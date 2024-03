Fruko y sus Tesos ya están en modo Estéreo Picnic: “Cuando toco el bajo me siento como uno de los Guns N’ Roses”

Fruko y sus Tesos se presentarán el sábado 23 de marzo en el Festival Estéreo Picnic - crédito @FrukoOnLine/Facebook

Lo primero que se percibe cuando se habla con él es su propia determinación a reconocer el trabajo de otros antes que el suyo propio. Podría, como pocos en Colombia, presumir de formar parte del primer supergrupo de música colombiana con Los Corraleros de Majagual, y luego de edificar el primer gran nombre que dejó la salsa colombiana en su historia con Fruko y sus Tesos.

Podría señalar que gracias a su liderazgo y entendimiento del ritmo, éxitos como El Preso, El Caminante, Cachondea, Tania, Catalina del mar, Manyoma o A la memoria del muerto, entre muchos otros, han superado la prueba del tiempo. Que a él Cali le debe en gran medida la razón de su título como la Capital Mundial de la Salsa, o que a él los colombianos le debemos el descubrimiento de una figura tan decisiva en la identidad musical del país como Joe Arroyo.

En vez de eso, Fruko prefiere destacar el honor que representó formar parte de esa historia. A la larga, es esa sencillez la que le ha mantenido con los pies en la tierra luego de que el periodo de máximo furor de la agrupación finalizara, pero al mismo tiempo –sumada a su constante inquietud como músico– le ha permitido aprovechar esta fase de su carrera para dejar en firme su legado en la música latina y vincularse en proyectos que celebran lo mejor de su catálogo.

El caso más reciente tuvo lugar con la grabación de Salsa Classics, un proyecto que se grabó en un estudio de Londres durante 2023 y en el que se reinventaron algunas de las composiciones más destacadas de la orquesta. La recepción fue tan positiva que Fruko y sus Tesos brindaron una serie de fechas en teatros de la capital inglesa y en Madrid (España) durante febrero, acompañados de una sinfónica.

Fruko y sus Tesos tendrá una cita muy especial en el Festival Estéreo Picnic, compartiendo escenario con varias figuras importantes de la música angloparlante como blink-182, Arcade Fire, Limp Bizkit, Sam Smith o SZA, pero también con referentes de la música latina del pasado como Proyecto Uno, nombres con plena vigencia como Feid o Nicki Nicole, y auténticos vanguardistas como Arca. Los colombianos y extranjeros que se congregarán en el Parque Simón Bolívar podrán disfrutar de una de las grandes agrupaciones salseras en la historia nacional –título compartido con Grupo Niche– el sábado 23 de marzo a partir de las 4:30 p. m. en el escenario principal.

Infobae Colombia habló con el maestro Julio Ernesto Estrada, más conocido en el ambiente musical como Fruko, previo a su show sobre la preparación, su opinión de lo que sucede con la música colombiana en la actualidad, su participación en Salsa Classics, el futuro de la agrupación, de inteligencia artificial, y hasta de su marca de bajo favorita.

Infobae Colombia: Fruko y sus Tesos, quizá la agrupación de salsa más importante y legendaria que haya dado Colombia al mundo, se va a presentar en el Festival Estéreo Picnic, ante un público no solo diverso en gustos, sino que abarca distintas generaciones. ¿Cómo se sienten y cómo se están preparando para este show tan esperado por el público que asistirá al evento?

Fruko: Es una gran responsabilidad asistir a este concierto que tiene tanto espectáculo, tanta tradición, tantos artistas tan famosos del mundo que se han presentado en este bonito Estéreo Picnic, del cual ya se puede decir que es un patrimonio de los colombianos y que ha tenido una historia muy fehaciente.

Y empezó como todo: de menos a más. Hubo muchos esfuerzos de Philippe [Siegenthaler, uno de los empresarios detrás del Estéreo Picnic], le tocó hacer magia. Pero la gente y el espíritu del festival ha cautivado a muchos y las bandas de rock que han estado presentes son de lo mejor del mundo.

