Carlos Antonio Vélez trató de “mentiroso y fastidioso” a Carlos Bacca por su denuncia de regionalismo en el fútbol

Carlos Bacca habló de regionalismo en contra de Luis Díaz y los futbolistas de la costa atlántica - crédito Junior de Barranquilla / X

Carlos Bacca aseguró que a Luis Díaz no se le alaba con la misma fuerza que a otros jugadores, por haber nacido en la costa Caribe de Colombia. El comentario del delantero de Junior de Barranquilla generó diferentes respuestas a favor y en contra de sus opiniones.

Carlos Antonio Vélez usó su programa para responderle al delantero y tratarlo de “mentiroso y fastidioso” por tratar temas que solo abren polémicas. El regionalismo del que habla el futbolista, el comunicador lo desmiente.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El regaño de Vélez a Bacca

En una reciente discusión mediática, el periodista Carlos Antonio Vélez criticó al futbolista Carlos Bacca por incluir al jugador Luis Díaz en un debate sobre el regionalismo en Colombia, específicamente en el ámbito deportivo.

“Tiene toda la razón, menos en una cosa (...) Lo que no comparto con Bacca es que diga que las críticas son porque él es costeño o porque jugó en Junior. Eso es revivir un regionalismo odioso, fastidioso y mentiroso. Eso es poner el escenario que sufrimos durante mucho tiempo, que es que, de allá para acá, pueden decir lo que quiere, pero, de aquí para allá, es que se les subestima, maltrata, segrega y eso no es verdad”, señaló el periodista deportivo.

El periodista destapó la olla de los amaños de partidos del fútbol colombiano - crédito @velezfutbol/Instagram

Las declaraciones de Bacca, en las que defendió a Díaz de las críticas de algunos periodistas deportivos, reavivaron la controversia sobre el regionalismo, una cuestión que, según el comunicador, ya no debería ser relevante. Este intercambio de opiniones tuvo lugar en el espacio de opinión ‘Palabras Mayores’ de Vélez.

¿Qué dijo Carlos Bacca?

Durante una rueda de prensa, Carlos Bacca expresó su descontento ante lo que considera una valoración injusta de Luis Díaz por parte de la prensa deportiva colombiana.

Luis Diaz recibió el apoyo de Carlos Bacca, luego de una semana en la que periodistas y usuarios en redes sociales han puesto en duda su rendimiento en Liverpool - crédito Carl Recine/Reuters y @JuniorClubSA/X

“Hoy estamos orgullosos de tener a un colombiano en la élite, codeándose cada fin de semana con los mejores, como ‘Lucho’ Díaz. La gente no le da el valor porque es costeño o porque jugó en Junior. No, ‘Lucho’ Díaz representa a Colombia. Todos los colombianos debemos sentirnos orgullosos de que, en el partido más importante, City vs. Liverpool, haya un colombiano ahí, con la bandera en lo más alto y destacándose”, fueron las primeras palabras del delantero sobre su compañero y coterráneo.

Luego sentenció que “Pero, ¿qué hacemos? Lo criticamos porque se comió un gol. Siempre vemos el lunar negro, ¿por qué? Ojalá reflexionemos todos en eso. Porque tenemos a ‘Lucho Díaz y podemos decir: botó un gol, pero es humano, ¿no? ¿Por qué no le valoramos todo lo que hizo y aportó al equipo? Miremos las cosas positivas, no miremos que ‘Lucho’ jugó en el Junior o que es costeño. ‘Lucho’ Díaz es colombiano, es nuestro, disfrutémoslo, valoremos el talento de nuestros jugadores”.

Luis Díaz de Colombi en el partido que ganaron a Brasil 2-1 en Barranquilla - crédito Ricardo Maldonado / EFE

Según Bacca, estas críticas a menudo se ven influenciadas por el origen costeño de Díaz y su paso por el equipo Junior. Bacca hizo un llamado a valorar el talento y los logros de Díaz, destacando su rendimiento en clubes de la élite europea y su representación de Colombia en competiciones internacionales.

Por otro lado, Carlos Antonio Vélez reconoció en gran parte la validez de los argumentos de Bacca. Sin embargo, disentía en un punto crucial: la existencia del regionalismo. Para Vélez, aludir a este fenómeno es reavivar un debate superado y no contribuye de manera constructiva a la conversación sobre el deporte y el talento nacional.

Desde los directores técnicos, arbitraje e hinchas cayeron en la opinión de Carlos Antonio Vélez, en su programa Palabras Mayores - crédito Carlos Antonio Vélez Página oficial

La polémica surge en un contexto donde Luis Díaz se ha consolidado como uno de los deportistas colombianos más destacados en el escenario internacional, especialmente por su desempeño en el fútbol europeo. Su figura se ha convertido en motivo de orgullo nacional, pero también en foco de críticas, en ocasiones teñidas por debates regionales.