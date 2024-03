Semana Santa tiene al precio dólar en Colombia por el piso: así cerró el 26 de febrero

De acuerdo con la plataforma Set-FX, en la jornada del 26 de marzo se negociaron más de USD821 millones en 1.249 transacciones - crédito Reuters

El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 26 de marzo de 2024 en un promedio de $3.865,81. Esto significó una bajada de $35,7 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.865,81.

La divisa norteamericana tuvo un precio de apertura de $3.890,00, tocó un máximo de $3.890,00 y un mínimo de $3.847,30. Además, durante el día, de acuerdo con la plataforma Set-FX, se negociaron más de USD821 millones en 1.249 transacciones.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Con respecto a la última semana, el dólar estadounidense anota una disminución del 0,85%, por ello en términos interanuales todavía mantiene una disminución del 7,94%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días anteriores, es complicado dictaminar una dirección clara dadas las fluctuaciones existentes. En referencia a la volatilidad de la última semana, es claramente inferior a los números logrados para el último año (14,81%), lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad recientemente.

El precio del dólar en Colombia está en niveles de finales de diciembre de 2023 - crédito Mark Lennihan/AP

Confianza del consumidor

De acuerdo con la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, el movimiento se dio, principalmente, porque en el escenario internacional se conoció que el índice de confianza al consumidor del Conference Board para Estados Unidos cayó 0,1 punto porcentual en marzo a 104,7, con respecto a febrero.

Por componentes, el índice de situación actual subió a 151,0 (+3,4 pp), mientras que el rubro de expectativas disminuyó (-2,5 pp) a 73,8, es decir, las expectativas se mantuvieron por debajo de 80, nivel que suele indicar que los consumidores tienen una perspectiva predominante de que se avecina una recesión económica.

En el contexto local se dio una sesión informal sobre el proyecto de reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, abrió la puerta a una posible modificación a los salarios para cotización, de tres a uno.

El impacto de Semana Santa

Por su parte, un análisis de Acciones y Valores detalló que los movimientos de apreciación de la moneda local siguieron la tendencia del peso mexicano, mientras que otras monedas de la región han experimentado movimientos opuestos.

“Es crucial tener en cuenta que estos cambios pueden estar relacionados con la reducción en el volumen del mercado cambiario, posiblemente debido a que varios operadores se encuentran de vacaciones por Semana Santa”, precisó la entidad.

De igual forma, anotó que esto podría facilitar que aquellos que están operando puedan influir más en el mercado cambiario hacia donde consideren más conveniente. En ese sentido, concluyó que se regresó, aproximadamente, a los niveles registrados a finales de diciembre de 2023.

Durante Semana Santa son muchos los operadores de mercado que están de vacaciones - crédito Mohamed Abd El Ghany/Reuters

El dólar y la tasa de interés del Banco de la República

Es de anotar que el 22 de marzo la Junta Directiva del Banco de la República decidió bajar 50 puntos básicos a la tasa de interés y la dejó en 12,25%. Al respecto, hubo varias dudas sobre el impacto que esto puede tener en el mercado. Entre ellas, sobre si bajar este tipo de intervención puede subir el dólar.

Sobre esto, el economista Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, dio claridad por medio de X (antes Twitter).

En primer lugar, dijo que hay muchas otras variables que afectan el dólar, así que si se logra y el dólar en el mundo va a la baja, sería un efecto temporal, pero es algo que no es una política sostenible a largo plazo a menos que se acompañe acabando la confianza del país.

Como ejemplo, puso que en Chile, aunque se devaluó bastante, ellos bajaron tasas con intereses reales del 3%, así que tocaría 400 puntos básicos rápidamente, y allá ya están sintiendo que se les escapa la inflación.

Felipe Campos, gerente de Inversión y Estrategia Alianza Valores y Fiduciaria, confirmó que varios factores afectan el precio del dólar - crédito @FelipeCamposPC/X

Recordó que Colombia creció a tasas del 5% durante la década con el dólar bajando y al 2,5% con el dólar subiendo, y, para él, mucho tuvo que ver la moneda.

“El dólar abajo significa menos deuda internacional, menos riesgo país, más inversión extranjera por bajo riesgo en la moneda, importaciones baratas incluyendo tecnología, más poder adquisitivo local, boom de acciones y hasta materias primas fuertes en el mundo”, precisó.

Anotó que si esto sigue así, en los próximos años se hablará mucho de enfermedad holandesa, y puede ser duro para exportadores no tradicionales. Entonces, la idea es apoyar y promover, pero no a través del dólar.

“Para los que dicen que de todas formas subirá el dólar, no se han dado cuenta de que Colombia ya tiene tasas bajas en TES y CDTs por debajo del 10% y hace 12 meses no entra dinero por parte de extranjeros. La bajada del dólar del último año no fueron las tasas”, remarcó el economista Felipe Campos.