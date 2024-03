Jessica Cediel recibió el ‘llamado divino’: soñó con ser mamá y recibió críticas por su edad

Jessica Cediel soñó con ser mamá y en redes no le perdonaron su edad Video - crédito JessicaCedielnet / Instagram

Jessica Cediel es una de las presentadoras más recordadas en las pantallas de la televisión colombiana. Su talento la ha llevado a que le lluevan propuestas laborales, tanto en Colombia como en el extranjero.

En sus redes sociales, la también modelo está acostumbra a compartir sus rutinas y anécdotas diarias con sus más de diez millones de seguidores en Instagram; por ello, en sus últimas apariciones en la mencionada red social, reveló a sus fanáticos la señal divina que se le presentó para tomar en consideración su rol como futura madre.

La presentadora bogotana contó que tuvo un particular sueño en el que había involucrado un bebé: “Quería comentarles una historia, para que se rían conmigo. Imagínense que esta mañana tuve un sueño súper raro y chistoso, igual fue bonito (...) Imagínense que soñé que tenía una niña, que tenía una hija”.

Entre risas, Cediel continuó su relato afirmando que su desempeño como madre, en el sueño, se había salido de control: “El problema es que yo tenía que cambiarle el pañal y tenía que bañarla, pero no sabía cómo hacerlo. Estaba muy nerviosa”.

Cediel afirmó que su inexperiencia con bebés, reflejada en el curioso sueño, no hacía parte de su realidad, debido a que en reiteradas ocasiones la modelo cambió los pañales de sus sobrinos: “Sí tengo experiencia con bebés, pero yo no se porque en el sueño yo no sabía y estaba supernerviosa, y le decía a mi mamá y a mis hermanas, y la niña me miraba con cara de ‘mami cámbiame, mami que te pasa’”.

La exreina de belleza tomó el sueño como una manifestación divina; sin embargo, aún no ha descifrado el mensaje que le habría mandado el ser espiritual al que Cediel es fiel creyente: “O sea, la maternidad me llama”, complementó la presentadora.

Pero el traumático sueño no terminó ahí, debido a que el cambio de pañal de su “hija” resultó siendo un rotundo fracaso, asegurando que la bebé se había hecho popó e incluso se había vomitado:

“Cuando le iba a cambiar el pañal ella estaba untada del dos, untaba la sábana de la cama, se untaba la ropita de ella, me untaba yo, entonces después le quitaba todo y la tenía que bañar, y se me vomitaba...”, complementó la modelo de 41 años.

El caos incontrolable producido por el cambio de pañal provocó que Cediel se despertara del particular sueño, planteándose si era un mensaje para embarazarse o, por el contrario, debía abortar la idea.

“Lo sentí tan real que me desperté (...) llamé a mi mamá y mis hermanas y les conté. Yo me he podido reír. Yo era como ‘señor, ¿Qué me quieres decir?, como que ya viene el momento de embarazarme, o será por el contrario que ‘no mamita, todavía no se embarace’”.

La exnovia de Pipe Bueno no recibió el apoyo por parte de una de sus hermanas, en relación con su función de ser mamá, pues reveló que aparentemente Cediel sería una persona muy dispersa para tener un hijo:

“Yo siempre le he dicho a mi hermana que cuando ella tenga hijos, los hijos la van a cuidar a ella (...) Yo creo que la criatura le va a enseñar más a usted”, expresó Melissa Cediel.

Una vez más, Cediel se refirió a sus haters que afirman que por la edad de la colombiana, tendría que replantear su idea de ser mamá:

“O sea, no han visto casos, pero yo digo, aparte de eso, que es una estigma que cada quien puede pensar, es como, no es lo que diga el hater, no es lo que diga el médico, es lo que diga Dios. Si Dios quiere un bebé, te lo va a dar (...) Yo por eso no me preocupo, me preocupo más en cómo criarlo”.