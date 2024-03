Por el inminente hundimiento de la Reforma a la Salud, anuncian movilizaciones desde la CUT

Desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) están invitando a movilizaciones en el país ante el posible archivo del proyecto para reformar el sistema de Salud. (Crédito: CUT)

El martes 12 de marzo, en la Comisión VII del Senado de la República ocho congresistas radicaron la propuesta de archivo del proyecto de Reforma al sistema de Salud, y pese a que se debe llevar a cabo un debate y una votación en ese órgano de la Cámara Alta, desde ahora se comienza a dar como un hecho el hundimiento de la iniciativa que impulsa el presidente, Gustavo Petro, y por la que se ha jugado su gobernabilidad.

Ante ese panorama, Fabio Arias Giraldo, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una de las organizaciones sindicales más grandes del país, hizo un llamado a movilizaciones el próximo mes para protestar en contra de esa posible decisión en el Legislativo.

“No dejemos que se hunda la reforma a la salud. No más paseo de la muerte. A la calle el 9 de abril a exigir que no se hunda. No más EPS sepultureras del pueblo. @cutcolombia (sic)”, invitó.

Aunque por el momento se desconoce si este llamado tuvo eco entre el resto de centrales obreras, los congresistas de la bancada de Gobierno se aferran a salvavidas para la reforma, como lo anunció la senadora Martha Peralta Epieyú del Pacto histórico y que en la actualidad preside la Comisión VII.

“Nosotros queremos presentar, abrimos la puerta para construcción de una alternativa, de una ponencia alternativa, para tanto los que presentaron archivo como los que hoy no se han manifestado sobre cuál sería su opinión al respecto de la reforma. Y de ahí, esa (ponencia alternativa) presentarla en la comisión”, afirmó.

Gobierno no se rendirá

Ante el posible revés que tendrá en el Senado el proyecto para reformar el sistema de Salud, desde el Ejecutivo aseguraron que no está entre sus planes permitir su archivo.

“Hemos aprendido un lema que es: resistir, persistir y nunca desistir. Nosotros no vamos a desistir de que exista una reforma. Todo el país sabe que hay que hacer una reforma a la salud. Ahora, cómo hacerla, es lo que estamos bregando a sacar adelante en el Congreso”, expresó el controversial ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Quien también insistió en que se tiene que esperar al trámite que tiene que surtir en la Comisión VII para impedir que el proyecto se hunda.

“Tengo entendido que hay una proposición pidiendo archivar la reforma, eso lo vamos a mirar y, por supuesto, vamos a esperar que inicie el proceso de discusión”, agregó.

Y es que hasta el mismo presidente, Gustavo Petro, afirmó que no piensa retirarla, luego de que la representante a la Cámara Martha Alfonso, del Partido Alianza Verde y una de las ponentes de la iniciativa el año pasado, se lo sugiriera, so pena de que el mandatario sufra una nuevo fracaso en el Legislativo.

“En últimas yo no creo que esto sea una derrota para el Gobierno, creo que es una derrota para el pueblo colombiano”, señaló.

Sin embargo, el jefe de Estado fue enfático y recordó que en la actualidad el sistema está al borde de un colapso por su supuesta insostenibilidad económica.

“La mayoría de las EPS, no todas, pero la mayoría, incumplieron las normas y hay billones de pesos perdidos en las llamadas reservas técnicas. Así que el Gobierno entra actuar, el inri va a quedar es sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma de salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición”, reaccionó a la propuesta.

Entre tanto, la oposición celebró que más de la mitad de la Comisión VII respaldara la propuesta para derogar el proyecto, como fue el caso de la representante a la Cámara de Cambio Radical Carolina Arbeláez.

“Estamos felices porque se está hundiendo la reforma. Este un mensaje muy esperanzador para todo el país ocho de 14 senadores radicaron una ponencia de archivo. Perdimos una batalla, pero no la guerra”, afirmó en un video que publicó en su cuenta oficial de la red social X.