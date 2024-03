Viceministro de Trabajo agitó el debate de la reforma laboral: “Serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”

Edwin Palma, viceministro del Trabajo, hizo hincapié en las posibles implicaciones de la aprobación o rechazo de la reforma laboral - crédito @PalmaEdwin/X

En una reunión convocada por el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, diversos expertos y personalidades del ámbito laboral se congregaron para discutir temas de relevancia para el país. Entre los asistentes, la figura que destacó fue la del viceministro de trabajo, Edwin Palma, cuyas palabras resonaron en el auditorio y capturaron la atención en diferentes sectores.

El tema central de la discusión giró en torno a la polémica reforma laboral que ha estado en el centro del debate público en los últimos meses. Palma, en su intervención, hizo hincapié en la importancia de esta reforma y en las posibles implicaciones que tendría su aprobación o rechazo.

En sus declaraciones, el viceministro Palma señaló que, de no aprobarse la reforma laboral, se aplicarían medidas más estrictas para garantizar el cumplimiento de las leyes laborales existentes. En particular, destacó la circular emitida por el Ministerio de Trabajo que establece criterios para identificar situaciones de discriminación en el ámbito laboral, así como acciones colectivas que tengan como objetivo socavar los derechos de los trabajadores.

En palabras del funcionario, “si no pasa la reforma, si no pasa la demanda, pues nos seguiremos a la circular, que señala unos indicios cuando hay discriminación, actos colectivos que tengan fines antisindicales que no se negocian como dice el código de trabajo, que tengan fines de acabar un sindicato, de debilitar un sindicato (...) serán sancionados hasta con 5.000 salarios mínimos”.

Esta declaración generó un intenso debate entre usuarios de redes sociales, que expresaron diversas opiniones sobre la propuesta de reforma laboral y las medidas anunciadas por el alto funcionario. Algunos manifestaron su apoyo a las medidas propuestas, bajo el argumento de que son necesarias para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar un ambiente laboral justo y equitativo.

Noticia en desarrollo...