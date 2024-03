“Me siento bien porque estoy vivo”: colombiano que sobrevivió a ataque de cocodrilo en la Florida

El bogotano dice haber guardado la calma y pensar en Dios para salir con vida de semejante situación - crédito Tomás Castelazo

Sin miedo ni dolor, el bogotano Rodrigo Constaín logró salvarse de un ataque de un cocodrilo americano en el Parque Nacional Everglades, de Florida, el domingo 10 de marzo, luego de volcarse en su velero de la compañía Flamingo Marina.

El martes, ya en casa, con varios puntos y heridas en una de sus piernas, dijo en entrevista para NBC6 que fue afortunado y que a pesar de verse obligado a estar en cama durante un mes, se mantiene optimista: “Me siento bien porque estoy vivo. Además, es una historia que probablemente muy pocas personas podrían contar”.

El incidente ocurrió al momento de tratar de volver a la orilla, cuando según testigos fue sumergido por el animal, que se había enganchado a una de sus piernas. Sin embargo, según comentó el colombiano, “No sentí ningún dolor, nada. No sé por qué. No sabía qué me retenía porque no fui presa del pánico... nunca pensé que fuera un cocodrilo”.

Constaín se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo solo hasta que mandó las manos en dirección a su pierna y sintió el hocico del animal.

“No lo podía ver en el agua, cuando me agarró sentí que mi pierna estaba agarrada, así que metí las manos y sentí su hocico. Era un hocico alargado, por eso supe que era un cocodrilo y no un caimán. Solo traté de que lo abriera, pero yo no tenía la fuerza suficiente. Al final, él solo abrió y me liberó”.

Su suerte y gran resistencia a los 68 años, los atribute a Dios, quien, según dice, lo salvó de las fauces de la muerte.

“Sólo hay una razón por la que estoy aquí y es Dios. Si no estuviera con Dios, no estaría aquí. Él estuvo todo el tiempo conmigo y eso es lo que pienso. No tuve miedo, porque cuando crees en Dios, no tienes miedo”.

Según se lee en un comunicado, compartido el fin de semana por el Servicio de Parques Nacionales: “Los guardabosques y los biólogos del parque continúan investigando el incidente y monitoreando al cocodrilo sospechoso , que es fácilmente identificable”.

Además, “el Servicio de Parques Nacionales está coordinando estrechamente con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida una evaluación de lo ocurrido y seguir con el Plan de Respuesta a la Interacción Cocodrilo Americano-Humano”, a pesar de que en la historia reciente solo se han registrado dos ataques no provocados de Cocodrilos a residentes.

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida (FWC) ofreció en abril del 2021 una serie de recomendaciones dirigidas a la comunidad para fomentar una coexistencia segura con el cocodrilo americano, especialmente en su temporada de apareamiento. Este período, que se extiende desde principios de abril hasta junio, aumenta la posibilidad de encuentros entre estos reptiles y tanto residentes como turistas en la región sureña del estado.

Las directrices emitidas por la FWC tienen como objetivo prevenir incidentes entre los cocodrilos y las personas. Advierten sobre la importancia de no alimentar a estos animales ni dejar desechos de pescado accesibles, ya que eso puede llevar a los cocodrilos a perder su temor innato hacia los humanos y asociarlos con una fuente de alimento. De igual forma, recomiendan nadar solo en áreas designadas y durante el día, momentos en los cuales los cocodrilos presentan menor actividad.

Asimismo, se aconseja mantener a las mascotas bajo control y evitar acercarse a las aguas donde estos predadores puedan estar presentes. Esta medida busca proteger tanto a las mascotas como a los propios cocodrilos, evitando posibles conflictos. La FWC también destacó que si bien estos animales suelen tomar el sol con la boca abierta como parte de su regulación térmica, esto no debe ser motivo de alarma pero sí de precaución para mantener una distancia segura.

El cocodrilo americano ha sido catalogado como una especie amenazada, sin embargo, gracias a los esfuerzos de conservación, su población en Florida ha experimentado un notable incremento, pasando de menos de unos cientos a aproximadamente 2.000 ejemplares adultos en la actualidad. Florida se destaca por ser el único estado en los Estados Unidos donde se puede observar al cocodrilo americano en su hábitat natural, especialmente en la zona costera del Caribe y en el sur de Florida. La FWC destaca esta realidad como una “historia de éxito” en la conservación de especies en peligro.

A pesar del aumento en la población de cocodrilos y las consecuentes llamadas de preocupación por parte de la población, los encuentros peligrosos entre estos reptiles y los humanos son extremadamente raros, asegura la FWC. Esta información, acompañada de un video educativo de 90 segundos titulado “Living with American Crocodiles” (Viviendo con cocodrilos americanos), busca educar a la ciudadanía sobre cómo vivir de manera armoniosa y segura con estos imponentes vecinos.