Entutelaron a Epa Colombia: la influencer aseguró que empresa le cobró millones por “blindar” sus redes sociales y no cumplió

La influencer bogotana habría recibido una tutela por parte de un empresario por su puestos señalamientos contra él que habría emitido la empresaria en sus redes sociales -crédito @epa_colombia/Instagram

Abraham José Karam Marenco, un conocido empresario en el sector del entretenimiento y experto en la gestión y seguridad de cuentas de redes sociales, presentó una acción de tutela en uno de los juzgados de Barranquilla contra Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia.

De acuerdo con información del medio El Tiempo, esta acción legal solicita que la empresaria bogotana se retracte de una serie de acusaciones que realizó a través de sus redes sociales, las cuales el empresario argumentó que vulneran su honra, el buen nombre y su privacidad.

Epa Colombia recibió una tutela por parte de un empresario después de haberlo expuesto en las redes sociales - crédito @epa_colombia/Instagram

El conflicto surge a raíz de un contrato firmado el 28 de febrero de 2023, donde Karam Marenco se comprometió a proteger las cuentas de redes sociales de Epa Colombia de “posibles incursiones no autorizadas, ingresos abusivos, ataques cibernéticos, y en general la protección informática de las cuentas”. Sin embargo, la inconformidad surgió al inicio de febrero, cuando la influencer confrontó a Karam Marenco por una sanción en su cuenta de Instagram, sugiriendo que esto violaba los términos del contrato.

“La señora Daneidy Barrera Rojas decidió grabar, a través de video, la llamada sostenida con el señor Karan Marenco sin haberle solicitado previamente permiso alguno y sin que mediara orden judicial para allanar la intimidad de mi representado”, revela el documento judicial expuesto por el medio citado. La tutela, radicada por la abogada Jenny Paola García González también enfatizó una publicación realizada por la creadora de contenido la cual exponía sin autorización una conversación entre el empresario y ella.

Empresario interpuso una tutela contra la influencer después de que ella grabo y publicó una conversación de ellos -crédito @epa_colombia/ Instagram

Epa Colombia habría realizado una serie de publicaciones donde cuestiona la eficacia y existencia del “blindaje de cuentas”, implicando una falta de prestación del servicio acordado y acusando a Karam Marenco de extorsión. “Ella ha hecho en redes señalamientos como que ‘el blindaje de cuentas no existe’, que una empresa te cuida la cuenta, o que te la blinda de hacker o de bots, es mentira, la misma persona, es quien me hizo la eliminación temporal en epadirectorio (haciendo referencia a una cuenta de Instagram”, subraya la tutela como ejemplo de las acusaciones realizadas por la bogotana.

Como respuesta a las afirmaciones de la dueña de la empresa de fajas, la defensa del empresario Abraham José Karam Marenco solicitó el 14 de febrero a la organización de Barrera Rojas la eliminación de contenido considerado difamatorio, y ejerció su derecho a rectificación. La medida cautelar incluida en la tutela indica que Daneidy Barrera Rojas deje de manera inmediata cualquier acción que difunda información privada o que atente contra la intimidad del empresario.

Epa Colombia se encuentra envuelta en otra polémica, esta vez, en una situación legal tras una tutela interpuesta por un empresario -crédito @epa_colombia/ Instagram

La influencer y empresaria que actualmente se encuentra en estado de gestación no se ha pronunciado sobre la tutela interpuesta por el empresario Abraham José Karam.

No es primera vez que Epa Colombia se encuentra involucrada en una polémica parecida. Recientemente, la influencer estuvo implicada en una discusión con la actriz Luly Bossa debido a que la barranquillera expresó que no había recibido el dinero que la empresaria había alegado en las redes sociales haberle dado. “Yo no recibí nada de Epa Colombia (...) me hablaron por interno y por WhatsApp, pero nunca se pusieron a manifestarlo”, fueron las palabras de la actriz que había pedido ayuda económica después de la muerte de su hijo Ángelo puesto que no contaba con seguro para cubrir los gastos del funeral.

Epa Colombia mostró pruebas de transacción bancaria de la ayuda que le envió a Luly Bossa - crédito Epa Colombia/ Instagram

La creadora de contenido salió en su defensa mostrando un capture de pantalla en el que mostraba la transferencia realizada el 9 de marzo: “Yo no tengo que estar publicando. Siempre ayuden a la gente mejor, soy yo la que ayudo, yo sí voy a lo que voy y no a pegarme de nadie”, expresó la bogotana. El conflicto no pasó a mayores y por el contario se calmó cuando el manager de la actriz, Jhonatan Del Castillo, ofreció disculpas: “Empezaron a salir noticias en medios sobre esa donación y estaban preguntando sobre el tema. Una disculpa por el malentendido”.