistoso y se vuelve motivo de pelea, y de pelea dura. Entonces, no es fácil”, reveló la actriz colombiana en el pódcast.