Una joven estudiante de un reconocido colegio de Bogotá se quitó la vida durante una salida de convivencia: era víctima de matoneo

Menor de 12 años terminó con su vida - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Durante una salida de convivencia en Villa de Leyva (Boyacá) del colegio Gimnasio Vermont de Bogotá, una niña de 12 años se suicidó. La noticia fue confirmada por la institución educativa y, según con los padres de la menor, el terrible suceso fue causado por un presunto caso de matoneo (bullying) que la estudiante sufría en el colegio.

La alerta llegó a la emisora W Radio y allí revelaron que desde el colegio ubicado en el norte de la capital se emitió un comunicado que solo recibieron los padres del colegio, lamentando la muerte de la joven alumna que cursaba grado sexto.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Este mismo medio aseguró que la rectora del colegio en Bogotá, Raquel Rojas, a pesar de la hipótesis que manejan los padres de la menor, aseguró que “ella era amada por todos sus compañeros”.

Estudiante de 12 años se quitó la vida en una salida pedagógica - crédito gimnasiovermont.edu.co

Por su parte, desde el colegio Gimnasio Vermont confirmaron que se le está brindando apoyo y acompañamiento a los padres y familiares de la víctima.

De acuerdo con información en su portal web, el reconocido colegio en Bogotá explica que las salidas pedagógicas se realizan “de acuerdo con la etapa del desarrollo de los niños y el destino para cumplir con rutas de planeación, seguridad y todos los elementos que hacen esta experiencia imborrable en las memorias de nuestros estudiantes y que se prolonga durante toda la vida escolar”.

Este caso llama la atención porque Colombia enfrenta a una crisis de acoso escolar, según un estudio reciente de la ONG Bullying sin Fronteras, posicionándose dentro del grupo de países con mayor incidencia de casos de bullying. El informe revela que durante los años 2020 y 2021 se registraron 8.981 incidentes graves de hostigamiento entre estudiantes, catapultando a la nación al décimo lugar entre las 30 naciones examinadas en el último análisis de 2022.

Menor de 12 años se quitó por sufrir de acoso escolar - crédito Jesús Áviles-Infobae Colombia

El estudio proporcionado por Bullying Sin Fronteras destaca que la región de Cundinamarca alberga la cifra más alta de situaciones reportadas, con un 21% del total. Le siguen Antioquia, con un 13%, y Atlántico, con un 12%. Entre las causas identificadas, la organización enfatiza la importancia de reforzar los vínculos familiares y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en el ámbito educativo para contrarrestar esta tendencia.

Grave caso de bullying en un colegio de Bogotá casi deja a un menor sin un dedo

Un reciente caso de bullying en el colegio Toberín sede B, ubicado al noroccidente de Bogotá, ha suscitado gran alarma entre la comunidad educativa y la opinión pública tras las graves lesiones sufridas por un estudiante a finales de febrero de 2024.

El menor, quien fue víctima de agresiones físicas y verbales, estuvo a punto de perder uno de sus dedos debido a un incidente provocado intencionalmente por uno de sus compañeros, lo que pone en evidencia la persistente problemática del acoso escolar en Colombia, un país que presenta uno de los índices más altos de este tipo de violencia en el ámbito educativo.

Otro caso de acoso escolar en Bogotá - crédito Gettyimages

La madre del niño afectado narró a Noticias Caracol cómo su hijo, nuevo en la institución este año, empezó a ser blanco de acoso por parte de dos estudiantes casi desde su ingreso, enfrentando ataques repetidos que culminaron en una agresión particularmente grave.

“El niño que lo agrede venía delante de él y cuando vio que mi hijo venía atrás lanzó la puerta causándole esta lesión”, relató, denunciando la falta de acción por parte del colegio tanto en la prevención del acoso como en la respuesta inmediata al incidente.

De acuerdo con el testimonio de la madre, la institución educativa no prestó la debida atención al caso, ni siquiera proporcionando los primeros auxilios necesarios. Fue ella quien tuvo que llevar a su hijo a un centro médico, donde el niño requirió una cirugía de reconstrucción en el dedo afectado. “El colegio no hizo absolutamente nada, nunca me dieron la cara”, expresó, evidenciando una negligencia que ha generado indignación.