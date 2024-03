Nataly Umaña reveló dónde duerme y qué pasará ahora con Melfi: “No nos juzguen”

Nataly Umaña reveló detalles acerca de su futuro, tras haber sido eliminada de 'La casa de los famosos' - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Nataly Umaña es la protagonista de uno de los principales escándalos del mundo del entretenimiento en Colombia en lo que va corrido del 2024. Su participación en La casa de los famosos se convirtió en el espacio para que desahogara sus emociones, al punto de serle infiel a su esposo, Alejandro Estrada.

Según la actriz, las cosas en su relación no estaban bien desde antes de que ingresara al concurso. “Nosotros veníamos teniendo terapia de pareja para terminar la relación. No era una terapia para ayudarnos, sino para saber dejarnos de una manera muy bonita, en paz, porque los dos somos los mejores parceros”, comentó en Buen día, Colombia, tras su reciente eliminación.

De hecho, la actriz acotó que antes de ingresar a la casa hizo una especie de acuerdo con su compañero sentimental, en el que dejaron en claro que todo sería un juego. “Él me dijo, no vayas a pensar en mí, no vayas a pensar en tu familia, juega”, compartió.

Pero aunque insiste en que estaban al borde de la ruptura, también señaló que para ella será difícil hacer una vida sola, debido a que estaba ya muy acostumbrada a hacerlo todo con el también actor. “Estoy sola, no sé qué pasará ahora, tengo rutinas que hago con Alejo, todo lo hacemos juntos”, añadió.

Sin embargo, reconoce que no obró bien y que al final de cuentas está pagando únicamente las consecuencias de sus acciones dentro del concurso, envolviéndose románticamente con Miguel Melfi. “Obviamente, no dimensioné que lo lastimé de esa manera tan grande y obviamente uno no daña lo que quiere, al contrario, uno debe cuidarlo. Me equivoqué y actué mal, no pensé en él”, indicó la ibaguereña.

Entre esas repercusiones de sus actos también está que, como ella misma expresó cuando supo que saldría de la competencia, “no sé si tengo casa”, es decir, no sabía dónde iría a pasar las noches después de la experiencia en la producción de RCN.

Tras su eliminación, confesó en entrevista para el magacín citado que ya encontró posada. Asimismo, agrega que en el lugar en el que se está quedando ha recibido el apoyo psicológico necesario, el cual ha sido proveído por parte del canal a cada uno de los participantes.

“Lo primero que hace el canal es ponerte un psicólogo, apenas sales, porque nosotros tenemos prohibido que alguien nos hablara. Solamente éramos en nuestro mundo los participantes y punto. Ayer estaba en el hotel y sonó el teléfono y fui a contestar y sentí que El Jefe me iba a regañar si yo contestaba el teléfono”, expuso.

No se sabe cuánto tiempo de reserva tiene en el hotel, ni a dónde irá después, pero sí que por ahora está aprovechando su soledad para reflexionar. “Quiero sanar muchas cosas, hablar con Alejo”, aseveró acerca de sus próximos pasos.

¿Qué pasará ahora entre Nataly Umaña y Miguel Melfi?

Por otro lado, habló de lo que podría pasar con Miguel Melfi después de ser desvinculada del proyecto. “Es que nunca lo planteamos, fue muy claro que era en el metaverso, no hay una imagen que muestre que habláramos de un afuera; además, yo ya estoy muerta allá dentro. No nos conocíamos, pero no creo porque él está joven, es coqueto… Soy mucho más centrada y estable. Va a salir, guapetón, con todas las niñitas detrás de él a disfrutar la soltería”, reveló.

A su vez, confesó que aunque no le vea futuro a lo suyo, se abrió más de la cuenta con el joven cantante panameño. “Uno debe tener un bastón emocional y me sentí bien con Melfi. Nosotros estábamos allá en una burbuja. Uno se vuelve vulnerable allá y aunque a mí no me gusta que tengan actos de amor físicos conmigo, con Miguel fue diferente”, puntualizó.