Precisamente, ahora nos preparamos para hacer una presentación bien bonita, que quede en el recuerdo de todos los amigos de Estéreo Picnic. Nos estamos preparando, tuvimos conciertos en Londres, una entrevista en la BBC y para mí es muy grato poder decir eso. Ya tenemos pruebas a través de todos estos años de labor artística de poder competir y estar atentos a que la gente mantenga el entusiasmo con nuestra música. Música que causa alegría y la que precisamente genera nuestro país.

Infobae Colombia: ¿Cambia mucho para la orquesta prepararse para un festival, compartiendo tarima y, por qué no decirlo, compitiendo con la atención del público hacia otros artistas, frente a un show que puedan dar solos? ¿La lista de canciones cambia?

Fruko: Como la orquesta pionera de la salsa en Colombia, nosotros tenemos una serie de investigaciones que empezamos a realizar para que nuestro ritmo entrara a pertenecer a ese gran festival de orquestas de América Latina y poder alternar con La Fania, el Gran Combo, Rubén Bladés, Willie Colón, Richie Ray & Bobby Cruz… esos letreros que son muy famosos y que precisamente nos han dejado grandes recuerdos.

Nosotros llevamos desde la experiencia como un menú. Vamos a hacer un menú musical, en el cual las canciones que interpretemos generen alegría. Además, que son canciones con historias bonitas de autores como Joe Arroyo o Isaac Villanueva… son historias que tienen fama como El Preso, una de las diez salsas más escuchadas en todo el planeta Tierra. Ya nosotros tenemos un enfoque y esa responsabilidad la vamos a dar con mucha alegría, mucho profesionalismo.

Infobae Colombia: Ahora mismo Colombia no solo vive un boom de conciertos, sino de artistas nacionales que alcanzan proyección en el exterior con cada vez más frecuencia. ¿Cuál es su impresión sobre lo que sucede con el reguetón o la música popular actualmente? Le gusta, no le gusta...

Fruko: La moda no incomoda. Y como no soy de ayer, soy de antier; entonces he tenido la gran suerte de pertenecer y presentar mi espectáculo para cuatro generaciones. Para todas las generaciones. Dicen los abuelitos “yo aprendí a bailar salsa con usted” y los niños me saludan y me dicen “Tú eres el preso”.

Entonces, tenemos esa capacidad de poder presentar con los años de experiencia una música de la cual nos sentimos muy orgullosos. Cuando estudiamos cómo nació la música en América fue en Cuba. Desde ahí las orquestas como La Sonora Matancera, Perez Prado, y Benny Moré, todos nos enseñaron una música que le da alegría a todo el planeta. Colombia tiene un sonido especial, de alegría, y canciones que han sido iconos como La Pollera Colorada, es alegría completa que pone a vibrar a todo el mundo.

Hace poco la orquesta sinfónica juvenil de La Vega se ganó el primer premio en Bélgica con la canción Tania. Son niños de 10 a 16 años que ganaron con nuestra canción, que tiene un ambiente festivo y características armónicas que llaman la atención en otros lugares que gozan de nuestra música.

El reguetón es magnífico. Son artistas que tienen la tecnología para presentar no solamente los nuevos sonidos, las frecuencias bajas, medias, altas, sino también un nuevo espectáculo. Nos sentimos muy orgullosos porque aprendimos a confrontar, y nuestros artistas a veces se sienten como propios en Nueva York. Para todo el mundo tenemos calidad, en todas las artes. Lo que tenemos que hacer es seguir participando, y que el Estéreo Picnic demuestre que Colombia tiene esa fuerza.

Infobae Colombia: Hace un tiempo comentaba que a pesar de ser multiinstrumentista, su instrumento preferido era el bajo porque le permitía dirigir la orquesta con más facilidad. ¿En qué sentido le ha facilitado la tarea a lo largo de los años?

