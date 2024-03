Thirty Seconds To Mars en Colombia: este sería su setlist en el Festival Estéreo Picnic 2024

Thirty Seconds to Mars se presentará el jueves 21 de marzo en el escenario principal del Festival Estéreo Picnic, a partir de las 8:45 p. m. - crédito Alejandro Godínez/AP

Todo está listo para el arranque de una nueva edición del Festival Estéreo Picnic, que por primera vez se celebrará en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Con una alineación que oscila entre la presencia de figuras del urbano como Feid, Blessd, Tainy, Nicki Nicole o Bad Gyal, junto con algunos de los principales referentes del rock de fines de los 90 y los años 2000, que incluyen a blink-182, The Offspring, Limp Bizkit, Placebo y, en el primer día de presentaciones el próximo jueves 21 de marzo, Thirty Seconds To Mars.

La banda, liderada por el cantante y actor Jared Leto, regresará al país luego de 13 años desde su última presentación en el Palacio de los Deportes de Bogotá, el 6 de abril de 2011. Dicho concierto tuvo lugar durante el Into the Wild Tour, con el que promocionaron su tercer álbum de estudio This Is War, el que les terminó de dar la consagración internacional gracias a éxitos como la canción titular, Kings and Queens o Closer To The Edge.

Cuando inició la trayectoria de Thirty Seconds to Mars en 1998 acompañado de su hermano Shannon, todo era indecisión. Jared apenas daba sus primeros pasos en la actuación y cuando alcanzó notoriedad en Hollywood gracias a su papel en Requiem por un sueño dos años más tarde, se negó a utilizar su fama como actor para que el grupo se hiciera conocido, al punto que se negaba a salir a escena si presentaban al grupo como Jared Leto y Thirty Seconds To Mars hasta que se les presentara apropiadamente.

El paso de Thirty Seconds To Mars por Latinoamérica ha traido algunas críticas del público, por la poca cantidad de temas que han tocado durante sus pasos por Chile, Argentina y Paraguay - crédito @lollapaloozaar/Instagram

Prueba de esas dudas iniciales se evidenciaron cuando publicaron su álbum debut 30 Seconds To Mars en 2002, con cierta tendencia al metal alternativo que triunfaba en ese momento, siendo el más pesado de los publicados por el grupo, pero uno del que desde entonces tocan pocos o ningún tema en vivo.

Dos años más tarde, con la publicación de A Beautiful Lie, el sonido se orientó hacia un estilo más accesible, influido por el post-hardcore y que explotaba mejor los tonos agudos de Jared Leto. De allí se desprendieron éxitos como From Yesterday, The Kill o la canción que da nombre al disco. Para el momento en que se publicó This Is War en 2010, el grupo ya comenzaba a incorporar más ideas cercanas al indie rock y los primeros indicios del uso de sintetizadores, evidentes en los sencillos que usaron para su promoción.

A partir de ese punto la carrera del grupo viró hacia la electrónica y el pop de manera cada vez más evidente. Love, Lust, Faith and Dreams (2013), America (2018) y It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day (2023) todavía dividen a un sector de su público que prefería las guitarras más prominentes de sus inicios. No obstante, los dos primeros de estos títulos llegaron a los puestos seis y dos del Billboard 200 en el momento de su lanzamiento, lo que sirvió para legitimar ese viraje en su sonido.

El segundo paso de sus carreras por Colombia marca una de las primeras fechas de su Seasons Tour, con el que promocionan It’s the End of the World but It’s a Beautiful Day. Tras su paso por los Lollapalooza de Argentina y Chile y el Asunciónico de Paraguay, Thirty Seconds To Mars se subirán a la tarima del escenario Johnnie Walker a partir de las 8:45 p. m., brindando una hora de presentación en la que principalmente interpretarán sus grandes éxitos.

El cantante de Thirty Seconds To Mars se bajó del escenario para tener a su fanaticada más cerca de él y cantar para ellos - crédito @festereopicnic/Instagram

Este es el posible setlist de la agrupación estadounidense en el Festival Estéreo Picnic.