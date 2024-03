María Fernanda Cabal calificó de “golpe de Estado” las intenciones de Petro con convocar una constituyente

María Fernanda Cabal se refirió a la Asamblea Nacional Constituyente de Petro - crédito @MariaFdaCabal / X

El presidente Gustavo Petro prendió las alarmas en el país tras expresar su intención de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, en vista de que las reformas sociales que ha propuesto no avanzan en el Congreso.

“Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó (...) entonces, Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, indicó Petro el viernes 15 de marzo, durante su reunión con la minga indígena en Cali.

Pese a que el panorama para convocar una Asamblea Nacional Constituyente es desolador, debido a que su proceso requiere de varios pasos y tiempo; la sola intención del presidente ha dado indicios, según sus detractores, de su interés en perpetuarse en el poder.

Una de las opositoras que se refirió a las polémicas declaraciones fue la senadora María Fernanda Cabal, que indicó que el presidente quiere provocar un “golpe de Estado”, añadiendo que una de las formas de financiamiento de esta constituyente es “con el dinero del Estado a sus primeras líneas”:

“Gustavo Petro lo que quiere es una constituyente subversiva a su medida, o sea, un golpe de Estado ¿Cómo lo va a obtener? financiando con el dinero del Estado a sus primeras líneas, a sus colectivos, el mismo desorden del 2021, que se vio especialmente en el Valle del Cauca y en Cali”.

La senadora explicó que la intención de Gustavo Petro no es nueva, pues reseñó que bajo la misma figura habría actuado Hugo Chávez, en Venezuela, y Fidel Castro, en Cuba, generando un “anarquismo revolucionario”: “Las Juntas de Acción Comunal, que se las quiere tomar para desdibujar su naturaleza y convertirlas en juntas populares, la misma estrategia que uso Castro, que uso Chávez, mucho más atrás en China la usaron también, entonces estamos ad portas de un Estado subvertido, van disminuyendo las capacidades de la fuerza pública, que además son constitucionales y va aumentando las capacidades del anarquismo revolucionario”.

Asimismo, Cabal añadió que el presidente ha vivido con los privilegios de la clase política tradicional e hizo un llamado a los “colombianos de bien” a defender la patria: “El poder dual entendámoslo, por eso tenemos que estar unidos los que queremos defender la República, no por privilegios, privilegios los de él, que recibió el estado toda la contemplación, que nunca fue juzgado y condenado, él que ha vivido como clase política tradicional, nunca ha pagado una nómina, nunca ha pagado impuestos, privilegios de quién, los colombianos de bien sabemos cómo trabajar a defender esta patria porque no nos vamos a dar”.

De otro lado, en entrevista con El Tiempo, el presidente aclaró cuál es su propósito en convocar la Asamblea Nacional Constituyente, afirmando que con esta no se busca cambiar la Constitución de 1991 y, mucho menos, perpetuarse en el poder como han afirmado sus contradictores:

“No he hablado de una constituyente para cambiar la Constitución de 1991. Ese es el principal error de quienes apresuradamente, algunos histéricamente, han saltado a atacar la propuesta presidencial. Lo que tenemos que examinar es qué, del texto de la Constitución del 91, no se ha desarrollado: como la priorización del gasto en la educación de todos los colombianos; como la facilidad para hacer una reforma agraria. Lo fundamental está en lo que, en los últimos treinta años, los poderes constituidos no han podido desarrollar”.

Añadió que esas modificaciones serían específicamente abordando seis puntos fundamentales: implementar de manera efectiva el Acuerdo de Paz de 2016; garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de vida para todos los ciudadanos, que incluyan salud, pensión y acceso al agua; impulsar una reforma judicial que acerque el sistema judicial al ciudadano; promover el reordenamiento territorial; acciones contra el cambio climático y el diálogo en torno al fin de la violencia en Colombia y la reconciliación.