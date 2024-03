Impuesto del 4 x 1.000: qué es, cómo se cobra y a qué se destina

Imagen de archivo referencial. La nueva proyección de la Ocde se da en medio de la fuerte política que ha implementado el Banco de la República para mitigar el impacto de la alta inflación - crédito Colprensa

En Colombia, el impuesto del 4×1.000, formalmente conocido como impuesto a las transacciones financieras, aplica a determinadas operaciones monetarias.

Este gravamen, que representa un 0,4% del valor de la transacción —es decir, 4 pesos por cada $1.000 transferidos—, tiene como principales objetivos financiar iniciativas de índole social y coadyuvar en los esfuerzos por la reducción de la pobreza.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este tributo se impone sobre diversas transacciones financieras, pero no todas las operaciones están sujetas a este gravamen. Es crucial para los colombianos conocer no sólo cómo se aplica este impuesto, sino también identificar las circunstancias en las cuales no procede su cobro.

Esta contribución busca equilibrar la carga tributaria, apoyando simultáneamente el desarrollo de programas sociales que benefician a sectores vulnerables de la población.

El 4x1.000 es destinado en la actualidad para financiar diversos programas sociales del Estado - crédito Getty Images

La implementación de este tributo es una medida que, aunque dirigida a la recaudación fiscal, genera interrogantes entre los contribuyentes respecto a sus especificidades. Además de entender su operativa y su tasa, es importante para los ciudadanos estar informados sobre las exenciones y situaciones particulares en las que este impuesto no se aplica para evitar posibles confusiones o cobros indebidos.

No obstante, es posible que exista cierta confusión o desconocimiento sobre el alcance real del impuesto y los mecanismos a través de los cuales se aplica efectivamente. La claridad en estos aspectos es fundamental para una correcta administración tributaria y para asegurar la justicia y equidad en el sistema fiscal colombiano.

Siendo uno de los componentes del sistema tributario enfocado en la movilidad financiera, el conocimiento acabado sobre el impuesto del 4x1.000 y su aplicación efectiva es crucial tanto para contribuyentes individuales como para entidades empresariales. Es imperativo que los ciudadanos estén plenamente informados para cumplir adecuadamente con sus obligaciones fiscales, al tiempo que se benefician de los programas sociales financiados por estos fondos.

En qué casos aplica el cobro del impuesto del 4x1.000

El cobro del 4x1.000 se hace efectivo al realizar cualquier tipo de transacción bancaria que supere el monto estipulado por las autoridades del país - crédito Getty

En Colombia, esta tributación financiera conocida se aplica a diversas transacciones bancarias, afectando principalmente operaciones como retiros en efectivo, pagos con tarjeta débito, transferencias, desembolsos de créditos, compras con tarjeta de crédito, cheques de gerencia y operaciones en el mercado de valores.

Este gravamen, que es recaudado directamente por las entidades financieras y reportado a la Dian, busca un equilibrio entre la recaudación fiscal y el impacto económico en los ciudadanos.

Existe un conjunto de operaciones exentas de este impuesto, diseñadas para mitigar su impacto en ciertos sectores de la sociedad. Entre estas se incluyen: depósitos en efectivo, pagos de nómina, pagos de servicios públicos, transferencias entre cuentas del mismo titular en el mismo banco y movimientos en cuentas de ahorro con saldos promedio mensuales menores a $16.473.000 . Estas medidas pretenden proteger a los contribuyentes con menos recursos y fomentar ciertas actividades económicas.

Se debe tener en cuenta que el monto máximo mensual permitido para que no se haga este cobro es de $16.473.000; si se llega a superar este valor, se empezará a cobrar el impuesto a partir de los retiros que superen este valor.

Existen algunas excepciones para evitar el cobro del impuesto de 4x1.000 - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

El cobro del impuesto se realiza de manera automática, descontándose del valor de la transacción, sin requerir un pago adicional por parte del usuario. Además, el Gobierno ha puesto en marcha estrategias específicas para disminuir el impacto de este impuesto en los grupos más vulnerables de la población, lo que refleja un esfuerzo por equilibrar las necesidades de recaudación fiscal con la protección social.

Entender los detalles específicos de la aplicación del impuesto, así como las excepciones y la manera en que se lleva a cabo el pago, es crucial para los contribuyentes. Esta información permite a las personas y empresas planificar sus finanzas de manera más eficaz y tomar decisiones informadas respecto a sus operaciones bancarias y financieras.