Shakira “reconstruyó” los fragmentos de su vida con el lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran’

Shakira es centro de atención en la industria musical, no solamente por su renacimiento como ave fénix, sino por el lanzamiento de su nuevo hijo llamado Las mujeres ya no lloran. La barranquillera ha hablado de las colaboraciones que tendrá junto a Cardi B, Grupo Frontera, una más junto a Bizarrap y las ya conocidas pullas en contra de Piqué.

Aunque tuvo un 2022, doloroso después de que el padre de sus hijos, Milan y Sasha, dejara atrás 12 años de relación, lo cierto es que como lo ha dicho en varias entrevistas, componer temas como Music Sessions #53, Monotonía y Acróstico fueron la catarsis para superar la separación. Sumado a esto, las recaídas en el estado de salud de sus padres, así como una mudanza de Barcelona hacia Miami, hicieron que encontrara nuevamente refugio en la música.

La colombiana, que en noviembre de 2023 llegó a un acuerdo con la Hacienda española por el caso de presunta evasión fiscal durante el tiempo que vivió en territorio ibérico entre 2012 y 2014, recientemente habló de Las mujeres ya no lloran. En entrevista con Zane Lowe y Apple Music, Shakira reveló algunos detalles de esta producción discográfica desde su casa en Miami, vestida con un atuendo que llamó a la calma en tonalidad azul cielo y una básica sin mangas.

En esta conversación habló de varios asuntos de su vida tras la separación y aseguró que “nadie planea pasar por tantas dificultades y experiencias complejas como las que pasé”, haciendo referencia a su separación, así como un nuevo comienzo siendo madre soltera. También aseguró que con la llegada de más canciones para su álbum, sirvieron como un propósito diferente, como mujer y como artista.

“Hice lo que creía necesario para mí. Tuve que recoger los pedazos de mí misma y luego volverlos a juntar. Y la música fue el pegamento”, agregó la ganadora de tres Premios Grammy. Asimismo, mencionó que para poder escribir todas sus canciones, es necesario experimentar ese sentimiento de dolor que “solo los robots no experimentan … el dolor te hace más humano”.

Y concluyó: “La experiencia artística de ser capaz de tomar ese dolor y transformarlo en otra cosa, eso es un lujo que tenemos los artistas”.

Qué dijo sobre tener o no pareja

En esta misma conversación con Apple Music, la colombiana entregó nuevos detalles sobre lo que sintió en su residencia en Barcelona durante más de una década. Inicialmente, aseguró que cada vez que ingresaba al estudio de grabación en su casa en Esplugues de Llobregat, se sentía culpable en un 100% por no dedicarle tiempo como se debía a su familia.

Para sus seguidores, el cambio de hacer música cuando estaba con Gerard Piqué y siendo soltera ha sido evidente. Por eso, aprovechó la oportunidad para bromear un poco al respecto sobre no tener marido y que es bueno cuando de componer sus canciones se trata.

“Hubo momentos que realmente no disfruté, me sentí culpable, desgarrada, Ahora se siente totalmente diferente. Aunque ahora es más difícil porque ahora estoy a cargo de dos niños, que dependen mucho de mí. Soy madre soltera, no tengo marido en casa para ayudar en nada, de cierto modo es bueno no tener marido porque no sé por qué me jugaba en contra, muy mal”, dijo.