El maestro Julio Ernesto Estrada, lider de Fruko y sus Tesos, explicó por qué tocar ese isntrumento le permite ejercer mejor su liderazgo en la orquesta - crédito Infobae Colombia

Fruko: El bajo, la palabra lo dice, es base. Encima del bajo, los instrumentos se posicionan. Cuando tú te acercas a una fiesta, lo primero que escuchas es el bajo. De ahí se pegan los demás.

Me encanta tocar el bajo porque me llena el alma. Físicamente, me siento como el guitarrista de Guns N’ Roses haciendo esta interpretación con un instrumento potente. Precisamente aquí nuestros bajistas colombianos, en el vallenato, son admirados en todo el mundo. Y también hay bajistas americanos que hablan con el bajo. A mí me toca la acción de llevar la orquesta y presentar un combo potente, un bajo que tiene todas las Pony Maltas posibles (risas). Tiene toda la vitamina para que suene bonito y fuerte.

Infobae Colombia: En ese orden de ideas, ¿cuál es su modelo de bajo favorito?

Fruko: Los Fender eran los favoritos, han pertenecido a las mejores épocas. Pero hoy están los Ibanez, de cuatro y seis cuerdas, y yo ahora tengo uno fabricado en California.

Infobae Colombia: ¿Cómo fue la grabación de Salsa Classics, Homage to Julio Ernesto Estrada “Fruko”, acompañado del pianista Iván Guevara? ¿Qué nos puede contar sobre la experiencia de grabar música tan ‘caliente’ en una ciudad tan fría como Londres?

Fruko: Yo tuve mi primera experiencia como músico de Los Corraleros de Majagual. Tenía 14 años y tocaba el timbal en la orquesta más alegre de Colombia. La primera canción que interpreté ahí fue La Burrita, y esta fue grabada con una sinfónica en París por Franck Pourcel. Desde ese momento yo supe que la música podía contagiar a las demás civilizaciones, y que ellos podían tocar nuestra música, que es sinónimo de alegría, usando sonidos del contexto clásico, con toda la tecnología y toda esta orquestación.

Luego me hicieron la oferta de hacer el Fruko Sinfónico (en 2013, junto a la Orquesta Filarmónica de Medellín) y fue maravilloso. Pero, en Londres tuve la oportunidad de que los violinistas de la Sinfónica de Londres tocaran nuestras canciones, con un grupo tradicionalmente latino. Y llenamos los teatros.

Fruko grabó en 2023 Salsa Classics junto al pianista Julio Estrada, en el que llevaron algunas de sus canciones a un formato sinfónico - crédito @FrukoOnLine/Facebook

Infobae Colombia: Después de más de cincuenta años de carrera, una extensa discografía, canciones que han trascendido generaciones y épocas, homenajes por todo el mundo, y hasta una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, ¿Qué le queda por hacer a Fruko?

Fruko: De nuestra orquesta, al ser pionera de ese movimiento nacional de la salsa, primero nos queda aplaudir a los que han seguido ese legado con mucho éxito, como Grupo Niche, que es una agrupación con fama mundial y que ya se presentó en el Estéreo Picnic. También cabe mencionar a La 33, a Joe Arroyo y otros grupos que tienen sintonía en todas partes.

A mí, por el tiempo que me quede de vida, me queda seguir dando la academia, la cátedra. Primero, para interpretar los instrumentos con ímpetu. Buscar nuevas armonías, porque eso es lo que hacemos los músicos. En la tecnología hay que buscar nuevas armonías, nuevos sonidos, y yo he ido pasando todas esas épocas desde que el Señor creador del sonido nos dio la oportunidad de apreciar en Estados Unidos cómo el sonido acompañaba las películas.

Ya luego en antropología hemos estudiado todo esto y nos tiene muy felices, viviendo 20 años en Los Angeles, viviendo y aprendiendo los datos contemporáneos de las historias digitales y de las tecnologías. Sabemos que Thomas Edison hizo la luz y el sonido. Nosotros hemos seguido y en Colombia tenemos genios de los sonidos y de la tecnología, que precisamente con la inteligencia artificial, iremos buscando seguir los pasos del futuro con la música del presente, teniendo músicos de calidad.