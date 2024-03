La actriz Carolina Duarte denunció caso de acoso: “Qué inconformidad me da tener que pasar por una situación de estas”

Foto de referencia de la actriz Carolina Duarte comentando caso de acoso - crédito @caroduarte / Instagram

La actriz y escritora Carolina Duarte denunció con un mensaje en sus redes sociales que el viernes 15 de marzo fue víctima de acoso en el gimnasio en el que habitualmente se ejercita, según el relato el caso se registró cuando un hombre en Barranquilla la grabó sin su consentimiento, y luego de cuestionarla ni el sujeto, ni el GYM le dieron información del ciudadano, tampoco le dieron acceso para analizar las cámaras del lugar y revisar lo sucedido.

“Qué inconformidad me da tener que pasar por una situación de estas, ¿será que toca vestirnos de sotana para no despertar los bajos instintos de los morbosos? Me sentí vulnerada y no quiero que esto se quede así. No podemos permitir el más mínimo intento de acoso”, escribió en su cuenta oficial X.

Este fue el mensaje compartido en sus redes sociales:

Mensaje de la actriz Carolina Duarte - crédito @CaroDuarteArte

Después de revelar su historia en redes sociales y recibir varios mensajes la actriz relató lo sucedido en video:

“Hola a todos paso por aquí, primero para agradecerles por estar tan pendientes de lo que me paso, y segundo para decirles que no hay acoso menor, les voy a contar para que todos los que me están escribiendo sepan”.

En el clip mencionó que ingresó al lugar como lo hace habitualmente “y yo normalmente lo primero que hago es estirar y subirme a la caminadora a calentar y me hice en un rincón a estirar y alce la mirada y en la escaladora había un man apuntándome pues con el teléfono así, cuando se dio cuenta que yo lo vi lo quito y yo dije bueno, como que de momento no reaccione y como que volví a estirar pero como a los dos segundos volví a verlo y me estaba mirando de la manera más asquerosa y morbosa que jamás me habían mirado o sea o que yo jamás me había dado cuenta que me habían mirado”:

Relato de acoso de la actriz Carolina Duarte. Parte 1 - crédito @caroduartearte / Instagram

Añadió durante su relato que en el momento de notar la actitud del hombre se sintió vulnerada “e inmediatamente fui a pedirle el nombre de esta persona a recepción del gimnasio pero no me lo dieron, entonces llegamos hasta donde el muchacho y yo le dije «muéstrame tu celular y borra lo que grabaste», y el man pues yo tengo video por supuesto que lo grabe pero sin que no lo voy a mostrar porque no es mi proceder porque además no tengo pruebas de nada y podrá mucha gente decir; ay pero que tiene que te grabe. TODO!”.

A su vez, mencionó que ninguna persona puede grabarla sin su consentimiento, ni ella ni a ninguna mujer “porque eso lo hace un pajizo, eso no lo hace un hombre de verdad, un hombre de verdad no tiene porque estar grabando sin su consentimiento”:

Relato de acoso de la actriz Carolina Duarte. Parte 2 - crédito @caroduartearte / Instagram

Para ella era evidente el irrespeto del hombre en la manera como la estaba observando, reconoció a su vez que es una mujer de carácter fuerte “y no permito y con el tiempo menos que me hagan algo que vaya en contra de mi integridad, esto fue en contra de mi integridad y por supuesto que voy a denunciar este hecho, por supuesto que voy a buscar la manera de que me muestren las cámaras, porque eso es acoso, nosotros las mujeres debemos denunciar lo más mínimo que sea sobre el acoso”.

Finalmente, hizo una llamado para que las mujeres que conocieran su historia la tomaran como ejemplo y no se quedaran calladas ante casos como estos.

“Esta gente son potenciales de violadores, son potenciales de abusadores, entonces uno tiene que denunciar estos casos (...) Gracias de verdad a todo los que han estado pendientes de verdad que lindos, a los abogados que me han escrito, vamos a ver como procedo pero yo no me voy a quedar callada ante este hecho de acoso porque no hay acaso menor”: