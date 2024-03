Petro invitó a Mancuso a la Casa de Nariño: “Van a caer truenos y centellas”

Petro invitó al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a la casa de Nariño - crédito Joel González/Presidencia y Migración Colombia

En una nueva jornada de Gobierno con el Pueblo, el presidente Gustavo Petro se presentó en el departamento de Montería durante la noche del 18 de marzo. En su discurso, el mandatario colombiano le extendió una invitación al exlíder paramilitar para que fuera a la Casa de Nariño.

“Si se puede, voy a invitar a Mancuso a mi oficina. Van a caer truenos y centellas. Le voy a proponer cerrar esa historia de la ‘cacería’ contra humildes campesinos. Él tiene una historia”, fueron las palabras de Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El presidente Gustavo Petro en el Gobierno con el Pueblo le extendió una invitación a Mancuso - crédito Joel González/Presidencia de la República

Justamente, en uno de los territorios más afectados por el grupo paramilitar que operaba Mancuso, el presidente siguió diciendo: “Va a ser simbólico: Un cordobés y otro cordobés, casi con los mismos orígenes, eso tiene que decirle algo al país, que todavía siento que muchos sectores políticos no han entendido”.

En esa misma intervención, el presidente dijo: “Queremos desatar desde el poder constituyente un proceso de reconciliación, perdón y paz”.

Cabe recordar que, justamente el 18 de marzo, la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) anunció que sería la entidad competente para definir si Mancuso queda en libertad y cumpla su rol de gestor de paz, asignado por el presidente Gustavo Petro. La JEP asumirá sus casos entre 1989 y 2004, pero desde su participación como bisagra entre la Fuerza Pública y el grupo paramilitar que lideró.

Tan pronto se conoció la decisión de la Jurisdicción de Paz, Petro mostró su respaldo: “Me parece excelente esta decisión. Debe existir un solo tribunal de cierre de la verdad. Los procesos investigativos judiciales no se pueden fragmentar en diversas unidades investigativas porque eso lleva a la impunidad”.

Luego, Petro completó su mensaje así: “La verdad es la antesala de la reconciliación nacional. La paz y la seguridad implican derrotar definitivamente la impunidad no a través de la venganza sino a través de establecer la verdad”.

Petro celebró la decisión de la JEP de acoger a Mancuso - crédito @petrogustavo/X

Petro volvió a hablar de la Constituyente y le respondió a Iván Name

Además, Petro aprovechó para responder el mensaje de Iván Name, el presidente del Senado, quien había reclamado al primer mandatario sobre su idea de una Constituyente. “Traiga aquí, señor presidente, la ley que convocaría una Asamblea Nacional Constituyente como es el mandato constitucional, no se invente caminos que no aceptamos”.