Karen Sevillano estaría embarazada: este fue el resultado de la prueba

En La casa de los famosos Colombia se desató una ola de especulaciones tras el fuerte rumor sobre un posible embarazo de Karen Sevillano, una de las participantes más destacadas de la primera temporada del reality transmitido por el Canal RCN y la aplicación ViX.

El inicio de estas especulaciones se dio a raíz de las declaraciones del creador de contenido Alfredo Redes, que manifestó que la forma de la barriga que tenía la influencer se parecía a cuando su esposa estaba embaraza de su hijo Isaías. Luego los rumores dentro de la casa se intensificaron después de una broma realizada por ‘Culotauro’, que propuso un brindis “por el hijo de Karen Sevillano”, ocasionando una reacción inmediata tanto dentro como fuera de la casa.

A esta situación se le sumó el interrogante realizado por Juan David Zapata a Sevillano sobre su ciclo menstrual, a lo que ella respondió con una contra pregunta sobre la posibilidad de su embarazo, aumentando las dudas y los comentarios al respecto. Ante el revuelo causado, la influencer caleña tomó la decisión de someterse a una prueba de embarazo.

La creadora de contenido se mostró nerviosa por la prueba, pero el resultado fue negativo, este fue revelado en la gala nocturna del programa, poniendo fin a las especulaciones. Sin embargo, durante este proceso se crearon múltiples comentarios y reacciones en torno al supuesto estado de gestación de Sevillano. Entre ellas se destaca la ironía con que la propia Karen manejó la situación, incluyendo el haberse puesto ropa para simular una barriga de embarazada.

“No, ya dejen de hablar de eso que me están asustando enserio. Si nace acá sale famoso y a Neider lo tienen que traer a vivir a La casa de los famosos Colombia para que se haga responsable porque él a mi no me va dejar sola con la niña (...) no, ya tocó madera y reprendo todo espíritu de preñación de este cuerpo, yo no puedo estar embarazada, no yo me muero, no me siento preparada”, bromeó Karen Sevillano, añadiendo una capa más de humor a todos los rumores. Además, el respaldo de sus compañeros, sobre todo del denominado “team infierno” ahora “team papilla”, fue notable, mostrando el gran cariño y aprecio que le tienen.

Así reaccionó el novio de Karen Sevillano ante su posible embarazo

La pareja sentimental de Karen Sevillano, Neider García, no se quedó atrás y participó del juego de especulaciones mediante publicaciones en redes sociales, donde, con tono jocoso, preguntaba por los precios de los pañales y comentaba sobre sus recientes antojos, sembrando aún más intriga entre el público.

Asimismo, el creador de contenido fingió una llamada en broma en el que preguntaba cómo escapar del país debido a los altos precios de los pañales y la leche de los bebés.

Reacciones de los usuarios ante el supuesto embarazo de Karen Sevillano

La casa pasó de una alarma por un posible nuevo miembro a celebrar con carcajadas por las bromas de la situación, demostrando, una vez más, que en La casa de los famosos Colombia todo puede suceder.

Las bromas no solo sucedieron dentro del programa del Canal RCN debido a que los usuarios hicieron memes y comentarios jocosos del hecho. “El espíritu de la preñación 😂😂”; “Se cancela el baby shower, repito se cancela el baby shower 😂”; “Y Neider que ya está preguntando por el precio de los pañales 😂😂”; “Esta mujer es un personaje 😂😂😂😂”; “Pero es que las pruebas de farmacia fallan, tienen que hacerle una de sangre”, son algunos comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Esta circunstancia sirvió no solo para entretener al público sino para acercar aún más a los participantes, quienes, a pesar de las sorpresas y retos constantes, mantienen el buen humor y las ganas de continuar compitiendo en el reality.