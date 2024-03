Julián Trujillo se sinceró sobre sus sentimientos por Mafe Walker en ‘La casa de los famosos’: “La única manera de saber esas cosas es preguntando de frente”

Julián Trujillo respondió si siente o no algo por Mafe Walker - crédito cortesía Canal RCN

Las cercanías que han mantenido algunos de los participantes en La casa de los famosos Colombia han dado pie a que surjan rumores sobre romances entre ellos.

La formación de las primeras parejas en el reality, como fue el caso de Diana Ángel con Culotauro, y la más controversial unión entre Nataly y Melfi, a quienes siguieron Sandra Muñoz con Juan David Zapata, hizo que a la menor señal o movimiento sospechoso se pensara en un nuevo romance dentro de la competencia, pues así lo empezaron a especular La Segura y Karen Sevillano.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Las creadoras de contenido vallecaucanas Karen Sevillano y La Segura, que comparten un segmento dentro del reality al que llaman ‘las chismosas’, o como las nombraron sus compañeros de casa, ‘galoneras’, fueron las primeras en sacar a la luz que entre Julián Trujillo y Mafe Walker podría existir algo más que una amistad.

Julián Trujillo y Mafe Walker podrían tener algo más que una amistad en 'La casa de los famosos Colombia', eso dicen La Segura y Karen Sevillano, sin embargo, el actor aseguró que no es así - crédito Canal RCN/YouTube

Debido a que a Mafe y a Julián se les ha visto apoyándose y acompañándose desde el día uno en el juego, muchos de sus compañeros en el interior del reality han llegado a pensar que entre ellos puede haber un gusto o puede estarse construyendo algo más que una relación de amigos.

“Se le nota (…) Le has brindado una buena amistad, pero yo creo que cuando a una persona le gusta alguien se le nota y a ella le gustas”, comentó Natalia Segura. “Aquí hay mucha gente que vino casada y cosas han pasado (...) esta no es La casa de los famosos, sino ‘La casa de los mozos’”, añadió Sevillano.

No obstante, lo que afirmaron el par de amigas encargadas de revelar los chismes de los demás habitantes de la casa, no fueron las únicas aseveraciones al respecto, pues el cartagenero Alfredo Redes opinó algo parecido a sus dos colegas influenciadoras: “En esta casa está pasando de todo, todos con todos”.

Julián respondió

Frente a los rumores y la insinuación que hizo pública Miguel Melfi sobre la cercanía que hay entre ellos, pues el panameño declaró la guerra e incluso le preguntó a las cartas de Martha Isabel Bolaños para que el resto se enteraran de las sospechas, Trujillo decidió hablar del tema y aclarar lo que en realidad está pasando.

Julián Trujillo y Mafe Walker desmintieron romance entre ellos - crédito cortesía Canal RCN

“Con Mafe hay una amistad muy bonita, muy linda. Y Miguel planteó una situación de ¿será qué está pasando algo entre Mafe y Julián?, sé que es una jugada de Melfi, una jugada estratégica. De pronto que sea por parte de ella hacia mí, quizá pueda ser, o quizá no. Yo creo que la única manera de saber esas cosas es preguntando de frente, pero no lo voy a hacer por respeto a Mafe. Tal vez el querer protegerla, el mensaje para los demás compañeros es ‘ahí pasa algo’, pero no. Por eso tomé la decisión de sacarla de la placa”, compartió el actor bogotano en el confesionario.

Sin embargo, la situación entre ellos no se quedó allí, pues también en el confesionario, al momento de preguntarle a Mafe Walker por Julián Trujillo, ella dejó en claro sus sentimientos hacia él.

“Creamos estos vínculos de amistades, son regalos que nos da la vida. Crear esas conexiones y agradecer por esas conexiones, mantenerlas”, afirmó Mafe Walker en un primer momento.

Karen Sevillano creó el rumor acerca de un acercamiento entre Julián Trujillo y Mafe Walker -crédito @canalrcn/Instagram

La creadora de contenido, que dice comunicarse con extraterrestres y hablar un idioma intergaláctico, no dudó en aprovechar la oportunidad para dedicarle unas palabras a su compañero, que recordemos la salvó de la eliminación, puesto que él fue el líder de la anterior semana en la que ella estuvo en riesgo de salir. El hecho aumentó los rumores de que entre ellos existía algo.

“Gracias, Juli, por esa salvación y la energía igual se va a transmitir y te va a llegar. Lo que damos recibimos. Gracias mi corazón”, fue el corto mensaje que dio Mafe en el confesionario de La casa de los famosos Colombia.