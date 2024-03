Motociclista falleció en el centro de Bogotá en la madrugada del viernes 22 de marzo

Accidente de tránsito dejó motociclista muerto en centro de Bogotá - crédito AFP

Sobre las 3:40 de la mañana del viernes 22 de marzo las autoridades de tránsito en Bogotá confirmaron en redes sociales que un accidente de tránsito en la ciudad sobre la avenida NQS con calle 22, en el centro de la capital del país, dejó como saldo a una víctima fatal.

Información entregada por la Secretaría de Movilidad de Bogotá, da cuenta de que el hecho se registró en las primeras horas del día en inmediaciones del centro comercial Mallplaza NQS. Luego del siniestro se trasladaron integrantes de la Policía junto a integrantes del grupo de criminalística para levantar el cuerpo.

Según se estableció, el fallecido sería el motociclista involucrado; aunque hasta el momento no se ha identificado el nombre de la víctima, ni las causas del siniestro. Desde la hora del accidente vial, se limitó la movilidad en la zona para las respectivas labores de investigación.

Aunque, sobre las 5:45 de la mañana, los organismos de control informaron que culminaron con las labores de investigación del caso y que se habilitó nuevamente el paso en el punto afectado de la avenida NQS.

Accidente de tránsito cobró la vida de una motociclista en la salida de Bogotá

El jueves 21 de marzo sobre las 5:30 de la mañana, varios usuarios alertaron en redes sociales un accidente que se produjo en la vía entre Siberia y Funza, entre un bus intermunicipal y una mujer motociclista, quien lamentablemente falleció en el lugar debido al fuerte impacto que recibió.

Las unidades del cuerpo técnico de criminalística adelantaron el levantamiento del cuerpo de la mujer, luego de la confirmación por parte del personal médico que llegó a atender la emergencia, la cual provocó el colapso en la vía, afectando a cientos de ciudadanos en Bogotá y Cundinamarca, quienes a esa hora se dirigían a sus trabajos.

Pasadas las 8 de la mañana se confirmó la presencia de los peritos judiciales, que inspeccionaron el cuerpo y adelantaron la respectiva toma de testimonios con el fin de esclarecer por qué la mujer motociclista terminó contra el bus de servicio intermunicipal, adscrito a la empresa Coomofu.

De acuerdo con una versión preliminar que se conoció en el punto del accidente, la mujer habría chocado la parte posterior del bus, pero después se informó por medio de redes sociales que había sido arrollada.

Pese a esto, ambas hipótesis se encuentran bajo indagación por parte de las autoridades, quienes cerraron la vía en ambos lados y se mantuvieron restringido el paso en la glorieta ubicada por la salida de Bogotá por el noroccidente, por el sector de la calle 80.

Personal del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cota, Policía de Tránsito y personal de la Concesión Devisab S.A.S. hicieron presencia en el punto para adelantar la investigación del caso.

Tanto los conductores y usuarios tan solo pudieron esperar para que se normalizara el paso, el cual permaneció sin paso en ambos sentidos de la vía hasta las 10:00 a.m., momento en el que las autoridades confirmaron mediante redes sociales que las labores de levantamiento del cuerpo habían finalizado.

¿Cómo está el panorama de la accidentalidad de motociclistas en Bogotá?

La concejal María Clara Name, reveló durante un debate de control político a la secretaría de Movilidad de Bogotá que uno de cada dos ciclistas o motociclistas accidentados en la capital es una persona joven.

Cifras entregadas por la concejal de la mano de Fasecolda, revelan que febrero del 2024, solamente el 39% de las motos del país cuenta con una póliza de Soat vigente, lo que evidencia un riesgo frente a un accidente ocasionado por un conductor no asegurado. A su vez, Name aseguró que el Distrito no está generando estrategias para prevenir las muertes en accidentes de tránsito y no está generando para concientizar a los conductores.

Otra crítica de Name es la falta de rigurosidad a la hora de conocer el número de motos registradas en Bogotá. “Frente a los registros, notamos una diferencia en el número de motos registradas en el Registro Distrital RDA y la Encuesta de Movilidad 2023″.

Según la secretaría de Movilidad de Bogotá, el 96% de los siniestros viales que involucran ciclistas y motociclistas son a causa de manejar en estado de embriaguez, o bajo los efectos de sustancias psicoacitivas, y exceso de velocidad. Además, aseguran que las zonas de la ciudad donde más hurtos de bicicletas se reportan son Suba Rincón, Minuto de Dios, Garcés Navas, Patio Bonito y Las Ferias.