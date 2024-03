Aida Victoria Merlano reapareció después del fallo emitido por el Tribunal de Bogotá: ¿irá o no a la cárcel?

La influencer fue condenada a 13 años y 8 meses de prisión por la fuga de su madre y desmintió que la Fiscalía la hubiese capturado - crédito Original Infobae

En horas de la mañana del 21 de marzo, se conoció que la creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, había sido condenada a 13 años y 8 meses de prisión, por haber participado en la fuga de su madre. Los hechos se presentaron en un consultorio odontológico en el norte de Bogotá en octubre de 2019, en el que habrían involucrado a su hermano, que para la fecha era menor de edad.

De acuerdo con una publicación de la Fiscalía General de la Nación, un magistrado ordenó la captura inmediata de la influencer, negándole la posibilidad de cumplir la condena con casa por cárcel. Cebe resaltar que Merlano Manzaneda tenía detención domiciliaria desde 2022, cuando fue emitida en la primera decisión, una condena de 7 años y 8 meses.

Aida Victoria Merlano Manzaneda, hija de Aida Merlano, en la jornada del 21 de marzo de 2024 sabrá si vuelve tras las rejas - crédito Colprensa

Sin embargo, esta condena en contra de la joven influenciadora no se habría producido tal y como lo explicó la Fiscalía en la publicación que circuló en redes sociales. Esto debido a que el abogado Miguel Ángel del Río, abogado de Aida Victoria Merlano, interpuso un recurso extraordinario de casación, que retrasaría la orden de captura en contra de la hija de la excongresista Merlano.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el abogado penalista Iván Cancino, que en su cuenta de X señaló que la condena en contra de la joven era injusta. “Ella tiene una protección constitucional de no declarar contra su madre, así que, así supiera del plan de fuga, no tenía por qué anunciarlo ni denunciarlo. No se ve una participación activa de ella en absolutamente nada”, precisó el abogado para Infobae Colombia.

Aida Merlano se habría despedido de sus seguidores antes de ser condenada - crédito @Aidavictoriam/Instagram

Qué dijo Aida Victoria sobre su condena

Aida Victoria Merlano no se había pronunciado en sus redes sociales sobre la decisión del Tribunal de Bogotá en su contra; no obstante, emitió un corto pronunciamiento citando la publicación que hizo la Fiscalía en sus redes sociales, en el que desmintió que se hubiera efectuado dicha orden de captura: “Esto no es cierto, no me dieron orden de captura”, escribió en sus InstaStories.

“El juez de primera instancia, aunque me condenó, me permitió defenderme en libertad hasta que mi sentencia quedara en firme y ESO LA FISCALÍA NO LO APELÓ, razón por la cual el tribunal permitió a pesar de condenarme 866 meses de prisión, que siga con el proceso en libertad hasta que se responda el recurso de casación. Seguimos creyendo en la justicia y vamos a dar la pelea hasta el final”, agregó la joven a su publicación.

Aida Victoria Merlano reapareció en sus redes sociales para desmentir su captura, tal como lo afirmó la Fiscalía en una publicación - crédito @aidavictoriam/Instagram

Así las cosas, será la Corte Suprema de Justicia la que tome la decisión si la joven barranquillera va o no a la cárcel, pues con el recurso será la Sala de Casación Penal de la Corte la que resuelva. Por ahora, Merlano Manzaneda no se ha pronunciado más en redes sociales sobre su condena.

Así fue la fuga de Aída Merlano

La excongresista Aída Merlano, condenada a más de 11 años de prisión por corrupción al sufragante, concierto para delinquir y porte o tenencia ilegal de armas de fuego de defensa personal; y a otros cinco años y seis meses por violación de los topes o límites de gastos en campañas electorales, se fugó el 1 de octubre de 2019.

Para esa fecha, Merlano tenía una cita en el Centro Médico La Sabana, ubicado en la localidad de Usaquén en Bogotá. Llego hasta allá con un plan de fuga, que consistía en lanzarse por una ventana y ser trasladada a otro lugar por un motociclista que la esperaba.

Aída Merlano se fugó de las autoridades, mientras asistía a una cita odontológica, en abril de 2019 - crédito X

En el consultorio estaba su hija Aída Victoria, su hijo Esteban José, que tenía 17 años, y el odontólogo Javier Cely. De acuerdo con la Fiscalía, ambos fueron partícipes del plan. “Prestaron una ayuda de suma importancia para tal fin, como fue el ingreso de los elementos para contribuir a la fuga”, detalló en su momento el fiscal del caso.