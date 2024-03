Joven subió un video enseñando a sembrar frijol y en redes sociales elogiaron su humildad

El video de la joven se hizo viral en redes sociales - crédito Colprensa / X

Una de las principales críticas que se tienen en Colombia está enfocada en la remuneración que reciben las personas que trabajan en el campo por su trabajo, ya que existe la percepción de que son los empresarios e intermediarios los que se quedan con gran parte de las ganancias.

Es por ello por lo que la grabación de una joven que en su aspiración de ser creadora de contenido o influenciadora les explica a sus seguidores cómo sembrar frijol y maíz ha generado tanto impacto en redes sociales.

El video inicia con Leidy, que es más conocida en TikTok como “La chuchunqueñita” afirmando que a pesar de que había prometido grabar el proceso desde el inicio, tomaría el final de su jornada de trabajo junto a sus padres y hermanos para mostrar cómo se realiza la siembra de frijol y maíz.

En primer lugar, la joven aclara que no cuenta con la herramienta con la que se realiza el hueco en la tierra, por lo que con sus hermanos adecuaron un machete para que pudieran hacer esto.

“Yo les iba a grabar por la mañana, pero no sé qué paso, les voy a explicar cómo se siembra. Esto es un recatón; bueno, es un pedazo de machete, pero mis hermanos lo pusieron de recatón”.

La joven cuenta con más de dos millones de seguidores - crédito @Leidy20025/TikTok

“En ese huequito van a coger tres granos de maíz y uno de frijol y lo encholan en el huequito y ya lo tapan”, luego de afirmar que esto es lo que se debe hacer en repetidas ocasiones, Leidy mostró cómo es el momento de descanso junto a su familia, resaltando que su madre empaca los almuerzos en la mañana para lo que denominó es “la hora feliz”.

Al observar que su rostro estaba lleno de tierra, la joven terminó el video pidiendo disculpas a sus seguidores por ello; a pesar de que no es el único video publicado por Leidy, este se hizo viral en redes sociales, llegando a sumar más de 25 millones de reproducciones.

La joven lleva varios meses subiendo videos de esta índole de manera reiterada, lo que la ha hecho lograr tener más de dos millones de seguidores en TikTok.

“Admiración y agradecimientos eternos a nuestros campesinos, sin ellos no comemos ni vivimos”, “Qué chimba de video. Las redes sociales van a crear nuevos campesinos amantes de la tierra” o “Es bacano ver a las nuevas generaciones trabajando en el campo y decir con orgullo que son campesinos”, son algunos de los comentarios a favor del contenido que hace la joven.

La joven muestra a sus seguidores cómo es su trabajo en el campo - crédito @Leidy20025/TikTok

Además de videos sembrando, Leidy ha compartido con sus seguidores otro tipo de labores del campo, dentro de las que se destaca recoger café, ordeñar vacas o simplemente hablar sobre las rutinas que tiene junto a su familia para sacar adelante la finca en la que viven.

Debido a este tipo de contenido, gran parte de sus seguidores la han comparado con otros influenciadores del país, remarcando que los videos que sube la joven son de más valor que los que publican las celebridades que han protagonizado polémicas por su comportamiento.

“La vida es dura, muy dura, no como las muestran algunos viajando y comiendo en restaurantes. Todos cargamos una cruz diferente”, “Así deben ser los verdaderos influenciadores, no como los que muestran solo cosas de dinero y aspectos que no tienen valor” o “En vez de compartir y defender a Westcol o Cossio, se debería compartir más este tipo de contenido”, son algunos de los comentarios en los videos de la joven.