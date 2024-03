Investigarán al exfiscal Francisco Barbosa por su presunta intromisión en elecciones de Ecuador

El excandidato presidencial de Ecuador Andrés Arauz denunció al exfiscal general de Colombia Francisco Barbosa - crédito Andrés Arauz / X y Colprensa

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes de Colombia anunció la apertura de una investigación contra el ex fiscal general de la Nación Francisco Barbosa, que fue acusado por el excandidato presidencial de Ecuador, Andrés Arauz, de intervenir en las elecciones de 2021 de forma ilegal tras mencionarlo en una investigación sobre nexos entre el ELN y políticos de ese país.

A través de un documento radicado el 19 de marzo, la Comisión indicó que de abrió la etapa de investigación previa contra Barbosa Delgado en relación con los hechos expuestos por el político ecuatoriano que no pudo ganar los comicios presidenciales pese a haber triunfado en la primera vuelta.

“Ordenar la apertura de la investigación previa en contra del señor Francisco Barbosa Delgado conforme al artículo 322 de la Ley 500 de 2000. Ordenar para el 18 de abril de 2024 a las 12:00 p. m. diligencia virtual de ampliación y ratificación de denuncia por parte del denunciante Andrés David Arauz junto con su apoderado, Eduardo Montealegre”, sentencia la notificación de la Comisión de Acusaciones que le llegó a Andrés Arauz.

En su denuncia el excandidato presidencial indicó que Francisco Barbosa inició en su contra una investigación basada en engaños a las autoridades judiciales de Colombia y de Ecuador, lo que terminó en su pérdida en las urnas debido al impacto mediático de las acciones de Barbosa.

“Me permito presentar denuncia penal y promover la declaratoria de indignidad por mala conducta, en contra de Francisco Barbosa Delgado (...) se reproche las conductas activas desplegadas por dicho funcionario en contra de mi poderdante Andrés David Arauz Galarza, en momentos en que este era candidato a la Presidencia de la República de Ecuador y era inminente su elección; comportamientos, por cuya vía no solo engañó de manera grave a las autoridades judiciales del vecino país, sino que, además, de manera deplorable intervino en política e interfirió de manera inmoral en los asuntos internos de otra república, con el único propósito de afectar los la aspiración electoral de Arauz Galarza”, se lee en un fragmento de la denuncia interpuesta por el político ecuatoriano.

¿Qué hizo Francisco Barbosa?

El 12 de febrero de 2021 el entonces fiscal Francisco Barbosa llegó a Quito (Ecuador) y se reunió con la fiscal general de ese país, Diana Salazar Méndez, a quien le compartió información que presuntamente daba cuenta de la intervención del ELN en el financiamiento de la campaña electoral de la izquierda de ese país y la corriente llamada ‘correísta’, por el apoyo del expresidente Rafael Correa, representada por el candidato Andrés Arauz.

Según expuso la revista Semana en su momento, la Fiscalía de Barbosa obtuvo acceso a varias comunicaciones que daban cuenta de que Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, jefe del bloque de guerra occidental del ELN había participado en un ‘aporte’ de 80 mil dólares a una campaña presidencial de Ecuador, la cual sería la de Arauz.

Ese hecho desequilibró la balanza política en la contienda electoral ecuatoriana debido al impacto que tuvo en los medios de ese país y Andrés Arauz, que había ganado la primera vuelta de las elecciones, perdió en la segunda con Guillermo Lasso.

“El tiempo nos está dando la razón”

Tras recibir la notificación de la Comisión de Acusaciones del Congreso colombiano, Andrés Arauz celebró en su cuenta de X y sostuvo que, aunque perdió la contienda electoral, no habrá impunidad en su caso.

“¿Recuerdan la noticia falsa que incluyó viaje del fiscal colombiano y rueda de prensa conjunta con la fiscal ecuatoriana? La Comisión de Investigaciones del Congreso de Colombia me acaba de notificar el inicio de la investigación en contra de Francisco Barbosa, ex Fiscal General de la Nación de Colombia, por su interferencia en el proceso electoral de 2021. En Colombia, esta Comisión no solo tramita juicios políticos, es también un juicio penal y civil. El tiempo nos está dando la razón. Los fiscales no son impunes”, publicó en su cuenta de X el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz.