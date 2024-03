La Oficina de Tuluá anunció plan pistola contra funcionarios del Inpec de la cárcel de Girón: piden que trasladen a un cabecilla

Funcionarios del Inpec fueron amenazados por la Inmaculada - crédito Colprensa

No paran las amenazas contra funcionarios del Instituto Carcelario y Penitenciario de Colombia (Inpec), quienes recibieron un panfleto que les exigía el traslado inmediato de un criminal de la cárcel de Palogordo en Girón (Santander) a otro centro de reclusión del país.

El pasquín fue firmado por la Oficina de Tuluá, también conocida como la Inmaculada, grupo criminal que puso en jaque la seguridad de Mauricio Marín Silva, alias Pipe, uno de sus principales cabecillas en febrero de 2024 y recluido en la Tramacúa de Valledupar.

“Estamos dirigiéndonos a ustedes dragoneantes del Inpec, cuadros de mando, director de Palogordo, director regional, presidentes de sindicatos. Les damos 24 horas para que se haga el traslado de nuestro hermano que se encuentra recluido. De lo contrario iniciaremos un plan pistola hasta que se haga el traslado”, se lee en el panfleto entregado por los criminales el 24 de marzo de 2024.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La Inmaculada amenazó a guardas del Inpec para que trasladaran a uno de sus cabecillas - crédito redes sociales

Aunque en el panfleto no se especifica cuál es el cabecilla por el cual exigen el traslado, medios regionales indicaron que se trataría de Andrés Hernández Salazar, alias Care Gallo, uno de los jefes de la Inmaculada que había sembrado terror en Quindío, donde libró una sangrienta guerra con otros grupos delincuenciales por hacerse con el control del tráfico de sustancias estupefacientes.

“Sobre las 4:14 de la tarde del día ayer al parecer unos sujetos en motocicletas arrojaron estos papeles, inicialmente creíamos que las amenazas no fueran ciertas, porque lo que se tenía presente era que no teníamos en el establecimiento alguien de esta estructura, pero luego corroboramos la información y nos damos cuenta que en la cárcel se encuentra alias Care gallo, el segundo al mando de esta estructura de la Inmaculada”, le dijo el presidente del Sindicato de trabajadores penitenciarios de Girón, dragoneante Nelson Sánchez Banderas al medio regional Alerta Santanderes.

Alias Care Gallo sería el responsable de las amenazas - crédito Policía

El motivo de las amenazas contra los funcionarios del Inpec sería el aumento de medidas de seguridad sobre los cabecillas de la Oficina de Tuluá o la Inmaculada tras la captura de alias Pipe y la crisis de seguridad que padeció la ciudad vallecaucana.

Adicionalmente en la cárcel de Girón inauguraron un ala exclusiva para los delincuentes señalados de cometer el delito de extorsión desde las cárceles y Care vieja habría sido uno de los recluidos allí, lo que habría generado la reacción agresiva de sus lacayos.

En su momento alias Care Gallo había sido uno de los reemplazos de alias Ballena, fundador de la ‘oficina de cobro’ de los paramilitares Luis Enrique y Javier Antonio Calle Serna llamados los Hermanos Comba, y fundador de la Inmaculada.

Funcionarios denunciaron abandono estatal

El panfleto enviado el miércoles 20 de marzo a la cárcel de Girón no es el primero, ni tampoco es la primera vez que anuncian un ‘plan pistola’ contra los funcionarios del Inpec, que denunciaron abandono estatal y faltas de medidas para preservar su seguridad.

Trabajadores de la Cárcel de Palogordo pidieron protección - crédito Gobernación de Santander.

“Lo que nos preocupa es que se hagan efectivas estas amenazas porque lo que quieren es presionar el traslado de esta persona privada de la libertad, dan 24 horas, es decir hasta el día de hoy, o si no somos su objetivo tanto los presidentes del Sindicato, directivos, cuadros de mando, entonces es bastante preocupante, porque esta es la prueba reina al igual que otras oportunidades, que efectivamente no tenemos garantías para ejercer nuestra profesión estamos abandonados, no tenemos acompañamiento de parte de la Policía Nacional ni el Ejército”, le dijo el dragoneante Sánchez Banderas a Alerta Santanderes.

Desde la la Defensoría del Pueblo de Santander y el sindicato de los guardas, le hicieron un llamado a la Gobernación departamental para que extreme las medidas de seguridad de los trabajadores de la cárcel de Girón.