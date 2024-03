Fiscal Luz Adriana Camargo habla de su relación con Iván Velásquez

La nueva fiscal Luz Adriana Camargo habló de su relación con Iván Velásquez - crédito John Paz/Colprensa

Luz Adriana Camargo, la nueva fiscal general de la Nación, e Iván Velásquez, ministro de Defensa, tienen una amplia experiencia laboral en común e incluso son objeto de la misma persecución desde el país latinoamericano donde desarticularon una red de corrupción que había llegado hasta las más altas esferas del Estado.

Por ese pasado, que fue clave en la experiencia en organismos de justicia para ambos y que les generó reconocimiento, el nombre de Camargo dentro de la terna acumuló cuestionamientos sobre su independencia. Ahora, una vez electa, ha aclarado que no será subordinada.

Camargo aseguró que durante la elección se manejó una narrativa de falta de independencia por su relación con Velásquez, que se desempeña como ministro de Defensa. Esa situación la consideró como un ataque y un menosprecio a su hoja de vida.

“Eso me pareció descalificante, porque tengo una vida laboral que empieza en 1987. Soy una persona que se acerca a los 60 años y en todo este tiempo he trabajado en la Rama Judicial, en la justicia internacional y como consultora en Colombia de organizaciones. Me he fogueado con mucha gente”, sostuvo la nueva fiscal en Semana.

Dentro de esa experiencia también ha estado cerca de Velásquez. A inicios de los 2000 fue magistrada auxiliar, al igual que el hoy ministro de Defensa, y trabajó muy de cerca de él en la investigación de la parapolítica.

“El contacto que tengo con el doctor Velásquez es similar al que pude tener con muchos compañeros en la Corte, en la misma Fiscalía, que seguramente me van a acompañar en este ejercicio de ser fiscal. Esa parte me pareció desagradable porque me puso en la tarea de estar explicando mi independencia”.