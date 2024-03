Estos son los seis nominados para salir de ‘La casa de los famosos’: Omar Murillo y Diana Ángel se atacaron sin piedad

Omar Murillo y Diana Ángel se lanzaron dardos en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito RCN

Los ánimos de La casa de los famosos Colombia se ponen cada vez más candentes. Los cupos se están reduciendo una vez a la semana, lo que hace que los que se permanecen en el reality se esfuercen por quedarse. En ese sentido, los participantes, El Jefe y la audiencia deciden quiénes siguen y quiénes se van.

En la sexta semana del programa, se dieron a conocer los seis concursantes que están en riesgo. Aunque cada miércoles se cierra de manera definitiva la lista, todavía existe la posibilidad de que algunos de los nominados pueda salvarse y estar tranquilos por unos cuantos días más.

Así las cosas, El Jefe fue el primero en exponer su sentenciado. Debido a que había incumplido las reglas durante la dinámica de ‘congelados’, Sandra Muñoz asumió la condición de peligro. A su vez, el miércoles, tanto el público como los concursantes, tuvieron su turno para decidir.

Los televidentes enviaron a Pantera al paredón, siendo el que menos votos de apoyo recibió. Mientras tanto, las celebridades, incluyendo al líder (Culotauro), se decantaron por Julián Trujillo, Miguel Melfi, Nataly Umaña y Juan David Zapata.

Por la amistad de Pantera con Camilo Díaz, quien ostenta el liderazgo, es muy probable que sea el primer salvado de la semana.

Uno de los que más votos había recibido por parte de sus compañeros fue Omar Murillo. No obstante, contó con suerte porque algunos fueron anulados, debido a que provenían de aquellos que habían roto las normas en la dinámica de las visitas sorpresa.

Diana Ángel, Nataly Umaña y Sebastián Gutiérrez fueron los que se movieron y cuya elección quedó inválida. Cabe mencionar que durante el cara a cara, Bola Ocho tuvo un fuerte enfrentamiento con la primera, quien expuso las razones por las que decidía que era él quien debía abandonar la casa, después que él hiciera lo mismo, amenazándola a ella.

“Siento que esa energía y reciprocidad con la que veníamos desde el inicio, que era tan bonita, no sé si por mi modo de pensar o mi modo de hablar, he visto como ese cambio, esa transición que a veces me quedo confundido. Pero no sé si me estoy equivocando y prefiero estarme equivocando. Pero sabes que te aprecio y que siempre desde el inicio te he demostrado mi cariño”, fueron las palabras que comunicó el actor a Ángel al tener la oportunidad.

A su vez, la actriz le contestó, diciendo que “te lo acabo de decir, siento exactamente lo mismo que tú, no he podido entender qué pasó, hubo un momento en el que hubo una ruptura, no contigo porque nosotros nos la llevamos bien donde nos encontramos, pero te alejaste un montón y eso hizo que tal vez me permitiera comunicarme con otras personas de la casa. Por eso, creo que con el único aquí presente con el que he estado fuera de base es contigo”.

Alfredo Redes fue otro que le lanzó dardos al vallecaucano, poniéndolo en condición de nominación, porque “debía buscar los momentos adecuados para cantar”, lo cual sorprendió al artista de Las detectivas y El Víctor, quien justificó que “él no era la única persona que hacía ruido molesto que no dejaba dormir a los demás”, pero que sin importar los ataques se mantendría tranquilo porque “Dios haría justicia por todas las personas que lo nominaron”.

Nataly Umaña estuvo muy cerca de despedirse del formato en la última jornada, en la que obtuvo 518.783 votos, es decir, un 17,73%. Por su parte, Juan David Zapata fue el siguiente competidor en salvarse y garantizar una semana más, con un total de 517.847 votos (17,70%). En ese sentido, el famoso con menos votos y, por lo tanto, el eliminado en esa ocasión fue José Miel con 517.511 votos (17,69%).